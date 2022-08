Cosa c’è di più estivo e romantico dei ristoranti sul mare? Eleganti e raffinati, oppure più semplici e conviviali, ci regalano momenti di gusto e bontà dandoci la possibilità di godere di panorami unici.

Sparsi un po’ per tutta la penisola, i ristoranti di pesce sul mare sono una delle destinazioni più ambite delle nostre vacanze estive, soprattutto se vogliamo regalarci un’esperienza da ricordare. Non sempre si tratta di posti economici, ecco quindi che abbiamo pensato di regalarvi una wishlist per suggerirvi qualche ristorante direttamente sul mare, per scegliere la meta migliore in base ai vostri gusti. I ristoranti sul mare in Italia sono un vero fiore all’occhiello della nostra cucina e parte del fascino tutto nostrano, unendo in un prezioso connubio buon cibo e paesaggi mozzafiato.

Non vogliamo però perdere tempo prezioso, giusto? Vi aspettiamo qui sotto per scoprire, da nord a sud, i migliori ristoranti sul mare italiani.

#1 RISTORANTI SUL MARE A BACOLI, LO STELLATO CARACOL VI ASPETTA

La Campania è famosa in tutto il mondo per aver dato i natali al piatto probabilmente più apprezzato di sempre (a questo proposito, se ancora non lo avete fatto, vi consigliamo di leggere il nostro approfondimento per sapere dove mangiare la pizza a Napoli): qui i ristoranti sul mare sono numerosi e apprezzati da ogni palato, anche se oggi vogliamo parlarvi di una destinazione molto nota anche perché ha guadagnato una stella Michelin.

Caracol è uno dei migliori ristoranti sul mare di Bacoli, in provincia di Napoli, e si occupa di cucina mediterranea rivisitandola con uno spirito di gourmet e raffinato. A base di pesce, il menù di questo ristorante romantico è a cura dello chef Angelo Carannante.

Il fiore all’occhiello? La terrazza panoramica che permette agli ospiti di avere una vista mozzafiato su Ischia e Procida, in una cornice intima e raffinata.

#2 RISTORANTE A POLIGNANO A MARE, GROTTA PALAZZESE TOP PER LE SERATE DI COPPIA

Se cercate una location veramente esclusiva, siamo sicure che conoscerete già la fama e la bellezza del ristorante sul mare pugliese di Grotta Palazzese, a Polignano a Mare. Si tratta di un hotel e ristorante a cinque stelle che offre la possibilità di cenare in una cornice veramente romantica, all’interno di una grotta a picco sul mare.

Se avete in programma una cena speciale, allora mettete in conto di spendere in media circa 200€ a testa per un menù degustazione; non si tratta di una destinazione economica, ma per una cena in un ristorante sul mare esclusivo in Italia dove andare almeno una volta nella vita, si può fare. Che dite?

#3 RISTORANTI SUL MARE IN SICILIA, SUGLI SCOGLI DI MARZAMEMI AL CORTILE ARABO

Tra i programmi delle vostre vacanze c’è anche un viaggio in Sicilia? Oltre a visitare alcuni luoghi di interesse culturale, naturale e storico il nostro consiglio è di non perdervi assolutamente il cibo siciliano: dalle granite migliori a Palermo alle specialità di questa meravigliosa regione, passando per il pesce dei più famosi e apprezzati ristoranti sul mare.

A MARZAMEMI C’È UNO DEI PIÙ FAMOSI RISTORANTI DI PESCE SUL MARE IN ITALIA

Tra tutte le mete più fotografate e, ovviamente, gustose c’è il Cortile Arabo a Marzamemi, piccolo villaggio di pescatori che da qualche anno è diventato una meta fissa per chiunque adori la sua tipica bellezza siciliana. Oltre a visitare Piazza Regina Margherita, vi consigliamo di non perdere questo ristorante di pesce sul mare, con menù degustazione a partire dai 70€ circa.

