UNGHIE A RIGHE PER MANICURE E NAIL ART ORIGINALI

  1. Le manicure a righe sono un’esplosione di colori e creatività.
  2. Si spazia dalle unghie a righe semplici, come quelle bicolor, alle nail art più particolari e complesse.
  3. Le righe possono essere disegnate orizzontali o verticali, scelte come protagoniste assolute della manicure oppure affiancate ad altri dettagli grafici.
  4. Sono di grande tendenza, per esempio, le manicure a righe con i pois. Allo stesso modo, tra le più richieste spiccano le manicure a righe effetto French. La French a manicure rigata sarà un must dei prossimi mesi, quindi prendete appunti.
  5. Via libera anche a decorazioni unghie delle più disparate per rendere la nail art ancora più originale.

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Credits: @onunails Via Instagram

Le manicure a righe possono sembrare fin troppo eccentriche, ma in realtà sono una tipologia di nail art da non sottovalutare perché si prestano a un’infinità di varianti e reinterpretazioni. Abbiamo scelto per voi idee inspo per unghie a righe molto diverse tra loro, davvero per tutti i gusti. Pronte a scoprirle? Iniziamo subito con una carrellata di foto e spunti per ogni esigenza e per ogni occasione.

MANICURE A RIGHE: ORIZZONTALI O VERTICALI, NEL SEGNO DEL COLORE

Le tendenze unghie Primavera 2026 eleggono le manicure a righe tra le nail art più gettonate e popolari. La ragione è presto detta: sono coloratissime e vivaci, particolari e… “sopra le righe” quanto basta per non farci passare inosservate.

UN’IDEA IRRESISTIBILE PER CHI AMA LE UNGHIE COLORATE E VIVACI

Le righe possono essere orizzontali o verticali, più o meno spesse a seconda delle preferenze e del tipo di effetto che si desidera ottenere. A fare la differenza, però, è l’abbinamento dei colori. Scegliere tonalità che stanno bene insieme, come rosa e rosso, è garanzia di una manicure stilosa e glamour.

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Credits: @nailsbysue__ Via Instagram – Manicure a righe in rosa accesso e rosso: una proposta perfetta per la primavera e per l’estate


Le unghie a righe bicolor risultano fancy e originali. Questo tipo di decorazione va benissimo anche per le unghie corte o medio-corte.

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Credits: @nailboutique_kk Via Instagram – Manicure semplice con righe rosa e rosa scuro

Le righe possono essere realizzate in modo diverso anche nell’ambito della stessa manicure, per dare movimento alla nail art apportando delle differenze tra un dito e l’altro.

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Credits: @magicalgirlmanis Via Instagram – Nail art a righe verticali e orizzontali, con spessori diversi

In alternativa è possibile scegliere una combinazione cromatica per mano, magari puntando su toni a contrasto come nel caso delle unghie a righe qui sotto.

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Credits: @starlightnails.mt Via Instagram – Unghie a righe con colori diversi per una mano e per l’altra

Le manicure a righe multicolor sono le più fantasiose in assoluto. Per nulla banali, trasformano le mani in una tela bianca su cui dipingere.

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Credits: @nailsbynd.mt Via Instagram – Una nail art a righe super colorata e particolare

CON ACCENT IN TINTA O A CONTRASTO

Giocare e sperimentare con i colori è fondamentale quando ci si approccia alla realizzazione di una manicure a righe. Per esempio, va molto di moda abbinare alle righe un’unghia semplicemente colorata.

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Credits: @nailsby.hema Via Instagram – Un perfetto esempio di manicure a righe mismatched

Il colore di smalto da usare può essere uno di quelli già impiegati per la realizzazione delle righe oppure, se lo si preferisce, una tonalità appartenente a tutt’altra famiglia cromatica.

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Credits: @nailsby.shanice Via Instagram – Manicure a righe mismatched nei toni del bianco, del rosa pastello e dell’arancione fluo

Le manicure a righe mismatched, con alcune unghie senza righe, possono essere impreziosite dall’aggiunta di applicazioni preziose come strass, glitter e perline.

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Credits: @theglowloungebyellie Via Instagram – Unghie nei toni del rosso scuro e del rosa con righe e stelline

UNGHIE A RIGHE EFFETTO FRENCH: LA MANICURE GLAM CHE CONQUISTA

Se la French Manicure colorata è la vostra preferita in assoluto, vi consigliamo di optare per le unghie e a righe effetto French. Le righe decorano, in questo caso, le estremità delle unghie che nella versione classica sono colorate di bianco gesso.

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Credits: @jark.nails Via Instagram – Effetto French rigato con colori vibranti

L’EFFETTO FRENCH A RIGHE, UN TREND ORIGINALISSIMO TUTTO DA COPIARE

Come già anticipato, le righe possono essere realizzate in orizzontale o in verticale, tutte declinate nello stesso colore oppure in sfumature diverse per aggiungere un twist pop alla manicure.

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Credits: @akzentzanz Via Instagram – French Manicure a righe

POIS E DECORAZIONI PER NAIL ART CREATIVE

I pois sono uno dei trend di questa stagione e, ovviamente, possono essere abbinati alle righe per dare vita a nail art grafiche irresistibili. Pois e righe stanno molto bene insieme e si prestano alla realizzazione di manicure più o meno complesse.

I pois, da riprodurre molto piccoli o al contrario più grandi se lo si preferisce, regalano un’allure leggera e sbarazzina alle righe, più lineari e dall’aspetto ordinato.

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Credits: @ahbeauty22 Via Instagram – French Manicure a righe e micro pois

Insomma, ragazze, non esistono regole rigide su come sfoggiare le manicure a righe. Ciò che conta è far correre la fantasia, in modo da riadattare il trend ai vostri gusti e personalizzarlo quanto più possibile.

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Credits: @nails_conway Via Instagram – Manicure a righe con French e dettagli a pois

Un esempio? Aggiungete alla righe decorazioni che non hanno niente a che vedere con il mondo dei grafismi. La frutta di stagione, colorata e divertente, è l’ideale per una manicure a righe variopinta, originalissima e on point.

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Credits: @nailshuney Via Instagram – Manicure a righe con fruttini

Se siete interessate ad altri approfondimenti a tema unghie, leggete anche:

1) TUTTO SULLO SMALTO MAGNETICO

2) TREND BAMBI NAILS

3) COME USARE LO SMALTO PESCA

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Via Tenor

Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro focus sulle manicure a righe, con idee nail art coloratissime per unghie creative, originali e particolari. Come sempre vi passiamo la parola: cosa ne pensate? Vi piacciono le unghie a righe o non fanno per voi? Avete mai provato l’effetto French a righe? Siete più da unghie a righe semplici, come quelle bicolor, oppure vi andrebbe di sbizzarrirvi con righe multicolor dai toni super accesi? Ditecelo nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!

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