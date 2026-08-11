COS’È E A COSA SERVE IL DETERGENTE SCHIUMOGENO PER IL VISO? QUAL È IL MIGLIORE?

Il detergente schiumogeno è uno di quei prodotti immancabili nella nostra skincare routine ed è una vera e propria coccola per il viso oltre a essere molto efficace. Come il nome stesso fa intuire, il detergente schiumogeno è un detergente che “fa schiuma”, per via dei tensioattivi che caratterizzano la sua formulazione che prevedono una parte lipofila e una idrofila. Con il detergente schiumogeno si effettua una detersione per contrasto. A cosa serve? Rimuove l’eccesso di sebo, i residui di make up e le impurità che si depositano sul viso. Il detergente schiumogeno, che sia in gel o in mousse, può essere usato da solo ma anche in abbinamento a un detergente oleoso nella doppia detersione. Anche l’acqua micellare è, a tutti gli effetti, un detergente schiumogeno. Esistono detergenti schiumogeni di ogni tipo e per ogni esigenza: per la pelle grassa e acneica, per la pelle mista, ma anche per la skincare della pelle sensibile. Alcuni dei migliori si trovano in farmacia, oltre che in profumeria, e ce ne sono di ottimi anche low cost.

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Cerchiamo di fare il punto su cos’è il detergente schiumogeno, a cosa serve esattamente e come funziona. Risponderemo anche a una domanda piuttosto ricorrente – ovvero, l’acqua micellare è un detergente schiumogeno oppure no? – e vi consiglieremo alcuni dei migliori detergenti schiumogeni del momento.

DETERGENTE SCHIUMOGENO: COS’È E A COSA SERVE

Il detergente schiumogeno è, come il nome stesso anticipa, un detergente che a contatto con l’acqua crea schiuma. Ciò avviene per i tensioattivi contenuti nella formula, che prevedono una parte lipofila e una idrofila.

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Cosa significa? La parte lipofila dei tensioattivi scioglie i residui di make up, l’eccesso di sebo e tutte le impurità presenti sul nostro viso. Mediante il risciacquo, grazie alla parte idrofila, l’utilizzo del detergente elimina del tutto lo “sporco” che si annida sulla pelle, lasciandola perfettamente pulita e detersa.

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I detergenti schiumogeni di oggi non sono come quelli di una volta. Ci sentiamo di sfatare il mito per cui il detergente schiumogeno sia necessariamente aggressivo e troppo “sgrassante”. Grazie a formulazioni d’avanguardia, tensioattivi più delicati e texture confortevoli, questo tipo di detergente è adatto a tutti i tipi di pelle, purché si scelga quello giusto.

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Ce ne sono per pelle grassa e acneica, per pelle mista, per pelle secca e anche per pelle sensibile. Il nostro consiglio, in tutti i casi ma specialmente quando si ha una pelle particolarmente delicata e reattiva, è quello di scegliere prodotti che rispettino e proteggano il microbioma cutaneo.

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IL DETERGENTE SCHIUMOGENO SI UTILIZZA DA SOLO OPPURE PER LA DOPPIA DETERSIONE

Il detergente che fa schiuma, solitamente in mousse o in gel, si presta a più utilizzi. Si può utilizzare da solo, per una detersione “monofase”, oppure per la doppia detersione di ispirazione coreana in abbinamento a un detergente oleoso. In questo caso, si applica prima il detergente oleoso o l’olio sul viso per sciogliere i residui di trucco e le impurità, poi si procede massaggiando il detergente schiumogeno e risciacquando il tutto.

L’ACQUA MICELLARE È UN DETERGENTE SCHIUMOGENO?

Ebbene sì, arriviamo a questa faccenda “spinosa”. Ci si chiede spesso se sia meglio l’acqua micellare o il detergente e se, in un modo o nell’altro, questi prodotti siano interscambiabili o due cose completamente diverse.

