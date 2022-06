I solari in gel estate 2022 sono prodotti estremamente efficaci contro i raggi UV ma estremamente leggeri. È impossibile non adorarli, soprattutto se non sopportate cospargervi di fluidi e creme troppo fondenti, soprattutto quelle con SPF 50, che rischiano di assorbirsi difficilmente e far sudare più del necessario.

La formulazione in gel, che di solito in estate si consiglia anche per le creme idratanti viso e corpo, è la miglior soluzione possibile per ottenere una buona protezione e un effetto fresco senza eguali.

A questo punto non ci resta che scoprire quali sono i nuovi solari in gel estate 2022 e scegliere quello più adatto in base al grado di SPF e alle marche ma anche se adatto per viso, corpo o anche per bambini. Ragazze, vi siete incuriosite? Allora continuate a leggere il post per saperne di più!

Credits: sephora.it

SOLARI IN GEL ESTATE 2022 PER BAMBINI

Se avete figli, siamo certe che avete sicuramente cercato – o siete in procinto di farlo – le migliori nuove creme solari per bambini con protezione molto alta e che siano facili da applicare, idrorepellenti e anti-sabbia.

LA ROCHE POSAY, Anthelios Dermo Pediatrics – Solare Gel SPF50+ Protezione Molto Alta 250 Ml. Prezzo: 16,25€ su farmacosmo.it





Una delle ultimissime novità in tal senso, caratterizzata da una straordinaria e freschissima formulazione in gel è la nuova Anthelios Dermo-Pediatrics gel pelle bagnata SPF50+ di La Roche Posay.

tra i nuovi solari in gel anche quelli per bambini

È un prodotto solare adatto alla pelle sensibile dei più piccoli, un gel invisibile che forma un film idrofobico sulla pelle che aiuta a respingere l’acqua. Inoltre può essere applicata anche sulla pelle bagnata!

Non è grasso, non appiccia e non lascia segni bianchi, inoltre è arricchita con acqua termale La Roche Posay.

LE NUOVE CREME SOLARI IN GEL PER IL CORPO

Vediamo ora qualche nuova protezione solare in gel per il corpo, da utilizzare quando si è in vacanza al mare o si trascorre qualche ora di relax in piscina.

Clarins, Gel-Olio Solare Corpo UVA/UVB 30. Prezzo: 22,50€ su sephora.it *

Da Clarins arriva il Gel-Olio Solare Corpo UVA/UVB 30, praticamente un olio solare dalla consistenza leggera da usare sempre, in qualsiasi circostanza.

Dr. Russo, Once a Day SPF50 Sun Protective Body Gel 100ml. Prezzo: 18,85€ applicando l’esclusivo codice LFCLIO su lookfantastic.it

Dr. Russo ci propone il suo Once a Day SPF 30, un gel corpo solare trasparente e idratante, che protegge dagli irreparabili danni causati dal sole.

Al suo interno troviamo vitamina E e acido ferulico, ricco di antiossidanti, per preservare la pelle dai fattori di stress esterni come i raggi UV e assicurando una pelle resiliente e dall’aspetto più giovane.

Ultrasun, SPF 30 sport gel (200 ml). Prezzo: 22,45€ su lookfantastic.it

Ultrasun ci propone invece il suo gel SPF 30 Sports, anche in questo caso una protezione solare trasparente, resistente all’acqua e al sudore e a rapido assorbimento.

