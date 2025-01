COSA COMPRARE CON I SALDI BEAUTY GENNAIO 2025: OFFERTE MAKE-UP E SKINCARE

I saldi beauty Gennaio 2025 sono un momento attesissimo da tutte le appassionate di make-up e skincare. Le offerte tra cui potersi destreggiare sono innumerevoli, nella maggior parte dei casi davvero molto convenienti. Le scontistiche più vantaggiose si trovano nelle grandi catene come Sephora (anche online) e sulle piattaforme specializzate come Lookfantastic. Anche su Amazon sono in corso i saldi beauty invernali con offerte su tutti i principali brand low cost. Tra le offerte imperdibili si distinguono quelle sulle palette di ombretti, ma anche su kit e cofanetti e pack convenienza.

Abbiamo selezionato per voi il meglio dei saldi beauty Gennaio 2025 make-up e skincare, tra le offerte di Sephora, Lookfantastic e Amazon. Pronte a saperne di più e a riempire i carrelli? Allora, iniziamo!

SALDI BEAUTY GENNAIO 2025 SEPHORA

I saldi beauty Gennaio 2025 sono tra i più interessanti, con sconti fino al 40% su tutte le migliori marche make-up e skincare. La sezione Prezzi da urlo, presente sia negli store fisici che online, è una fonte inesauribile di offerte.

IL MEGLIO DEL MAKE-UP, DA BENEFIT A NATASHA DENONA

I saldi beauty Gennaio 2025 di Sephora sono l’occasione giusta per acquistare a prezzi convenienti prodotti make-up di brand rivenduti in esclusiva dalla catena di profumerie francese come Benefit.

Benefit Cosmetics, Soup’d Up Beauty – Kit Bronzer, Tinta Labbra e Guance & Mascara. Prezzo: 38,50€ in offerta su sephora.it





Si trova attualmente in sconto anche una delle ultime palette ombretti Natasha Denona, la Sunset Palette. Improntata su colori caldi, ricorda i toni infuocati del tramonto in estate.

Natasha Denona, Sunset Palette. Prezzo: 67,80€ in offerta su sephora.it

DA SEPHORA SCONTI FINO AL 40% SU MARCHI ESCLUSIVI

Un altro brand da tenere d’occhio da Sephora con questi saldi è Haus Labs by Lady Gaga. Questo kit, per esempio, racchiude blush illuminante e balsamo labbra colorato idratante.

Haus Labs by Lady Gaga, Color Fuse Duo Balm + PWD – Blush in polvere e in crema. Prezzo: 37,10€ in offerta su sephora.it

Tra le offerte spicca anche questo kit di Milk dedicato alla realizzazione di un’impeccabile base viso. Racchiude blush e illuminante in stick, gloss e spray fissante.

Milk, The Werks Cofanetto Make-up. Prezzo: 34,14€ in offerta su sephora.it

SKINCARE IN OFFERTA: KIT E COFANETTI SONO SEMPRE VANTAGGIOSI

Da Sephora non mancano le offerte skincare. In occasione dei saldi beauty Gennaio 2025 sono acquistabili in sconto cofanetti e kit di prodotti delle migliori marche, da Collistar a Lancôme.

Collistar, Attivi Puri Cofanetto Idratante Liftante. Prezzo: 28,20€ in offerta su sephora.it

Tra creme e sieri viso non c’è che l’imbarazzo della scelta. Con i saldi risulta davvero facile impostare una skincare routine performante adatta al proprio tipo di pelle.

Lancôme, Génifique Cofanetto Skincare. Prezzo: 67,80€ in offerta su sephora.it

Tra i cofanetti scontati si distingue anche Nabla Viper Day & Night Lip Treatment Kit che contiene lip mask e lipgloss volumizzante del marchio.

Nabla, Viper Day & Night Lip Treatment Kit. Prezzo: 24,92€ in offerta su sephora.it

I SALDI BEAUTY INVERNALI DI LOOKFANTASTIC

Procediamo in questa carrellata dei saldi beauty Gennaio 2025 con le migliori offerte di cui approfittare su Lookfantastic. Come per Sephora, anche la nota piattaforma e-commerce vanta scontistiche più che convenienti sia sui trucchi che sui prodotti per la cura della pelle.

LE OFFERTE MAKE-UP DA NON PERDERE

Molti cofanetti make-up lanciati dai principali brand high-end in occasione delle feste natalizie si trovano attualmente in sconto su Lookfantastic. Alle amanti del trucco occhi segnaliamo questo trio di Estée Lauder: base per mascara, mascara e matita occhi.

