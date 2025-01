QUALI SONO I FLOP TEAM DICEMBRE 2024 OVVERO I BOCCIATI DEL TEAMCLIO?

Torna l’appuntamento con i prodotti bocciati del TeamClio e, anche per questo mese, le note dolenti non mancano. I Flop Team Dicembre 2024 includono prodotti skincare, make-up e corpo. Per quanto riguarda il trucco ci hanno deluso un primer viso e un balsamo labbra colorato. Abbiamo bocciato una crema viso e una crema corpo rispettivamente per la formula e per il packaging. Tra i Flop del mese c’è anche un profumo. Vi ricordiamo che, come sempre, si tratta di opinioni personali e soggettive.

Pronte a scoprire con noi tutti i Flop Team Dicembre 2024, ovvero i prodotti bocciati del TeamClio dell’ultimo periodo? Allora, iniziamo.

ILARIA E LO SPRAY RINFRESCANTE CHE NON LA CONVINCE COMPLETAMENTE

Mi piace molto andare dal DM e con i prodotti Balea – tra i prodotti discount beauty più chiacchierati – mi sono sempre trovata molto bene, ma c’è un prodotto che non mi ha convinta del tutto. Mi riferisco allo Spray corpo rinfrescante Aloe Vera di Balea che può essere applicato sia sul viso che sul corpo.

Balea, Spray corpo rinfrescante Aloe Vera. Prezzo: 2,49€ su dm-drogeriemarkt.it





UNO SPRAY DALLA FORMULA LEGGERMENTE APPICCICOSA

La formula contiene il 90% di aloe vera che dovrebbe assorbirsi rapidamente e idratare la pelle per 24 ore. L’ho utilizzato più spesso sul viso rispetto che sul corpo e confermo la sensazione di freschezza, ma, purtroppo, la formula non si assorbe in fretta, anzi crea una sorta di “schiumetta” leggermente appiccicosa, una sensazione che non gradisco sulla pelle e che tendo a risciacquare, andando a vanificare il risultato.

Sicuramente lo finirò perchè non voglio sprecare il prodotto, ma non credo che lo ricomprerò più in futuro.

FRANCESCA L. E LA LOZIONE IDRATANTE CHE DELUDE LE ASPETTATIVE E SCIVOLA TRA I FLOP TEAM DICEMBRE 2024

Mettiamola così, quando di un prodotto beauty se ne sente parlare sempre bene, quando tutti lo osannano e lo propongono come soluzione a diverse problematiche, le aspettative crescono inesorabilmente. Tuttavia mai avrei pensato di inserire tra i Flop Team Dicembre 2024 una lozione idratante di CeraVe, ma eccoci qui.

CeraVe, Lozione Idratante per Pelli da Secche a Molto Secche 473 ml. Prezzo: 20,90€ su equiparafarmacie.it

Premesso che in genere preferisco creme corpo profumate, idratanti e avvolgenti ma comunque più “trendy”, questa volta mi sono dirottata su un prodotto della linea CeraVe per rispondere a una personale esigenza: la secchezza della pelle su spalle e schiena. In inverno soffro di questa problematica, quindi ho scelto una lozione “da farmacia” di cui tutti parlano bene.

Da un mese la applico con costanza, la pelle appare più morbida dopo l’applicazione, ma poi torna immediatamente la secchezza, quella che genera prurito e disagio. Ecco perché per me si tratta di una personale delusione.

GIORGIA E IL PRIMER EFFICACE MA CHE FA VENIRE I BRUFOLINI

Sicuramente fa ciò che deve (e anche molto bene) ma, ahimè, la formulazione è per la mia pelle troppo pesante e mi causa la comparsa di diversi brufoli, sia sottopelle che non.

Smashbox, The Original Photofinish Smooth&Blur Primer. Prezzo: da 19,49€ su douglas.it

Sto parlando del primer Smashbox The Original Photofinish Smooth&Blur che promette di levigare la pelle, renderla più uniforme e mitigare l’apparenza dei pori dilatati e delle linee d’espressione.

