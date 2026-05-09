COS’È LA COSIDDETTA MANNEQUIN SKIN E PERCHÉ È DI TENDENZA?

Se ne parla da qualche tempo, nel mondo della beauty community, e sicuramente è una delle tendenze skincare più chiacchierate e particolari. “Mannequin Skin” è un termine che deriva dall’inglese e che significa, letteralmente, “pelle da manichino”. Si riferisce a un effetto glow naturale, rimpolpato e luminoso, lontano dalla Glass Skin eccessivamente lucida ma anche non opaco. Il risultato della skincare e/o del make-up per ottenere la Mannequin Skin è quello di una pelle “effetto filtro”, come se fosse di porcellana, appunto. Non immaginatevi un effetto finto e artefatto, però: la luminosità della pelle di porcellana stile “manichino” è molto naturale e dosata.

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Si può ottenere anche con alcuni gesti make-up, ma la Mannequin Skin nasce sicuramente come trend skincare che, ancora una volta, mette al centro la naturale luminosità della cute quando questa è compatta, levigata e soda. Volete scoprire come ottenere questo effetto con i prodotti giusti da inserire nella vostra routine? Allora seguiteci nel post qui sotto dove entreremo nei dettagli: cominciamo subito!

MANNEQUIN SKIN, LA TENDENZA SKINCARE CHE PUNTA A UNA PELLE DI PORCELLANA

Se la Glass Skin è una pelle effetto vetro, quasi traslucida e a effetto specchio, la Mannequin Skin è la sua versione più “dosata” e naturale, con un risultato glow e plumping che punta sui naturali volumi del viso, il cui punto di forza è appunto una pelle compatta, levigata e sana.

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Il termine Mannequin Skin, come accennavamo all’inizio del post, si riferisce al risultato che si ottiene con una skincare routine mirata, con pochi prodotti dagli attivi funzionali: la pelle di porcellana dei manichini, semi-matte ma luminosa, è ciò a cui si punta con gli step di cui vi parleremo più sotto.

L’EFFETTO FILTRO SI OTTIENE CON UNA ROUTINE MIRATA, MA SEMPLICE

Il “filtro” di cui parliamo quando ci riferiamo alla Mannequin Skin non è artefatto o costruito, anzi: provate a pensare a quei filtri di bellezza che hanno la sola funzione di rendere la pelle più compatta, soda e luminosa. Fatto? Ecco, questo è il risultato di una skincare routine semplice ma d’impatto che consente a tutti di ottenere la pelle di porcellana Mannequin Skin.

PER LA PELLE STILE MANNEQUIN SKIN IL CUORE DELLA SKINCARE SONO GLI ATTIVI GIUSTI

Di base non si tratta di esagerare con tante stratificazioni, bensì di scegliere pochi e mirati prodotti con attivi pensati proprio per agire sull’idratazione e sulla compattezza della cute e che, quando combinati nella maniera corretta, possano agire sulla barriera cutanea, proteggendola e garantendo nutrimento e cute liscia e levigata.

Collagene, PDRN e acido ialuronico sono solo alcuni degli attivi su cui puntare: curiosi?

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PRODOTTI MANNEQUIN SKIN, LA DETERSIONE PER OTTENERE UN RISULTATO GLOW

Si parte, come sempre, dalla detersione viso, che deve essere delicata ma efficace, meglio se a base di attivi idratanti e lenitivi, in grado di proteggere la barriera cutanea e con effetto luminoso.

Imprescindibile, quindi, evitare di seccare la cute o irritarla: per una pelle luminosa come quella del trend Mannequin Skin questo step della skincare routine è fondamentale! Sì, quindi, a prodotti detergenti delicati con ingredienti idratanti, che lasciano la cute pulita e glowy ma che non tira, anzi.

Vi segnaliamo, per esempio, l’ultima arrivata in casa ClioMakeUp: SuperMousse deterge in profondità ma in maniera delicata e contiene una dose funzionale di acido ialuronico, che lascia la pelle morbida e idratata. Test hanno dimostrato +15% di idratazione dopo 21 giorni di utilizzo.

