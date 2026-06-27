PERCHÉ I PROFUMI ECONOMICI POSSONO SEMBRARE PIÙ COSTOSI?

Non sempre si ha il budget a disposizione per uno dei migliori profumi di nicchia, ma non si vuole rinunciare troppo alla qualità. In alcuni casi, ci sono profumi economici che sembrano di lusso, vuoi per le note accostate, vuoi per la concentrazione di estratti che li rendono anche a lunga durata. Talvolta capita che i profumi low cost buoni e persistenti piacciano addirittura di più, specialmente per il rapporto qualità prezzo. Ma come riconoscere un buon profumo economico che non ha niente da invidiare a quelli lussuosi? Un consiglio furbo è sicuramente quello di puntare sulle collezioni in collaborazione con nasi profumieri famosi, come per esempio la linea di Jo Malone X Zara. Non è l’unico suggerimento da parte nostra, comunque: anche i profumi arabi sono conosciuti per la loro persistenza e per le note nient’affatto banali, che possono accontentare anche i “nasi” più esigenti.

Credits: Foto di Adobe Stock | Arra Vais

Dimenticate le fragranze dozzinali, oggi i profumi economici sembrano di lusso sempre di più. Non parliamo solo degli ispirati, anche se ci sono delle vere e proprie chicche che non ci fanno rimpiangere i cugini più famosi, ma anche di mix olfattivi veramente ben studiati che ci lasciano una scia profumata armoniosa e bilanciata. Siete curiosi? Allora non perdiamo altro tempo e cominciamo subito: vi aspettiamo qui sotto per scoprire i migliori da annusare almeno una volta!

PROFUMI CHE SEMBRANO DI LUSSO, LE PROPOSTE FLOREALI E FRUTTATE

Cominciamo dai profumi economici floreali che non hanno nulla da invidiare alle controparti costose, anzi: durano a lungo sulla pelle e hanno piramidi olfattive veramente interessanti.

I PROFUMI ECONOMICI CHE SEMBRANO DI LUSSO SPESSO SONO CREATI DA NASI PROFUMIERI DI TUTTO RISPETTO

Impossibile, con queste premesse, non inserire uno dei più amati profumi Jo Malone X Zara che, in effetti, nei negozi è quasi introvabile (mentre, per fortuna, online c’è ancora la possibilità di acquistarlo!). Parliamo di Elegantly Tokyo, una fragranza floreale che nasce come unisex anche se porta con sé un’anima più femminile. Le note? Giglio, gelsomino e akigalawood che lo rendono un’opzione tutt’altro che scontata se cercate una fragranza con fiori bianchi e un’anima leggermente legnosa.

Zara, Elegantly Tokyo Eau de Parfum 100ml. Prezzo: 35,95€ su zara.com





È una delle ultime uscite LPDO al momento in cui scriviamo ed è tutta dedicata a chi ama le note floreali di tuberosa ma arricchite da una composizione più ricca: in Tuberosa Nova troviamo nel cuore ylang ylang e fiore d’arancio che accolgono dopo un inizio più particolare, agrumato e speziato con cannella, osmanto e mandarino. Il tutto si adagia su un fondo più intenso e intrigante con vaniglia, muschio e sandalo.

LPDO, Tuberosa Nova – Eau de Parfum Intense 100ml. Prezzo: 30€ su amazon.it

Se amate i profumi arabi sapete quanto siano persistenti e quanto, oggi, ci sia molta attenzione nella scelta delle note da inserire nelle piramidi olfattive. Hayaati Florence di Lattafa non fa eccezione, diventando un profumo economico da donna che assomiglia a uno di lusso se vi piace la rosa, inebriante e preponderante. Le note? Floreali, agrumate, zuccherine con rosa, pesca, vaniglia, muschio e pompelmo.

Lattafa, Hayaati Florence – Eau de Parfum 100ml. Prezzo: 21,26€ su amazon.it

FRAGRANZE DOLCI E GOURMAND ECONOMICHE CHE NON HANNO NULLA DA INVIDIARE A QUELLE COSTOSE

Se siete amanti del gourmand allora vi stuzzicheranno i profumi che sembrano di lusso che abbiamo scovato per voi!