UN PRIMER EFFICACE MA CON UNO SGRADEVOLE EFFETTO COLLATERALE

Sull’efficacia del prodotto non posso proprio discutere, infatti consente un’applicazione più omogenea e “smooth”, appunto, dei prodotti per la base trucco. Purtroppo, però, ho dovuto smettere di usarlo perché la mia pelle mista reagisce con tanti brufoli, specialmente nella zona del mento, della fronte e del naso: peccato!

FRANCESCA B. E LA CREMA VISO CON IL PACKAGING DA RIPENSARE

Nonostante abbia la pelle mista, in inverno con il freddo tende a seccarsi quindi ero alla ricerca di un prodotto idratante. Ho così deciso di provare 7DAYS Crema viso idratante con acido ialuronico per due motivi: per la formula e il packaging.

7Days, Crema viso idratante con acido ialuronico. Prezzo: 14,99€ su amazon.it

Per quanto riguarda la texture, è gradevole perché è in gel e non risulta particolarmente pesante, al contrario è leggera e si assorbe rapidamente. Il risultato è una cute nutrita e asciutta senza la sensazione di unto tipica delle creme troppo ricche.

Quello che la fa scivolare tra i Flop Team Dicembre 2024 è il packaging. L’idea di una confezione che mentre distribuisce la crema effettua anche un massaggio mi ha spinta ad acquistarla. In realtà , durante ogni utilizzo ho sempre faticato a far uscire il prodotto al punto che spesso ho steso e massaggiato la crema con le mani. Per questa ragione, nonostante la crema sia nella media, non la ricomprerei.

CRISTINA E IL BALSAMO LABBRA IDRATANTE MA NON ECCEZIONALE

Quando mi sono decisa a provare il balsamo labbra pH reagente Mood Switch Aura Balm di Revolution, ero animata dalle più alte aspettative. Il prodotto 2 in 1, grazie alla sua texture fondente e leggera, può essere applicato sia sulle guance che sulle labbra per creare un meraviglioso look monocromatico ton sur ton.

Revolution, Mood Switch Aura Lip Balm. Prezzo: 6,99€ online

La confezione è carina ed il prodotto è facile da applicare ma, forse, mi aspettavo qualcosa in più. La saturazione del balsamo labbra pH reagente è davvero leggera, seppur stratificata il risultato rimane sempre -molto- naturale. Inoltre, la durata non è particolarmente alta, dopo un paio d’ore il prodotto tende a scomparire.

Nonostante ciò resta un’ottima scelta per donare al look un tocco di freschezza nel quotidiano, tutto sommato è un prodotto carino anche se non proprio rivoluzionario.

M. TERESA E IL PROFUMO EQUIVALENTE CHE L’HA DELUSA E FINISCE TRA I FLOP TEAM DICEMBRE 2024

LPDO è un brand specializzato nella produzione di profumi equivalenti molto venduto su Amazon. Ho avuto modo di apprezzare La Nuit Blanche, equivalente di Bianco Latte di Giardini di Toscana, sia in termini di resa sulla pelle che di durata.

LPDO, Vanille Persuasive. Prezzo: 29,90€ su lpdo.it

Presa dall’entusiasmo ho voluto provare anche Vanille Persuasive (ispirato a Tobacco Vanille di Tom Ford), ma purtroppo le mie aspettative sono state deluse. Non ha scia e non persiste a lungo.

La fragranza tutto sommato mi è piaciuta, ma le performance di questa variante sono per me nettamente inferiori rispetto all’altra che continuo a utilizzare con soddisfazione.

Bene, ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questi erano i Flop Team Dicembre 2024 ovvero i prodotti bocciati del TeamClio nell’ultimo periodo. Come sempre, la parola passa a voi: cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!