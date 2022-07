In estate portare i bambini in uno dei parchi divertimento in Lombardia è un’ottima mossa per trascorrere tutti insieme dei momenti di svago totale. Una destinazione TOP per le famiglie, i parchi divertimento sapranno accontentare tutte le fasce d’età!

Si trovano in tutta Italia, ma oggi cominciamo il nostro viaggio con i parchi divertimento Lombardia: non solo Leolandia, in questa regione del nord del Paese sono tantissime le proposte da considerare per passare giornate in famiglia da ricordare! Si tratta di parchi a tema, ma anche di parchi avventura, che sapranno aiutarci a creare ricordi indimenticabili con i nostri cari. Sono, tra l’altro, anche una meta perfetta se cerchiamo idee per weekend estivi senza doverci spostare per forza verso il mare o la montagna.

Insomma, se volete fare qualcosa di diverso e rendere felici i più piccoli di casa, venite qui sotto nel post: vi aspettiamo per parlare dei parchi divertimento della Lombardia per bambini.

Credits: @cowboyland_cbl, @marcelloiaconetti e @parcodellapreistoria via Instagram

Dove non diversamente specificato, le foto sono prese da Instagram

LEOLANDIA, IL PARCO DIVERTIMENTI PIÙ FAMOSO DELLA LOMBARDIA PER I BAMBINI PICCOLI

Quando si pensa ai parchi divertimenti in Lombardia per bambini, uno dei primi nomi che viene in mente è sicuramente Leolandia. Il parco si trova a Capriate San Gervasio, in provincia di Bergamo, ed è particolarmente apprezzato dalle famiglie con bambini piccoli visto che ha diverse attrazioni che possono accontentare anche i più piccini.

Credits: @leolandia.official





In particolare, Leolandia si divide in otto aree tematiche per un totale di ben 50 attrazioni: pensate che di queste, 28 sono adatte anche ai piccini alti almeno 90cm! I personaggi dei cartoni sono i veri protagonisti del parco divertimenti lombardo: qui i nostri bambini potranno incontrare il trenino Thomas, i Superpigiamini, Bing e Flop, solo per citarne alcuni.

Credits: @leolandia.official

Chi viaggia con bambini piccoli apprezzerà particolarmente l’area tematica dedicata alla foresta di Masha e Orso: qui troverete un mini parco avventura, un roller coaster adatto ai piccini, il Teatro della Foresta e un laghetto.

PARCO DELLA PREISTORIA, PER FARE INSIEME UN VIAGGIO NEL TEMPO

All’interno del parco Adda Sud, e precisamente a Rivolta d’Adda sul confine delle province di Milano, Cremona e Bergamo sorge uno dei più apprezzati parchi divertimento della Lombardia per bambini, specialmente rivolto ai più grandicelli che già conoscono le differenze tra i dinosauri e hanno le prime nozioni sulla preistoria. L’omonimo -appunto- Parco della Preistoria offre 1 milione di metri quadrati di parco naturale, al cui interno si snodano diversi percorsi alla scoperta della fauna e flora “preistorici”.

Credits: @parcodellapreistoria

I PARCHI DIVERTIMENTO DELLA LOMBARDIA ABBRACCIANO DIVERSI TEMI, COME LA PREISTORIA

Il bosco ombroso ripara i visitatori durante il tour del parco, garantendo divertimento e informazioni puntuali e precise sull’uomo della preistoria, così come sui dinosauri. Oltre al percorso botanico, il labirinto e il lago dei cigni, potrete trovare anche il Museo Paleontologico. Un’ottima idea per i weekend d’estate, ma anche come attività da fare in primavera con i bambini.

COWBOYLAND, IL PARCO DIVERTIMENTI LOMBARDO PER LE AVVENTURE NEL FAR WEST

I bambini dai 3 anni in su apprezzeranno sicuramente questo parco divertimenti a tema in Lombardia: Cowboyland si trova a Voghera, in provincia di Pavia, e promette sicuro svago a tutti i piccoli amanti del Far West!

Qui potranno trovare più di un trenino che li guiderà alla scoperta del magico mondo dei cowboy: non esattamente un classico viaggio in treno in famiglia, ma sicuramente il più particolare! Qui a Cowboyland, comunque, le attrazioni sono davvero moltissime: giri in canoa e tiri al lazo si alternano a visite al villaggio degli Indiani e a corsi di ballo per imparare a danzare come nei veri saloon.

Credits: @cowboyland_cbl

Mamme e papà, non abbiamo ancora finito: vi aspettiamo a pagina 2 per scoprire altri tre meravigliosi parchi divertimento e avventura in Lombardia per bambini (e genitori!).