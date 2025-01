MIRIAM LEONE: UNA DELLE EX MISS ITALIA PIÙ AMATE

Chi è Miriam Leone, la prossima co-conduttrice di Sanremo 2025? La splendida siciliana sarà accanto a Carlo Conti sul palco dell’Ariston, nel corso della serata del 13 febbraio. Il trampolino di lancio della Leone è stato Miss Italia, che ha dato onore e gloria a moltissime ragazze prima e dopo di lei. Ha vinto il concorso di bellezza nel 2008. Al di là della carriera da modella, Miriam Leone ha coltivato anche il sogno della recitazione, riuscendo a conquistare registi e diversi premi, tra cui Nastri d’argento e una candidatura al David di Donatello. È anche la fondatrice del suo personale beauty brand ispirato alla sua Sicilia: Làvika.

Credits: @mirimeo via Instagram – Una dolcissima Miriam Leone

Scopriamo qualcosa in più sulla bellissima Miriam Leone, che è anche una mamma: suo figlio Orlando è nato dalla relazione con il marito Paolo Carullo, sposato nel 2021. Ecco tutto quello che sappiamo su di lei, dalla biografia alla vita privata passando per quella professionale. Via col post!

MIRIAM LEONE: QUANDO È NATA E NOTIZIE BIOGRAFICHE

Miriam Leone è una siciliana doc e, appena possibile, rimarca le sue origini con il tipico hashtag che accompagna molte sue foto su Instagram: #accussì.

Credits: @mirimeo via Instagram – L’affascinante ex modella con un trucco smokey sui toni del marrone-viola





È nata a Catania il 14 aprile 1985 (prossima ai 40 anni) ed è del segno dell’ariete. Ha un fratello di nome Sergio mentre i genitori sono Ignazio e Gabriella, rispettivamente insegnante di lettere e dipendente comunale.

Dopo il liceo classico, Miriam si iscrive all’università di Catania, indirizzo lettere e filosofia, ma non prende la laurea.

Credits: @mirimeo via Instagram – Una splendida mamma in dolce attesa con tratti del viso più morbidi

La sua carriera è decollata nel 2008, quando ha vinto il concorso di bellezza Miss Italia 2008 e, da allora, è sempre stata sulla cresta dell’onda.

IL LAVORO

Ha preso parte a diversi programmi televisivi, spesso accompagnando altri conduttori, ma ben presto si è fatta notare e ha imposto il suo talento nel mondo del cinema.

Il suo debutto risale al 2010 grazie a Giovanni Veronesi che l’ha voluta per il film Genitori & figli.

Credits: @mirimeo via Instagram – No make-up

miriam leone è considerata una bravissima attrice

E, a proposito di film, si è distinta anche per il ruolo di Eva Kant nel film Diabolik dei Manetti Bros. Ha inoltre preso parte al sequel, riprendendo il suo personaggio.

Nel frattempo si è fatta notare per alcuni ruoli in importanti e apprezzate serie tv di successo, come: Non uccidere e I leoni di Sicilia, accanto a Michele Riondino.

MIRIAM LEONE AL FESTIVAL DI SANREMO 2025

Dopo anni di conduzione affidata ad Amadeus, alla guida del Festival di Sanremo 2025 è tornato Carlo Conti. Il patron di casa ha scelto diverse persone per affiancarlo nel corso delle puntate e per la serata del 13 febbraio ha selezionato un trio tutto al femminile. Con lui all’Ariston ci sarà appunto Miriam Leone, insieme a Elettra Lamborghini e Katia Follesa.

VITA PRIVATA: AMORI, MARITO E FIGLIO DI MIRIAM LEONE

Oggi Miriam Leone è felicemente sposata con Paolo Carullo, manager e musicista. Il matrimonio ha avuto luogo a Scicli il 18 settembre del 2021. Per l’occasione Miriam ha sfoggiato un elegantissimo abito di pizzo, disegnato per lei da Maria Grazia Chiuri.

Credits: @mirimeo via Instagram – Miriam Leone ha sposato nel 2021 Paolo Carullo

Dall’amore di Miriam Leone e Paolo Carullo è nato Orlando, il primo e unico figlio (attualmente) della coppia.

Credits: @mirimeo via Instagram – Miriam Leone è la mamma del piccolo Orlando

Ma chi sono gli ex fidanzati di Miriam Leone? Diversi personaggi famosi tra cui Boosta, all’anagrafe Davide Dileo, membro dei Subsonica. Sono stati insieme per 4 anni e si sono detti addio nel 2016.

Successivamente ha avuto una relazione con Matteo Martari nel 2017.