Estée Lauder, Optical Illusions Turbo Lash 3-Piece Make-Up. Prezzo: 32,45€ in offerta con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

Un’offerta super vantaggiosa è attualmente disponibile anche per questo kit di Iconic London. Racchiude mascara, primer levigante, il famoso spray 3 in 1 Prep-Set-Glow e blush in crema.

Iconic London, Glowing With It. Prezzo: 37,45€ in offerta con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

Se siete estimatrici di NARS non fatevi sfuggire questo duo guance e labbra irresistibile, con blush liquido e rossetto abbinati.

NARS, Afterglow Duo. Prezzo: 28,45€ in offerta con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

IN SCONTO ANCHE LA SKINCARE DI LUSSO E I BRAND DI NICCHIA

Su Lookfantastic sono disponibili molti brand skincare di fascia alta come ESPA. Se non avete mai provato nulla del marchio, potreste approfittare dei saldi beauty Gennaio 2025 per acquistare a un ottimo prezzo il kit Ultimate Skin Saviours composto da detergente, maschera notte e siero.

ESPA, Utimate Skin Saviours. Prezzo: 73,45€ in offerta con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

Si trova attualmente in sconto anche il cofanetto di Estée Lauder Wake Up Radiant che si propone di riparare, rassodare e idratare le pelli mature. Contiene il famosissimo siero viso Advanced Night Repair, un autentico cult della profumeria.

Estée Lauder, Wake Up Radiant Cofanetto. Prezzo: 77,45€ in offerta con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

Vantano buone recensioni i prodotti skincare scandinavi Lumene. Su Lookfantastic trovate a un prezzo super scontato il cofanetto skincare del marchio con prodotti a base di vitamina C.

Lumene, Nordic-C Cloudberry Glow Set. Prezzo: 29,95€ in offerta con il codice LFCLIO su lookfantastic.it

LE MIGLIORI OFFERTE AMAZON SALDI BEAUTY GENNAIO 2025

I saldi beauty Gennaio 2025 sono anche su Amazon. La piattaforma e-commerce leader indiscussa dello shopping online propone sconti davvero interessanti e vantaggiosi soprattutto sui cosiddetti brand drugstore.

IL MAKE-UP DI MAYBELLINE E NYX DA COMPRARE SUBITO

Il correttore Maybelline Cancella Età è uno dei prodotti più venduti di sempre su Amazon ed è ora in sconto con i saldi beauty Gennaio 2025. Se sapete già che colore scegliere, vi suggeriamo il pack doppio.

Maybelline New York, Correttore Cancella Età x2. Prezzo: 11,07€ in offerta su amazon.it

SU AMAZON SI TROVANO PACK DOPPI MOLTO CONVENIENTI

Pack convenienza anche per i rossetti Maybelline Superstay Vinyl Ink. Le tonalità più richieste sono disponibili “a coppie” su Amazon, a un prezzo davvero piccolo.

Maybelline New York, Vinyl Ink x2. Prezzo: 11,84€ in offerta su amazon.it

Un altro prodotto make-up scontato da mettere immediatamente nel carrello? I blush NYX Buttermelt Blush, popolarissimi in rete e diventati famosi per la loro sfumabilità e pigmentazione.

NYX Professional Makeup, Buttermelt Blush. Prezzo: 9,88€ in offerta su amazon.it

I TOP SKINCARE DA METTERE NEL CARRELLO

Infine, ragazze, concludiamo con alcune “chicche” skincare in offerta su Amazon. Approfittate dei saldi beauty Gennaio 2025 per testare le maschere in tessuto Fria K-Beauty Inspired.

Fria, K-Beauty Kit 5 Maschere Tessuto. Prezzo: 5,67€ in offerta su amazon.it

Oppure, fate scorta delle vostre maschere viso Garnier preferite: tantissime varianti di questo prodotto TOP sono scontate.

Garnier, SkinActive Maschere per Occhi e Viso. Prezzo: 8,48€ in offerta su amazon.it

Rientrano nella categoria offerte skincare anche i patch idratanti per il contorno occhi del brand Grace & Stella, confezionati singolarmente e super cute perché tutti rosa!

Grace & Stella, Patch Occhi. Prezzo: 9,45€ in offerta su amazon.it

Bene, ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questi erano i nostri consigli su cosa comprare con i saldi beauty Gennaio 2025 di Sephora, Lookfantastic e Amazon tra make-up e skincare. Come sempre, la parola passa a voi: cosa ne pensate? Avete già messo qualche prodotto nel carrello? Diteci tutto nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!