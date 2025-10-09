DA LATTAFA AD AMOUAGE: I MIGLIORI PROFUMI ARABI DONNA

I profumi arabi donna affondano le radici nell’antica tradizione mediorientale della profumeria, fatta di materie prime preziose, rituali lenti e composizioni ricche di significato. Le loro note olfattive sono calde, profonde e avvolgenti, pensate per lasciare una scia intensa e subito riconoscibile.

Non è un caso che vengano considerati tra i profumi arabi persistenti per eccellenza: spesso bastano poche gocce per accompagnarvi per tutta la giornata – e oltre. Disponibili sia in formato spray sia in olio profumato, coprono diverse fasce di prezzo, dai profumi arabi famosi e più accessibili di brand come Lattafa e Nabeel fino alle creazioni raffinatissime dei profumi arabi di nicchia, firmate da maison come Amouage e Oman Luxury.

I profumi arabi femminili evocano le dune del deserto, l’opulenza dei palazzi dei sultani e un’idea di femminilità intensa e magnetica, fatta di carattere e personalità. Ed è proprio qui che profumo e make-up si incontrano: entrambi diventano un modo per raccontarsi ed esprimere chi si è. Se vi piace giocare con il vostro stile e valorizzare la vostra personalità a 360°, nello shop ClioMakeUp trovate una selezione di prodotti make-up pensati per esprimere il vostro carattere, proprio come una fragranza iconica.

Proprio come il make-up, anche i profumi arabi donna non passano inosservati: sono fragranze che parlano prima ancora di essere spiegate, che restano sulla pelle e raccontano qualcosa di chi le indossa. Ecco perché sceglierne uno significa trovare una vera firma olfattiva, capace di accompagnarvi e rappresentarvi ogni giorno.

Pronte a lasciarvi conquistare? Iniziamo.

Credits: Foto di Adobe Stock | Isuru

PROFUMI ARABI DONNA LATTAFA: LE CREAZIONI MUST HAVE

Lattafa è senza dubbio uno dei brand più amati quando si parla di profumi arabi donna migliori. Il motivo è semplice: fragranze super avvolgenti, ottima persistenza e prezzi decisamente accessibili. Profumi intensi, sensuali e dalla scia importante, perfetti se vi piacciono le fragranze che non passano inosservate.

Tra i bestseller troviamo Khamrah, un orientale gourmand dolce e seducente. La piramide olfattiva è un vero abbraccio caldo, con cannella, noce moscata, pralina, vaniglia, fava tonka, mirra, benzoino e ambra. Un profumo che sa di coccola e sensualità.

Lattafa, Khamrah Eau de Parfum. Prezzo: 36€ su amazon.it





LATTAFA FIRMA ALCUNI DEI MIGLIORI PROFUMI ARABI DONNA IN COMMERCIO

Se amate le fragranze super golose, non potete perdervi Lattafa Eclaire, amatissimo da chi cerca profumi al caramello intensi e cremosi. Al primo spruzzo emergono caramello, latte e vaniglia, seguiti da fiori bianchi, miele e gelsomino. Se questo mood vi conquista, date un’occhiata anche alla nostra guida sui profumi al caramello.

Lattafa, Eclaire Eau de Parfum. Prezzo: 33,35€ su amazon.it

Per chi ama i gourmand ma con un tocco più elegante, Lattafa Yara Moi è una scelta azzeccata: gelsomino, pesco e caramello si fondono con ambra, patchouli e sandalo, creando una fragranza avvolgente e sofisticata, perfetta anche per la sera.

Lattafa, Yara Moi Eau de Parfum. Prezzo: 25,47€ su amazon.it

LE FRAGRANZE ARABE DI AL HARAMAIN

Restiamo nel mondo dei profumi arabi donna persistenti e parliamo di Al Haramain, un brand di fascia medio-bassa noto per le sue composizioni strutturate e i flaconi gioiello, veri oggetti da collezione.

Tra le fragranze più amate troviamo Tanasuk, un profumo in olio muschiato dalla dolcezza intensa. Rosa, zafferano, gelsomino, ambra, vaniglia, muschio e zucchero di canna si fondono in una fragranza super avvolgente, perfetta se amate i profumi che “si sentono”.

Al Haramain, Tanasuk Eau de Parfum. Prezzo: 22€ su amazon.it

Se preferite il formato spray, Al Haramain Amber Oud è un must. Come suggerisce il nome, oud e ambra sono protagonisti, ma l’apertura agrumata e aromatica con bergamotto e rosmarino rende la fragranza più luminosa e moderna.

Al Haramain, Amber Oud Eau de Parfum. Prezzo: 40,22€ su amazon.it

I PROFUMI ARABI DONNA DI NABEEL SONO IRRESISTIBILI

Un altro nome da segnare se amate i profumi arabi famosi è Nabeel. Il brand propone soprattutto fragranze in olio, spesso in formato roll-on, pratiche da portare sempre con sé.

Tra le più vendute troviamo Fudge, un gourmand intenso che ricorda una crema spalmabile al cioccolato: goloso, avvolgente e super comfort.

Nabeel, Fudge Roll-On. Prezzo: 11,39€ su amazon.it

Più raffinato è Irth, ispirato alla ricchezza della cultura araba. Le note agrumate di pompelmo, mandarino e bergamotto si intrecciano con peonia e mughetto, mentre cashmeran, muschio e vaniglia chiudono la fragranza con una scia calda e persistente. Se amate questo fiore, vi consiglio anche la nostra selezione di profumi alla peonia.

Nabeel, Irth Eau de Parfum. Prezzo: 44,50€ su amazon.it

PROFUMI ARABI DONNA DI NICCHIA: 3 CREAZIONI PER VERE APPASSIONATE

I profumi arabi di nicchia sono vere opere d’arte olfattive. Ricchi, complessi e spesso inimitabili, uniscono tradizione e innovazione, raccontando storie attraverso le note.

I PROFUMI ARABI DI NICCHIA SONO INTENSI, STRUTTURATI E UNICI

I PROFUMI ARABI DI NICCHIA SONO ESTREMAMENTE STRUTTURATI E PARTICOLARI

Tra i brand più prestigiosi spicca Amouage. Guidance è una fragranza sorprendente: pera, incenso e nocciola aprono il profumo, seguiti da un cuore speziato e fiorito con zafferano e rosa. Le note ambrate, legnose e vanigliate di fondo regalano una persistenza straordinaria.

Amouage, Guidance Eau de Parfum. Prezzo: 370,00€ su 50-ml.it

Merita una menzione anche Atyab Al Marshoud 4 Red, un unisex floreale fruttato amatissimo dalle donne. Cardamomo, pepe rosa, lampone e ambra creano un mix sensuale e magnetico.

Atyab Al Marshoud, 4 Red Eau de Parfum. Prezzo: 88,00€ su 50-ml.it

Chiudiamo con Oman Luxury Paramour, una fragranza elegantissima che unisce rosa, note fruttate, caramello sciroppato e vaniglia, con un fondo di muschio e ambra che rende il profumo incredibilmente avvolgente e duraturo.

Oman Luxury, Paramour Eau de Parfum. Prezzo: 189€ su 50-ml.it

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1) I MIGLIORI PROFUMI COREANI

2) PROFUMI ALLA PERA DA PROVARE

3) I MIGLIORI PROFUMI VEGANI

Via Tenor

Bene, ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro focus sui profumi arabi donna che vale la pena provare, tra profumi economici e altri di nicchia nettamente più costose. Come sempre vogliamo sapere cosa ne pensate: li avete già testati? Ditecelo nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!