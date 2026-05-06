MARIA VERA RATTI: TUTTO SULL’ATTRICE EMERGENTE DEL MOMENTO

Roberta Valente – Notaio in Sorrento è una fiction Rai che, in queste settimane, sta tenendo incollati allo schermo moltissimi telespettatori. A interpretare l’impacciata notaio è l’attrice Maria Vera Ratti, già conosciuta dal pubblico per alcune serie di successo ma ora alle prese con il suo primo ruolo da protagonista. Non tutti sanno che oltre a essere una brava attrice, è anche laureata in Scienze Politiche e parla fluentemente 4 lingue. Molto riservata, ha un profilo Instagram in cui condivide sprazzi del suo quotidiano e soprattutto tanti momenti sul set. Pare abbia un fidanzato, di cui è innamoratissima.

Tutte le foto sono di @mariaveraratti Via Instagram

Pronte a saperne di più su Maria Vera Ratti di Roberta Valente – Notaio in Sorrento? Allora, ragazze, basta perderci in chiacchiere: iniziamo.

MARIA VERA RATTI: LE ORIGINI

Classe 1994 (ha un’età di 32 anni), Maria Vera Ratti è nata ad Avellino e cresciuta a Napoli. Si è laureata in Scienze Politiche, parla 4 lingue (tra cui il russo) e ha anche effettuato un tirocinio presso il Parlamento Europeo. La passione per la recitazione nasce quasi per caso, quando su suggerimento di un’amica decide di partecipare a un workshop.

Un intenso primo piano dell’attrice





A 22 anni viene ammessa al Centro sperimentale di cinematografia, dove si diploma dando inizio progressivamente alla sua carriera di attrice. Le sue prime esperienze sono state sui set delle serie Don Matteo, Rosy Abate e Mina Settembre.

DA IL COMMISSARIO RICCIARDI A ROBERTA VALENTE – NOTAIO IN SORRENTO

Ciò che stupisce di Maria Vera Ratti è sicuramente la sua incredibile versatilità. Nel corso degli anni ha interpretato personaggi davvero diversi tra loro, a partire dalla timida Enrica de Il Commissario Ricciardi al fianco di Lino Guanciale.

Con Lino Guance ne Il Commissario Ricciardi

Quasi si stenta a riconoscerla in Roberta Valente – Notaio in Sorrento, dove interpreta la metodica e inflessibile Roberta. Ha preso parte anche a due film per il cinema: Miss Marx e Deliver Us, produzione internazionale.

Nei panni di Roberta Valente

VITA PRIVATA, FIDANZATO E HOBBY

Maria Vera Ratti è molto riservata, ma ha recentemente confessato di essere innamorata del fidanzato Edoardo, anche lui attivo nel mondo del cinema.

Un bellissimo scatto dell’attrice

Ha moltissimi interessi. Nel tempo libero si dedica allo sci agonistico ed è un’amante dell’arte a tutto tondo, dalla poesia alla fotografia passando per la pittura.

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Via Tenor

Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro focus su Maria Vera Ratti, protagonista di Roberta Valente – Notaio in Sorrento. Come sempre vogliamo sapere cosa ne pensate: vi piace quest’attrice? Ditecelo nei commenti, un bacione dal TeamClio!