ClioMakeUp, SuperMousse, mousse viso detergente e struccante idratante. Prezzo: 18,50€ su cliomakeupshop.com

Il detergente viso al PDRN di Medicube è molto apprezzato per chi ha bisogno di protezione della barriera cutanea, magari perché ha la pelle molto sensibile, ma non vuole rinunciare a un effetto replumping e anti-age. Il prodotto contiene anche ceramidi, acido ialuronico e niacinamide che lasciano la pelle pulita e naturalmente luminosa. PS: si può usare anche come maschera!

medicube, PDRN Pink Niacinamide Whip Cleanser 120g – Detergente Viso Quotidiano. Prezzo: 24,86€ su yesstyle.com

SIERI VISO E CREME PER UN EFFETTO BOUNCE BACK LUMINOSO, TIPICO DELLA MANNEQUIN SKIN

Ciò che caratterizza la Mannequin Skin è una luminosità diffusa e delicata, con un effetto elastico (in skincare si parla proprio di “rimbalzo” ovvero di effetto bounce back), “voluminoso” e sodo della pelle.

Per raggiungere questo risultato non possono mancare i prodotti giusti per l’idratazione, come tonici, sieri e creme viso che lavorano sulla compattezza della pelle, andando a eliminare l’effetto “pelle spenta e grigia”.

I TONICI E I SIERI AIUTANO A ILLUMINARE LA PELLE

Un duo molto apprezzato per un effetto glow naturale è questo set di Anua, il Rice Daily Glow Duo Set (lo trovate in esclusiva su Yesstyle). La combo a un prezzo speciale contiene le full size di questi due amatissimi prodotti: il tonico Rice 70 Glow Milky Toner e il siero 7 Rice Ceramide Hydrating Barrier Serum. Insieme lavorano per eliminare il sebo in eccesso facendo risplendere la pelle e, al contempo, andando a proteggerla dalle aggressioni esterne.

Anua, Rice Daily Glow Duo Set – Set Tonico e Siero In esclusiva su YesStyle. Prezzo: 25,06€ su yesstyle.com

Chi vuole liberarsi del tutto della pelle grigia e vuole risvegliare l’incarnato a 360° dovrebbe utilizzare un siero viso esfoliante, sempre molto delicato e pensato per l’uso quotidiano. Il Water Bank Aqua Facial di Laneige è un siero idratante che contiene acidi esfolianti AHA e BHA che, insieme al complesso Aqua Glass Booster™, leviga e illumina la pelle. La formula contiene anche Hydro Infusion Shot™ per un’idratazione intensa e un effetto rimpolpante e rinforzante sulla barriera cutanea.

Laneige, Water Bank Aqua Facial – Siero Illuminante Idratante agli AHA/BHA. Prezzo: 36€ su sephora.it

Super virale su TikTok, questa crema viso idratante di Nida sembra essere davvero imperdibile, specialmente per il rapporto qualità-quantità-prezzo. Per la Mannequin Skin e una pelle effetto filtro, super rimpolpata all’istante, sembra faccia miracoli! Sarà anche merito degli attivi funzionali presenti in formula. Tenetevi forte: niacinamide, centella asiatica, collagene e acido ialuronico.

NIDA, Youthful Formula Ultimate Moisturizing Cream – Crema Idratante. Prezzo: 11,58€ su yesstyle.com

Chi ha bisogno di un maggior effetto rassodante potrebbe scegliere una crema con peptidi e collagene, come questa di APLB, che contiene anche centella asiatica dall’azione lenitiva. Molto virale in Corea, ciò che la rende speciale sono la alte percentuali di attivi, tra cui anche il complesso EGF (fattore di crescita epidermico) che stimola la rigenerazione cellulare del derma.

APLB, Collagen EGF Peptide Facial Cream – Crema viso rassodante con collagene e peptidi. Prezzo: 10,99€ da scontare con il codice sconto CLIO15 su miin-cosmetics.it

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Via Tenor

Eccoci anche per oggi alla fine del nostro post. E voi, avevate già sentito parlare della tendenza skincare Mannequin Skin? Se sì, cosa ne pensate? Fateci sapere come sempre commentando la nostra pagina Facebook. Un abbraccio dal TeamClio!