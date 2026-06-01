QUALI SONO I MIGLIORI PROFUMI DA VIAGGIO?

Da aereo o da borsetta, i profumi da viaggio sono comodi e pratici perché permettono di portare con sé ovunque le fragranza del cuore. I formati da viaggio più comuni sono quelli da 10 ml e 15 ml, generalmente spray. Per i viaggi più lunghi sono consigliati i formati compatti da 30 ml. I profumi da viaggio roll on sono funzionali e consigliati a chiunque voglia riapplicare la propria fragranza durante il giorno. I profumi in olio, a loro volta di piccolo formato, sono molto concentrati e durano a lungo quindi sono perfetti da portare in vacanza. Ne bastano poche gocce per emanare una scia estremamente avvolgente e in grado di resistere per tutto il giorno.

Credits: Foto di Adobe Stock | Anna

Abbiamo selezionato per voi alcuni profumi da viaggio davvero irresistibili, diversi tra loro per formato e texture. Pronte a scoprirli insieme? Allora, ragazze, iniziamo subito: via con il post (e ovviamente anche con il countdown alle vacanze)!

I PROFUMI DA VIAGGIO PIÙ DIFFUSI SONO QUELLI DA 10 E 15 ML

Quando si parte c’è sempre un gran trambusto. Preparare la valigia può risultare difficile e a tratti caotico, per cui è bene armarsi di pazienza e soprattutto di accessori utili che possono facilitarci le cose come organizer, pochette e simili.

I PROFUMI DA VIAGGIO SONO COMPATTI E PRATICI, ADATTI ANCHE ALL’AEREO

Per quanto riguarda il beauty, il nostro consiglio è prima di tutto non sovraccaricarsi. In secondo luogo, è bene evitare di portare con sé cosmetici troppo grandi sia per una questione di spazio che, se si viaggia in aereo, di norme e sicurezza.

I profumi da viaggio in questo senso si rivelano degli alleati davvero preziosi. I più comuni e diffusi sono quelli da 10 ml e 15 ml. Si tratta di mini-profumi, perlopiù spray, che permettono di norma dagli 80 ai 120 spruzzi.

Burberry, Goddess Eau de Parfum. Prezzo: 29,90€ su sephora.it





Da Burberry a Huda Beauty, passando per Kayali, molti brand propongono mini-size dei loro profumi più famosi.

Huda Beauty, Easy Bake Intense. Prezzo: 32,00€ su sephora.it

Solitamente hanno un formato sottile e allungato, ma in alcuni casi presentano boccette che come vere e proprie miniature riprendono le fattezze dei flaconi in formato regolare.

Kayali, Vanilla 28 Eau de Parfum. Prezzo: 33,00€ su sephora.it

ANCHE I FORMATI DA 30 ML SONO COMODI DA PORTARE IN VACANZA

Se si è soliti utilizzare tanto profumo o se, per esempio, si parte con un’amica e si sceglie di condividere la stessa fragranza, tornano utili i formati da 30 ml.

Narciso Rodriguez, For Her Eau de Parfum Intense. Prezzo: 93,00€ su sephora.it

Dalla durata più lunga, possono essere utilizzati anche al ritorno delle vacanze – se si tratta di un soggiorno breve – oppure accompagnarci per svariati mesi se si ha intenzione di trascorrere fuori casa un periodo di tempo più ampio.

Tom Ford, Eau de Soleil Blanc. Prezzo: 80,00€ su sephora.it

TRA I PROFUMI DA VIAGGIO SI DISTINGUONO I COMODI ROLL ON

Sono molto pratici e comodi i profumi da viaggio roll on. In olio in gel, sono i classici profumi da tenere in borsetta e da riapplicare durante il giorno per prolungare e intensificare la scia della fragranza che si indossa.

L’Erbolario, Alba in Asia Profumo Gell Roll-on. Prezzo: 24,26€ su amazon.it

Tra i brand che includono nelle loro collezioni i profumi roll on spiccano L’Erbolario e Helan, noti per i loro profumi formati prevalentemente con ingredienti di origine naturale.

Helan, Puro Muschio Oil de Parfum. Prezzo: 13,90€ su amazon.it

Si trovano profumi roll on anche tra le proposte di profumeria. Un esempio? Lancôme rivisita in questo particolarmente formato il suo cult La Vie Est Belle.

Lancôme, La Vie Est Belle L’Eau de Parfum. Prezzo: 32,90€ su sephora.it

PROFUMI IN OLIO: MINI FORMATO E MAXI CONCENTRAZIONE

Insieme ai profumi solidi, i profumi in olio sono un caposaldo della profumeria araba ma sono molto diffusi in tutto il mondo e fanno ormai parte anche della tradizione occidentale. Tendiamo a sottovalutarli perché rispetto ai formati spray e roll on sono sicuramente meno pratici, ma attenzione perché in quanto a persistenza e concentrazione sono davvero imbattibili.

I PROFUMI IN OLIO VANNO USATI IN POCHE GOCCE: SONO MOLTO CONCENTRATI E PERSISTENTI

Da applicare su tutto il corpo o sui cosiddetti punti di pulsazione, da soli o per fare layering insieme a una fragranza affine, i profumi in olio sono avvolgenti e si fondono con l’odore naturale della pelle emanando una scia semplicemente irresistibile: potente e che si fa sentire chiaramente senza però mai risultare invadente.

Samsara, Muschio Egiziano. Prezzo: 18,90€ su amazon.it

Il formato più diffuso è quello da 10 o 12 ml. Ne bastano poche gocce, trattandosi di oli ad alta concentrazione di ingredienti, quindi pur essendo piccolissimi consentono di effettuare molte applicazioni. Da Samsara a Frais Monde, i profumi in olio si trovano in profumeria, in parafarmacia e sono disponibili anche online, per esempio su Amazon.

Frais Monde, Magnolia e Cachemire Olio Profumato. Prezzo: 13,89€ su amazon.it

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquistate uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

***Il post contiene link affiliati***

Se siete interessate ad altri approfondimenti sul mondo dei profumi, leggete anche:

1) I MIGLIORI PROFUMI ALLA CAMELIA

2) IL RITORNO DEI PROFUMI MINIMAL

3) I PROFUMI GOURMAND SALATI DA PROVARE

Via Tenor

Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro speciale sui profumi da viaggio, con tutti i formati più comodi e pratici da portare in vacanza. Come sempre la parola passa a voi: cosa ne pensate? Come vi regolate con i profumi quando siete in partenza? Preferite le classiche mini-size spray o i roll on? Avete mai testato i profumi in olio? Ditecelo nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!