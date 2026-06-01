QUALI SONO I MIGLIORI PROFUMI DA VIAGGIO?

  1. Da aereo o da borsetta, i profumi da viaggio sono comodi e pratici perché permettono di portare con sé ovunque le fragranza del cuore.
  2. I formati da viaggio più comuni sono quelli da 10 ml e 15 ml, generalmente spray.
  3. Per i viaggi più lunghi sono consigliati i formati compatti da 30 ml.
  4. I profumi da viaggio roll on sono funzionali e consigliati a chiunque voglia riapplicare la propria fragranza durante il giorno.
  5. I profumi in olio, a loro volta di piccolo formato, sono molto concentrati e durano a lungo quindi sono perfetti da portare in vacanza. Ne bastano poche gocce per emanare una scia estremamente avvolgente e in grado di resistere per tutto il giorno.

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Credits: Foto di Adobe Stock | Anna

Abbiamo selezionato per voi alcuni profumi da viaggio davvero irresistibili, diversi tra loro per formato e texture. Pronte a scoprirli insieme? Allora, ragazze, iniziamo subito: via con il post (e ovviamente anche con il countdown alle vacanze)!

I PROFUMI DA VIAGGIO PIÙ DIFFUSI SONO QUELLI DA 10 E 15 ML

Quando si parte c’è sempre un gran trambusto. Preparare la valigia può risultare difficile e a tratti caotico, per cui è bene armarsi di pazienza e soprattutto di accessori utili che possono facilitarci le cose come organizer, pochette e simili.

I PROFUMI DA VIAGGIO SONO COMPATTI E PRATICI, ADATTI ANCHE ALL’AEREO

Per quanto riguarda il beauty, il nostro consiglio è prima di tutto non sovraccaricarsi. In secondo luogo, è bene evitare di portare con sé cosmetici troppo grandi sia per una questione di spazio che, se si viaggia in aereo, di norme e sicurezza.

I profumi da viaggio in questo senso si rivelano degli alleati davvero preziosi. I più comuni e diffusi sono quelli da 10 ml e 15 ml. Si tratta di mini-profumi, perlopiù spray, che permettono di norma dagli 80 ai 120 spruzzi.

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Burberry, Goddess Eau de Parfum. Prezzo: 29,90€ su sephora.it


Da Burberry a Huda Beauty, passando per Kayali, molti brand propongono mini-size dei loro profumi più famosi.

cliomakeup-profumi-viaggio-hudaHuda Beauty, Easy Bake Intense. Prezzo: 32,00€ su sephora.it

Solitamente hanno un formato sottile e allungato, ma in alcuni casi presentano boccette che come vere e proprie miniature riprendono le fattezze dei flaconi in formato regolare.

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Kayali, Vanilla 28 Eau de Parfum. Prezzo: 33,00€ su sephora.it

ANCHE I FORMATI DA 30 ML SONO COMODI DA PORTARE IN VACANZA

Se si è soliti utilizzare tanto profumo o se, per esempio, si parte con un’amica e si sceglie di condividere la stessa fragranza, tornano utili i formati da 30 ml.

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Narciso Rodriguez, For Her Eau de Parfum Intense. Prezzo: 93,00€ su sephora.it

Dalla durata più lunga, possono essere utilizzati anche al ritorno delle vacanze – se si tratta di un soggiorno breve – oppure accompagnarci per svariati mesi se si ha intenzione di trascorrere fuori casa un periodo di tempo più ampio.

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Tom Ford, Eau de Soleil Blanc. Prezzo: 80,00€ su sephora.it

TRA I PROFUMI DA VIAGGIO SI DISTINGUONO I COMODI ROLL ON

Sono molto pratici e comodi i profumi da viaggio roll on. In olio in gel, sono i classici profumi da tenere in borsetta e da riapplicare durante il giorno per prolungare e intensificare la scia della fragranza che si indossa.

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L’Erbolario, Alba in Asia Profumo Gell Roll-on. Prezzo: 24,26su amazon.it

Tra i brand che includono nelle loro collezioni i profumi roll on spiccano L’Erbolario e Helan, noti per i loro profumi formati prevalentemente con ingredienti di origine naturale.

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Helan, Puro Muschio Oil de Parfum. Prezzo: su amazon.it

Si trovano profumi roll on anche tra le proposte di profumeria. Un esempio? Lancôme rivisita in questo particolarmente formato il suo cult La Vie Est Belle.

cliomakeup-profumi-viaggio-lancomeLancôme, La Vie Est Belle L’Eau de Parfum. Prezzo: 32,90€ su sephora.it

PROFUMI IN OLIO: MINI FORMATO E MAXI CONCENTRAZIONE

Insieme ai profumi solidi, i profumi in olio sono un caposaldo della profumeria araba ma sono molto diffusi in tutto il mondo e fanno ormai parte anche della tradizione occidentale. Tendiamo a sottovalutarli perché rispetto ai formati spray e roll on sono sicuramente meno pratici, ma attenzione perché in quanto a persistenza e concentrazione sono davvero imbattibili.

I PROFUMI IN OLIO VANNO USATI IN POCHE GOCCE: SONO MOLTO CONCENTRATI E PERSISTENTI

Da applicare su tutto il corpo o sui cosiddetti punti di pulsazione, da soli o per fare layering insieme a una fragranza affine, i profumi in olio sono avvolgenti e si fondono con l’odore naturale della pelle emanando una scia semplicemente irresistibile: potente e che si fa sentire chiaramente senza però mai risultare invadente.

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Samsara, Muschio Egiziano. Prezzo: 18,90su amazon.it

Il formato più diffuso è quello da 10 o 12 ml. Ne bastano poche gocce, trattandosi di oli ad alta concentrazione di ingredienti, quindi pur essendo piccolissimi consentono di effettuare molte applicazioni. Da Samsara a Frais Monde, i profumi in olio si trovano in profumeria, in parafarmacia e sono disponibili anche online, per esempio su Amazon.

 

 

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Frais Monde, Magnolia e Cachemire Olio Profumato. Prezzo: 13,89su amazon.it

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Se siete interessate ad altri approfondimenti sul mondo dei profumi, leggete anche:

1) I MIGLIORI PROFUMI ALLA CAMELIA

2) IL RITORNO DEI PROFUMI MINIMAL

3) I PROFUMI GOURMAND SALATI DA PROVARE

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Via Tenor

Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro speciale sui profumi da viaggio, con tutti i formati più comodi e pratici da portare in vacanza. Come sempre la parola passa a voi: cosa ne pensate? Come vi regolate con i profumi quando siete in partenza? Preferite le classiche mini-size spray o i roll on? Avete mai testato i profumi in olio? Ditecelo nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!

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