Anche per questa estate potete indossare i vostri accessori in paglia preferiti, dai cappelli alle calzature. Ma è la borsa di paglia, in particolare nella sua versione tonda ad essere la protagonista indiscussa dell’estate 2018: perfetta sia al mare che in città, ideale sia per outfit eleganti che casual.

Se volete seguire questa tendenza allora è fondamentale che voi impariate subito ad abbinare alla perfezione queste fibre naturali, caratterizzate da un allure vintage, femminile e ricercato. Le borse di paglia sono perfette con jeans e maglietta, ma anche con gli abiti lunghi. Per quanto riguarda i copricapo, il cappello di paglia resta una certezza, ma non nella sua classica versione Panama.

Se anche voi come noi, amate la rafia e la corda, allora questo post è quello che stavate cercando. Iniziate a preparare le valigie e non scordatevi i vostri accessori in paglia, che per il 2018 sono degli immancabili must have. Iniziamo!

LA PAGLIA E SUPER CHIC, UN MATERIALE CHE DA POVERO È DIVENTATO WOW!

La paglia, la corda e la rafia sono sempre stati considerati come tra i materiali più poveri del mondo della moda, ma come sempre, niente viene dimenticato e per l’estate 2018 sono questi gli “ingredienti” più fashion da introdurre nei propri outfit, per creare degli abbinamenti eleganti e raffinati con uno spiccato gusto vintage.

La corda è stata sempre utilizzata per la realizzazione le calzature e le più famose in assoluto restano le mitiche Espadrillas, rasoterra e disponibili in tantissime colorazioni oppure decorate.

il termine prende il nome dal materiale in cui sono fatte, adoratO anche da Chanel!

Il termine deriva dal vocabolo catalano “espadrenya”, ovvero scarpe fatte di espart, lo sparto, una pianta mediterranea le cui fibre molto resistenti sono state utilizzate per produrre corde.

Da metà del Novecento in poi, sono diventate anche calzature di lusso, del resto anche Chanel ha creato la sua versione di questo modello storico, in chiave luxury.

Anche la paglia ha avuto una storia simile nell’ambito della moda e i materiali più pregiati e le creazioni più raffinate avevano origine a Firenze, dove venivano creati i cappelli più belli ed eleganti.

L’epoca d’oro di questi materiali considerati “poveri” sono stati gli anni ’50 e ’60 in cui le donne amavano indossare accessori realizzati in paglia, corda e bambù; come dimenticare la celebre borsa Bamboo di Gucci, che ha ancora oggi il manico di questo materiale.

Negli anni ’70 fu invece Jane Birkin a sdoganare il cestino da picnic utilizzandolo come borsa. Oggi, le principali tendenze vedono la paglia come protagonista indiscussa, per creare dei look dal gusto retrò, vintage e femminile.

LA BORSA DI PAGLIA È IL MUST HAVE ASSOLUTO DELLA STAGIONE

La borsa di paglia è la tendenza estiva più chic e nella sua versione tonda è desideratissima da tutte le it girl. Questo accessorio non è solamente adatto alla spiaggia, ma è perfetta da indossare anche in città, ed è stata consacrata come borsa di tendenza per l’estate 2018.

Queste bag, realizzate in fibre naturali, possono essere di vari colori, in nuance naturali oppure colorate, inoltre possono essere decorate con foulard, fiocchi e pom pom, che danno immediatamente un allure esotico. La sua dimensione può variare, non perdendo mai di attualità, può essere mignon oppure maxi ma anche nella versione a marsupio o a pochette… c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Per gli abbinamenti potete spaziare, indossandola con lunghi e fluttuanti abiti oppure in una maniera moderna e contemporanea con jeans e maglietta bianca.

Ricordatevi che la borsa di paglia è così chic che può essere indossata anche di sera, abbinata ad una mise elegante.

