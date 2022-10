Da Nord a Sud, ci sono moltissimi musei per bambini che vale la pena visitare in famiglia. Basta solo trovare gli indirizzi giusti e organizzare un’uscita coi più piccoli per permettere loro di esplorare la cultura attraverso i loro occhi.

Opere d’arte di ogni genere, reperti storici che arrivano da civiltà lontane e perdute, giochi interattivi e dinamici per apprendere ancor meglio cosa hanno visto e come la storia si evolva.

Molti sono dedicati anche alla scienza, ma non sono gli unici in cui i bambini sono i benvenuti, anzi sono proprio gli ospiti più attesi.

A questo punto non ci resta che scoprire gli indirizzi utili dei musei per bambini in Italia in cui vale la pena organizzare un’esperienza unica per tutta la famiglia. Siete pronte, ragazze? Via col post!

Credits: @childrensmuseumverona, @mubamuseodeibambinimilano, @MANNapoli via Facebook

IL BALLOON MUSEUM, UN’ESPERIENZA MAGICA PER GRANDI E PICCINI

È probabilmente il museo più instagrammabile che c’è e, udite udite, è itinerante. Parliamo del Balloon Museum che, fino a poco tempo fa si trovava a Roma e che da dicembre fino al prossimo febbraio 2023, allieterà la città di Milano.

Credits: @BalloonMuseumWorld via Facebook





Infatti, più che un museo, il Balloon Museum è un incubatore di installazioni e opere composte esclusivamente da Inflatable & Balloon art.

È un’esperienza artistica che ospita i più grandi esponenti internazionali di uno dei movimenti Pop più intriganti e interessanti al mondo.

I MUSEI PER BAMBINI A TORINO, TRA EGITTO E AMBIENTE

Credits: @museoegizio via Facebook

A Torino ci sono diversi musei per bambini a cominciare dal Museo Egizio, dove è possibile organizzare anche percorsi didattici per scolaresche.

a torino ci sono diversi musei per bambini

Il percorso per famiglie ha una durata di circa 90 minuti e i bimbi fino a 5 anni non pagano, mentre per quelli più grandi (fino ai 14 anni) il ticket è ridotto a un euro.

La domanda che in tanti si pongono è se il museo egizio fa paura ai bambini, visto all’interno ci sono mummie e altri antichi reperti. Tuttavia, il percorso è considerato così coinvolgente che sarà difficile che i più piccoli si spaventino.

Un’altra tappa imperdibile a Torino è il Museo A come Ambiente, un posto dove i bambini possono mettersi alla prova e sperimentare toccando tutto. Ci sono 4 aree interne dedicate all’acqua, ai rifiuti, all’energia e alla nutrizione. Qui i bimbi potranno fare esperimenti mettendo in atto i principi della fisica.

Credits: @museoambiente via Facebook

Il MAcA è il primo museo in Europa interamente dedicato ai temi ambientali.

MUSEI PER BAMBINI A MILANO E DINTORNI

Il museo per bambini per eccellenza di Milano è certamente il MUBA. Si tratta di un centro per lo sviluppo e la diffusione di progetti culturali dedicati all’infanzia e promuove nei più piccoli uno sguardo aperto sul mondo.

Credits: @mubamuseodeibambinimilano via Facebook

Aperto a tutti, in particolar modo alle famiglie, il MUBA stimola la conoscenza attraverso il gioco e l’esperienza diretta.

L’altro imperdibile museo per bambini a Milano è certamente il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci.

Credits: @museoscienza via Facebook

Cosa aspettarsi? Attività uniche tutti i giorni, eventi a tema, settimane speciali, mostre temporanee e quella permanente dedicata al genio di Da Vinci, percorsi e laboratori didattici.

IL CHILDREN’S MUSEUM DI VERONA

Avete mai sentito parlare del Children’s Museum di Verona? Questo posto è caratterizzato da un’area principale con tante attività esperienziali e il ThinkLab, la zona dei laboratori.

Credits: @childrensmuseumverona via Facebook

Importante: portare con sé dei calzini di ricambio o antiscivolo perché al Children’s Museum di Verona si entra senza scarpe!

EXPLORA, IL MUSEO PER BAMBINI A ROMA

A Roma c’è Explora, il primo Children’s Museum privato non profit italiano, una struttura permanente dedicata ai bambini, alle scuole e alle famiglie attiva dal 2001.

Credits: @mdbr.it via Facebook

Si trova nell’area dell’ex deposito tranviario storicamente denominata Borghetto Flaminio, nel cuore di Roma, tra Villa Borghese e Piazza del Popolo.

Vanta un padiglione espositivo, una cucina dedicata ai laboratori di educazione alimentare, un’area verde ad accesso gratuito attrezzata con giochi e mostre fotografiche, libreria per bambini e tanto altro.

Ragazze, non abbiamo ancora finito! A pagina 2 scopriremo tanti altri splendidi e affascinanti musei per bambini da visitare tutti insieme. Continuate a leggere il post!