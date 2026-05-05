I MIGLIORI LOOK DELLE STAR AL MET GALA 2026

New York ha accolto, come da tradizione nella serata del primo lunedì di maggio, il Met Gala 2026. Tante le star che si sono avvicendate, stupendo pubblico e fotografi con look a dir poco stupefacenti. Questo è stato l’anno dei ritorni in grande stile: basti pensare a Rihanna e a Beyoncé, tra i co-chair della serata. C’era anche Nicole Kidman (a sua volta tra i co-chair) insieme alla figlia Sunday Rose. Meravigliose Blake Lively e Anne Hathaway, icone di stile irraggiungibili.

Credits: @nicolekidmanupdates, @themuseofversace, @annehathawaynews Via Instagram

Non necessariamente gli abiti più belli ed eleganti, ma di certo i look di cui sentiremo parlare e di cui ci ricorderemo negli anni. Curiose di scoprire insieme i migliori look delle star al Met Gala 2026? Allora, ragazze, iniziamo.

MET GALA 2026: IL TEMA DI QUEST’ANNO

Come ogni anno, il Met Gala si rifà alla mostra del Costume Institute, sezione interamente dedicata alla storia della moda all’interno del Metropolitan Museum di New York. Il tema di quest’anno è la centralità del corpo vestito. Il curatore Andrew Bolton ha spiegato ai media che la mostra attraversa 5.000 anni di storia dell’arte accostando sculture, dipinti e capi iconici.

IL TEMA DELL’ANNO ERA IL CORPO VESTITO

In particolare, l’esposizione ruota attorno a diverse tipologie di corpo: corpi onnipresenti nell’arte (quello classico e il nudo), i corpi spesso trascurati (donna in gravidanza e vecchiaia) e corpi universali (quello anatomico, per esempio).

Stava agli ospiti sul red carpet reinterpretare il tema, sfoggiando outfit più o meno in linea con il concept proposto. Diamo un’occhiata ai look che hanno colpito nel segno.

NICOLE KIDMAN E LA FIGLIA SUNDAY ROSE IN CHANEL

La rivedremo presto in Amori e Incantesimi 2. Nicole Kidman, dopo il divorzio da Keith Urban, sta vivendo un momento d’oro per la sua carriera e non potrebbe essere in forma più smagliante.

Al Met Gala 2026, vestita di paillettes rosse Chanel e piume, ha presenziato con la figlia Sunday Rose, a sua volta elegantissima e pronta a tracciare la sua strada nel mondo della moda.

Credits: @nicolekidmanupdates Via Instagram – Mamma e figlia al Met Gala





ANNE HATHAWAY IN MICHAEL KORS

Forte del successo planetario che sta riscuotendo Il Diavolo veste Prada 2, Anne Hathaway ha monopolizzato i fotografi indossando un abito Michael Kors davvero particolare. Un abito dipinto e customizzato da Peter McGough, ispirato alla dea greca della pace: un messaggio impattante che le fa sicuramente onore.

Molto bello e chic il beauty look, semplice ma curato nel dettaglio. Per lei uno chignon alto e un make-up dai toni nude delicatissimo con cui era impossibile sbagliare.

Credits: @annehathawaynews Via Instagram – Il look di Anne Hathaway al Met Gala

BEYONCÉ IN OLIVIER ROUSTEING

Beyoncé è tornata al Met Gala 2026 dopo moltissimi anni di assenza e per farlo ha scelto un abito di Olivier Rousteing che è una vera e propria opera d’arte. Ispirato allo scheletro umano, era interamente fatto di cristalli.

A rendere ancora più lussuoso il look un mantello piumato degradé nei toni del grigio e un opulento copricapo gioiello.

Credits: @beyonce Via Instagram – L’abito incredibile di Beyoncé

IL RITORNO DI RIHANNA IN MAISON MARGIELA

Un altro ritorno molto atteso al Met Gala era quello di Rihanna. La popstar, affiancata dal compagno ASAP Rocky, ha confermato il proprio status di icona fashion con un abito Maison Margiela by Glenn Martens ispirato all’architettura medievale delle Fiandre, in Belgio.

Un’opera monumentale che ha richiesto 1.380 ore di lavoro solo per il corpetto e il ricamo di 115.000 perline di cristallo e applicazioni.

Credits: @badglalriri Via Instagram – Rihanna con il compagno ASAP Rocky

BLAKE LIVELY IN ATELIER VERSACE

Da sempre regina del Met Gala, Blake Lively ha fatto sognare tutti con il suo voluminoso e soffice abito dai toni pastello di Atelier Versace. Risalente alla collezione Primavera/Estate 2006 della Maison, ha uno strascico di 4 metri ed è costellato di applicazioni sparkling che ricordano il mondo delle fiabe.

L’abito si rifà ai dipinti rococò veneziani del XVIII secolo, “un omaggio ai cicli della vita e del tempo” ha spiegato l’attrice ai media.

Credits: @themuseofversace Via Instagram – Blake Lively in Atelier Versace

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Via Tenor

Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro speciale sui best look del Met Gala 2026. Come sempre vogliamo sapere cosa ne pensate: quali di questi look preferite? Ditecelo nei commenti, un bacione dal TeamClio!