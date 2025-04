LADY GAGA AL COACHELLA: È LEI LA SUPERSTAR

Grande attesa per Lady Gaga al Coachella: questa edizione 2025 si è aperta con una super star di tutto rispetto. Non che gli altri artisti sul palco siano stati da meno: tra i più amati ci sono Green Day, Ed Sheeran, Travis Scott e Post Malone ma anche l’amatissimo Benson Boone. Ma Stefani Germanotta riesce sempre a catalizzare l’attenzione. Ha da poco lanciato l’album Mayhem: ha per la prima volta cantato dal vivo alcuni dei brani estratti dal suo ultimo lavoro. Non sono mancati, poi, i grandi classici, le hit di Lady Gaga, come Bloody Mary, Bad Romance e Shallow. Poker Face, però, ha goduto del massimo trionfo.

Credits: @gaga.balkan via Instagram

Noto per essere un festival esclusivo, dove lo stile indie pop e alternativo la fanno da padrone. È però un grande show, dove il mood hippie predomina e tutti sono felici. A fare fa sfondo a questo grande “carrozzone” c’è la musica, quella dei grandi artisti internazionali. E Lady Gaga al Coachella 2025 ha incantato e stupito. Scopriamo qualcosa in più sulla sua esibizione. Via col post!

LADY GAGA: HEADLINER ALLA PRIMA GIORNATA DEL COACHELLA

Il festival di Coachella 2025, come tutti gli anni, prevede un grande show che dura tutto il weekend, per due fine settimana di seguito.

Credits: @mtv via Instagram – Uno show gotico





le esibizioni di lady gaga sono pazzesche

Come ogni anno viene annunciata una lineup che prevede la partecipazione dei più grandi artisti al mondo e l’headliner, ossia la superstar della serata.

Lo scorso weekend è stato il turno di Lady Gaga al Coachella, che ha portato dal vivo diversi suoi brani, tra grandi successi e nuovi lavori.

Credits: @mtv via Instagram – La performance in black

Come tutti ci aspettavamo, Gaga ha stupito con uno spettacolo scenografico imponente tra costumi e coreografie strabilianti.

#GAGACHELLA: LA PARTITA A SCACCHI IN POKER FACE

Ribattezzato #Gagachella – sui social l’hashtag è super virale – il Coachella di Lady Gaga è stato un tripudio di costumi sensazionali ed esibizioni pazzesche.

Credits: @gaga.balkan via Instagram – La scacchiera al Coachella

Abbiamo amato ogni singolo brand, ogni look, ogni performance, perché Miss Germanotta oltre a essere una cantautrice è anche una straordinaria attrice, al cinema e sul palco.

Credits: @gaga.balkan via Instagram – La sfida tra due regine

Indubbiamente il suo primo grande successo, dal titolo Poker Face, non poteva non destare attenzione e ammirazione, per via dello spettacolo proposto. Ha indossato i panni di una regina nera, in lotta con un’altra bianca, e si sono date guerra a suon di coreografie e musica su un enorme scacchiera, realizzata con le luci.

Credits: @gaga.balkan via Instagram – La coreografica di Poker Face

Uno show che merita di essere visto e rivisto per ammirare il talento e la maestria di questa grandissima artista.