Il primo è Aspasia di Veralab che si mostra complesso e non scontato, anzi, risultando ben studiato e con ottima “evoluzione” sulla pelle. Non è affatto banale, anzi: è costruito su contrasti, tra note agrumate e speziate (come il pepe di Sichuan) e altre più morbide e vellutate, come la vaniglia, il caramello e lo zucchero a velo. Iris e fava tonka sigillano il tutto rendendo questa creazione un vero e proprio unicum nel panorama dei profumi gourmand economici di alta qualità.

Veralab, Aspasia – Eau de Parfum 50ml. Prezzo: 64€ su pinalli.it

Se amate i profumi dolcissimi allora date uno sguardo a Crème Vanille di Le Monde Gourmand, un nome un programma! Le note sono la cremosa albicocca, l’orchidea vaniglia, ambra e zucchero di canna: un sigillo dolce come un dessert.

Le Monde Gourmand, Crème Vanille – Eau de Parfum 30ml. Prezzo: 32€ su sephora.it

Impossibile non nominare La Nuit Blanche di LPDO, ormai un assoluto must per chi ama i profumi economici che sembrano di lusso, specialmente per chi cerca fragranze zuccherine e lattoniche. Nato come “ispirato” a Bianco Latte di Giardini di Toscana, è un’ottima alternativa se volete rimanere su una fragranza low cost. Le note? Latte, caramello, fava tonka, miele, vaniglia e muschio bianco.

LPDO, La Nuit Blanche – Eau de Parfum Intense 100ml. Prezzo: 30€ su amazon.it

PROFUMI ECONOMICI CHE DURANO COME QUELLI DI LUSSO, I FRESCHI

Chi non ha voglia di un profumo fresco e rigenerante? Ne esistono alcuni economici ma che non hanno niente da invidiare alle fragranze di lusso come per esempio I Fig You di Fascent. È un profumo contemporaneo e moderno dedicato al fico come legante delle note di testa e di fondo. Troviamo tè verde, salvia e agrumi, ma anche semi di carota, vetiver e legno di cedro. Una composizione veramente interessante e particolare, da provare!

Fascent, I Fig You – Eau de Parfum 30ml. Prezzo: 55€ su 50-ml.it

I PROFUMI FRESCHI LOW COST HANNO PIRAMIDI OLFATTIVE INTERESSANTI, DI LUSSO

Altra fragranza che, nonostante il prezzo ridotto, è una stupenda opzione da provare se amate i profumi verdi è Nature Insolente di Maison Matiné. Sceglietela se siete pronti a una ventata di freschezza assoluta, con agrumi, menta, melone al miele e mughetto; sul fondo troviamo note più “radicate” con legno di cedro, muschio e vetiver.

Maison Matiné, Nature Insolente – Eau de Parfum 50ml. Prezzo: 60€ su 50-ml.it (ci sono versioni anche più economiche da 2ml e 15ml)

È suggerito come profumo maschile economico ma potete provarlo magari in combinazione con altre fragranze se vi piace provare il layering dei profumi (leggete il post che vi lasciamo qui linkato per scoprire come si fa nel dettaglio). Sea God di Theodoros Kalotinis ha un price point davvero invidiabile per la qualità delle fragranze; questa, in particolare, è un’acquatica marina che evoca la freschezza intensa del mare. Le note? Bergamotto, cedro e accordi oceanici.

Theodoros Kalotinis, Sea God – Eau de Parfum 50ml. Prezzo: 45€ su 50-ml.it

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Via Tenor

Anche per oggi da parte nostra è tutto. E voi, avete altri consigli per quanto riguarda i profumi economici che sembrano di lusso? Ne conoscevate alcuni di quelli che vi abbiamo nominato? Fateci sapere come sempre la vostra idea con un commento sui nostri social, un abbraccio da parte del TeamClio!