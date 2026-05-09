QUALI SONO I SANDALI BASSI ZARA PRIMAVERA 2026 DA INDOSSARE NEI PROSSIMI MESI?

Ogni volta che arriva la bella stagione, arrivano immancabilmente i sandali bassi Zara primavera 2026. I modelli flat sono i più desiderati perché rappresentano il perfetto equilibro tra comodità e stile. I sandali infradito questa stagione sono il modello di tendenza e accompagnano con naturalezza ogni look. Le ciabattine sono le scarpe di punta del brand spagnolo che aggiunge nuove declinazioni a un grande classico, compresi i modelli di ispirazione Birkenstock. La collezione primaverile pensa anche alle giornate più fresche con le slingback flat che si distinguono per intrecci e design accattivanti da inserire nei look quotidiani.

Credits: zara.com

Dopo mesi di stivali e scarponcini, i nostri piedi hanno voglia di tornare a essere liberi e ad assecondarli sono i sandali flat, perché non è mai troppo presto per indossarli e lo sa bene anche Zara. Il brand iberico ha inserito nella nuova collezione tantissimi modelli da indossare in città o in vacanza in grado di unire stile e comfort. Siete curiose di scoprire i sandali bassi Zara primavera 2026 di tendenza? Iniziamo.

LE INFRADITO SONO LE SCARPE DELLA PRIMAVERA

Ora che abbiamo dato un’occhiata al catalogo dei sandali bassi Zara primavera 2026 lo possiamo affermare: le infradito saranno le scarpe della prossima stagione. Le avevamo intraviste quando sono riapparse timidamente l’estate scorsa, ma sarà questo l’anno in cui torneranno a dominare i nostri outfit. Se le fashioniste puntano ai modelli con tacco, quelli flat rimangono una conferma per chi vuole unire praticità e stile.

Le infradito flat sono le scarpe da indossare in città e in vacanza

Il brand spagnolo, cavalcando la tendenza, ha inserito nel suo catalogo un’ampia scelta di sandali infradito a partire da quelli con fascette sottili e design essenziali che si arricchiscono di dettagli metallici, dal design minimal o di applicazioni più appariscenti come maxi fiori per connettersi alla primavera.

Zara, Sandali infradito con dettaglio metallico. Prezzo: 35,95€ su zara.com





Zara, Sandali infradito con fiore. Prezzo: 39,95€ su zara.com

I sandali con infradito saranno la nostra “ossessione” anche in città e a rispondere al mood urban ci pensano quelli con borchie e lacci alla caviglia.

Zara, Sandali infradito con borchie. Prezzo: 45,95€ su zara.com

A confermare che le infradito saranno il must della primavera e dell’estate è anche la collaborazione tra Havaianas, brand brasiliano che ha reso questo modello famoso in tutto il mondo, e Zara. Una partnership che ha dato vita a una scarpa dal design contemporaneo e dalla comodità estrema disponibile in tantissime tonalità. Trovare la nuance che rispecchia al meglio la tua personalità sarà un gioco da ragazzi.

Zara, Sandali Havaianas x Zara. Prezzo: 22,95€ su zara.com

I SANDALI BASSI CON FASCETTE SONO COMODI E STILOSI

I sandali flat con fascetta sono la scelta adatta a qualsiasi momento della giornata e tra le proposte Zara di questa primavera ci sono anche quelli che hanno fatto della comodità il loro tratto distintivo. Il modello che si ispira alle iconiche Birkenstock è arricchito con un plateau che dona qualche centimetro in più conservando sempre il comfort di una scarpa bassa.

Zara, Sandali con plateau e borchie. Prezzo: 59,95€ su zara.com

Se volete un modello meno casual, il marchio iberico ha una lunga lista di sandali bassi. Doppia fascia, fibbie gioiello, inserti metallici, listini sottili: ogni modello vi accompagna in qualsiasi momento della giornata perché a prescindere dai vostri impegni o dal vostro look, staranno sempre bene.

Zara, Sandali doppia fascia con fibbie. Prezzo: 35,95€ su zara.com

Zara, Sandali in pelle con lacci. Prezzo: 55,95€ su zara.com

LE CIABATTINE SI CONFERMANO UN EVERGREEN

Un modello che stagione dopo stagione torna a fare bella mostra di sé ai nostri piedi è quello a ciabattina. Anche tra i sandali bassi Zara primavera 2026 continua a spopolare. Il brand spagnolo stagione dopo stagione lo ha declinato con design sempre accattivanti che anche quest’anno non ci deludono. Accanto ai modelli essenziali nelle classiche colorazioni come il nero, il marrone o il bianco, ci sono design a cui dire di no è quasi impossibile.

Le ciabattine sono un must anche questa primavera

Se non volete distaccarvi troppo dallo stile classico, nel vostro guardaroba trovano spazio quelli con fascia incrociata: i colori restano neutri, ma il design dona una marcia in più al sandalo.

Zara, Sandali in pelle con fascia incrociata. Prezzo: 29,95€ su zara.com

Valida alternativa dal mood contemporaneo sono i sandali in tessuto o con cinturini sottili e dettaglio metallico che si abbinano facilmente a jeans o a gonne di qualsiasi lunghezza.

Zara, Sandali con decorazione metallica. Prezzo: 35,95€ su zara.com

Zara, Sandali in tessuto a righe. Prezzo: 39,95€ su zara.com

I sandali flat Zara pensano anche all’outfit serale o comunque a un look importante con modelli che ricordano le intramontabili mules ma senza tacco, spesso arricchiti da applicazioni come perle, strass o dettagli metallici che illumineranno il vostro look.

Zara, Sandali con applicazioni brillanti. Prezzo: 45,95€ su zara.com

Zara, Sandali in pelle. Prezzo: 35,95€ su zara.com

I SANDALI CHIUSI SONO AVVOLGONO IL PIEDE

I sandali bassi Zara primavera 2026 chiusi sono l’alternativa alle sneakers da indossare quando le giornate sono calde ma non troppo, o semplicemente rappresentano la soluzione giusta per un effetto vedo non vedo che avvolge il piede.

Anche in questo caso il marchio iberico offre una soluzione per ogni esigenza e gusto a cominciare dai sandali che ricordano le slingback. Ancora più comodi perché ultra flat, sono in grado di conservare la stessa eleganza del modello diventato iconico.

Zara, Sandali slingback con intrecci. Prezzo: 39,95€ su zara.com

Talmente tanto iconico che questo modello ha avuto tantissime varianti tutte accattivanti a cominciare da quelle richiamano l’estetica dei fisherman sandals rivisitata in chiave contemporanea.

Zara, Sandali bassi. Prezzo: 35,95€ su zara.com

Caratterizzate da intrecci e lacci, non mancano le varianti che strizzano l’occhio ai sandali greci, l’essenza della femminilità anche nella versione minimal, perfetti per le mise più chic quelli in oro o shiny.

Zara, Sandali allacciati. Prezzo: 35,95€ su zara.com

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Via Giphy

Bene ragazze, queste erano alcune delle novità Zara e dei sandali presenti nel nuovo catalogo del brand spagnolo, ora la parola passa a voi: quale modello vi piace di più? Seguirete le tendenze e acquisterete le infradito? Lasciate un commento sui nostri canali social. Un bacione dal TeamClio.