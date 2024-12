QUALI SONO LE MIGLIORI MASCHERE AL COLLAGENE?

Le maschere viso al collagene sono un vero trattamento di bellezza per ottenere una pelle dall’aspetto compatto, tonico e luminoso. Grazie alla presenza concentrata di questo ingrediente, è possibile nutrire la pelle in profondità, prevenendo i segni del tempo, le piccole rughette e la perdita di elasticità. Esistono diverse tipologie di maschere al collagene. Molto comode da applicare e portare in viaggio, per esempio, sono quelle in tessuto. A queste, si affiancano le classiche cremose da applicare con un pennello o le mani. Anche la formulazione è importante e va scelta secondo la propria tipologia di pelle. Al collagene in effetti, possono essere associati altri ingredienti, come l’acido ialuronico, peptidi e antiossidanti, ma anche estratti calmanti utili per le pelli più sensibili.

Credits: Foto di Adobe Stock | Deniskomarov

L’uso frequente e regolare delle maschere viso al collagene può svoltare in meglio la propria skincare routine, migliorando l’aspetto e la texture della pelle. Grazie al grande potere idratante di questa speciale molecola è possibili attenuare le piccole rughette, distendere il viso, ottenendo una pelle morbida dall’aspetto più giovane. Abbiamo selezionato per voi le 9 maschere al collagene assolutamente da non farvi scappare. Scopriamole!

LE MASCHERE VISO AL COLLAGENE IN TESSUTO, COMODE E PRATICHE DA UTILIZZARE

Le produzione di collagene nel nostro corpo comincia a diminuire a partire dai 25 anni. Per questo motivo, integrarne la presenza con l’uso costante di creme o maschere viso può prevenire la comparsa dei segni dell’invecchiamento e il rilassamento cutaneo. Le maschere in tessuto, sono un esempio di trattamento facile da utilizzare, comodo e adatto anche in giovane età.

Filorga, Time Filler Maschera. Prezzo: 11,50€ su Amazon.it





la maschera filorga svolge una doppia azione levigando la pelle

Filorga per esempio, propone la Time Filler Mask una maschera costituita da un mix di tensori liftanti e collagene naturale. All’interno troviamo una speciale fibra nera, ottenuta dal legno di quercia giapponese che regala un’intensa azione detossificante. Ha un doppio effetto: leviga visibilmente le rughette superficiale e stimola la rigenerazione cellulare, come un vero trattamento anti-age. Può essere applicata 1 o 2 volte alla settimana.

Pixi, Volume Sheet Mask. Prezzo: 11,95€ (pack x3) su Lookfantastic.it

Prodotta in Corea la nuova maschera viso in microfibra Pixi rimpolpa la pelle, donando al viso un boost di luminosità. Arricchita con acido ialuronico e le proprietà elasticizzanti del fitocollagene e dei potenti antiossidanti, agisce proteggendo la pelle, idratandola e donando un piacevole effetto plumping. Sono sufficienti 10 minuti d posa per ottenere un aspetto più giovane e radioso.

Dermal, Cucumber Collagen Essense Mask. Prezzo: 15,00€ su Amazon.it

Vi segnaliamo anche un’ottimo cofanetto da ben 10 maschere viso coreane al collagene. La Dermal unisce il potere di questa molecola super nutriente con la freschezza del cetriolo. Applicata sulla pelle, la maschera dona sollievo, calmando anche le pelli più sensibili e soggette ad irritazioni.

MASQUAI PROPONE UN TRATTAMENTO SPECIALE DALLA DURATA DI DUE ORE

Performante e molto particolare è invece la Masquai Collagen Recovery Mask, una maschera viso al collagene che può essere applicata in due differenti modi. La sera, prima di andare a dormire, per un trattamento d’urto, oppure, un paio d’ore prima di un evento importante.

Masqmai, Collagen recovery mask. Prezzo: 29,00€ su Sephora.it

La formula combina ingredienti idratanti ed energizzanti. Troviamo infatti, il collagene idrolizzato, caratterizzato da piccolissime molecole, e acido ialuronico di diverso peso molecolare combinati con estratti di riso, ginseng e aminoacidi energetici. Una volta applicata, la maschera diventa completamente trasparente. Une effetto molto carino anche da guardare.

MASCHERE AL COLLAGENE DA NOTTE AD AZIONE PROLUNGATA

Per un trattamento più intensivo, è possibile scegliere maschere che svolgono la loro azione durante l notte, utili anche per chi nn ha tempo durante il giorno per regalarsi un trattamento. Composta da speciali bustine monodose, le maschere al collagene D’Alba sembrano essere un vero must-have.

D’Alba, Waterfull Vegan Sleeping Mask. Prezzo: 18,00€ su Amazon.it

La formula è in gel, lattiginosa e corposa. All’interno troviamo collagene e tartufo bianco, estratto dalla regione del Piemonte. Non mancano poi altri estratti, come quello di baobab e l’estratto di proteine del latte, che contribuiscono all’apporto di minerali e al miglioramento della consistenza e del tono della pelle. Una volta stesa sulla pelle, la maschera agisce durante la notte regalando al risveglio una pelle nutrita, distesa e decisamente più compatta e tonica.

Medicube, Maschera Avvolgente Notte al Collagene. Prezzo: 18,60€ su Yesstyle.com

Adatta anche alle pelli più sensibili, la maschera notte Medicube si stende facilmente sulla pelle, agendo lentamente e idratando la cute in profondità. Va applicata generosamente sul viso la sera, assicurandosi che si asciughi prima di andare a letto.

Laneige, Bouncy & Firm Sleeping Mask. Prezzo: 36,00€ su Sephora.it

Alla nostra lista non poteva mancare una maschera viso di Laneige, leader in ambito skincare. La Bouncy & Firm Sleeping Mask infatti, è formulata con un complesso di peonia e collagene idrolizzato al 7,25%. Durante le ore di posa notturne, rimpolpa e ravviva la pelle spenta.

LE FORMULAZIONI IN BARATTOLO DA NON FARSI SCAPPARE

ESPA, Maschera Phyto Collagen Plumping. Prezzo: 49,50€ su Lookfantastic.it

la maschera ESPA agisce come trattamento antiage su pelle matura

Ad un prezzo decisamente più elevato, troviamo un’altra maschera viso al collagene molto amata e apprezzata da un pubblico più maturo. Si tratta della ESPA Phyto Collagen Plumping che aiuta ad assottigliar le linee sottili, promuovendo un viso dall’aspetto più giovane. Completa di ingredienti anti-età a base di fito-collagene, polissacaridi e acido ialuronico, la maschera agisce in profondità per rassodare e rimpolpare la pelle, donando anche un finish più luminoso al viso.

Mario Badescu, Super Collagen Mask. Prezzo: 22,90€ su Sephora.it

Concludiamo infine, menzionando una maschera in crema arricchita da un boost di argilla. Si tratta della Mario Badescu Super Collagen Mask, idratante e calmate, adatta alle pelli sensibili e più soggette a rossori e imperfezioni.