Garnier, Micellar Cleansing Water. Prezzo: 14,82€ su amazon.it

Nivea, Acqua Micellare Bifase Professional. Prezzo: 4,79€ su amazon.it

Partiamo da un presupposto: l’acqua micellare è un detergente schiumogeno. Pur essendo una soluzione detergente a base di acqua, infatti, dovrebbe essere sempre risciacquata, proprio come facciamo con il detergente classico. Questa è una teoria che non mette tutti d’accordo, anche perché molte acque micellari si presentano come “senza risciacquo”.

L’Oréal Paris, Acqua Micellare. Prezzo: 4,20€ su amazon.it

Si può utilizzare sia da sola per detergere la pelle in modo rapido ma comunque efficace, per struccarsi semplicemente oppure in sostituzione a un qualunque detergente schiumogeno per effettuare la doppia detersione.

AVÈNE, LA ROCHE-POSAY E I MIGLIORI DETERGENTI SCHIUMOGENI DI FARMACIA

Per trovare un buon detergente schiumogeno basta andare in farmacia. Non a caso, uno dei migliori è quello di Avène, a base di acqua termale e in mousse, senza sapone e perfetto per le pelli da normali a miste.

Avène, Mousse Nettoyante. Prezzo: 10,48€ su amazon.it

Vanta ottime recensioni anche la mousse detergente all’acqua di rose della linea Nuxe Very Rose. Strucca bene il viso e lo deterge con delicatezza, lasciandolo morbido e profumato.

Nuxe, Very Rose Mousse Aérienne Nettoyante. Prezzo: 14,60€ su amazon.it

DETERGENTE SCHIUMOGENO ECONOMICO: LE MIGLIORI PROPOSTE DA CERAVE A JOWAÉ

Non mancano le proposte per chi è alla ricerca di un buon detergente schiumogeno economico o addirittura low cost. Tra i migliori vi segnaliamo quello di CeraVe, una mousse struccante alle ceramidi e con acido ialuronico.

CeraVe, Hydrating Cream-to Foam Cleanser. Prezzo: 18,18€ su amazon.it

Un altro detergente schiumogeno economico e valido è quello di The Ordinary.

The Ordinary, Squalane Cleanser. Prezzo: 21,99€ su amazon.it

ESISTONO OTTIMI DETERGENTI SCHIUMOGENI ECONOMICI

Si tratta di una mousse micellare delicata, ricca di antiossidanti ed estratti vegetali che promettono una pelle perfettamente detersa e un incarnato luminoso con un utilizzo costante.

IL DETERGENTE SCHIUMOGENO BIO PER CHI AMA LA COSMESI NATURALE

Concludiamo con alcuni detergenti schiumogeni bio, completamente naturali, tra i più amati dalle skincare addicted. Uno dei migliori è quello di Gyada Cosmetics, una mousse detergente effetto illuminante che fa parte della linea Radiance alla vitamina C.

Gyada, Radiance Cleansing Mousse. Prezzo: 16,90€ su amazon.it

Se cercate un detergente schiumogeno bio delicato per pelle sensibile provate la morbida carezza della Mousse alla malva Biofficina Toscana. Si tratta, anche in questo caso, di un prodotto completamente biologico.

Biofficina Toscana, Mousse alla malva. Prezzo: 17,40€ su amazon.it

Infine, ultima ma non per importanza, la Spumicella Mousse Micellare con acido ialuronico ed estratto di albicocca di Antos, brand leader nella cosmesi naturale. Fa una bella schiuma, deterge per bene il viso ed è anche molto idratante.

Antos, Spumicella Mousse micellare. Prezzo: 15,83€ su amazon.it

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Bene, ragazze, anche per oggi è tutto! Questa era la nostra guida al detergente schiumogeno, a cosa serve e come usarlo nella doppia detersione di cui, ormai da diversi anni, si sente tanto parlare. Inoltre, vi abbiamo anche consigliato quali sono, secondo noi, i migliori da avere sempre a portata di mano. Come sempre, a questo punto, vi lasciamo la parola: che ne pensate? Diteci tutto nei commenti, un bacione dal TeamClio!