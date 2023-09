CAMPI DI ZUCCHE AUTUNNO 2023: PERCHÉ ANDARCI?

I campi di zucche autunno 2023 hanno finalmente aperto le loro porte. Da settembre a ottobre inoltrato ci aspettano, in tutta Italia, grandi distese e zucche in ogni dove. Laboratori, show, angoli per foto e relax, ma, soprattutto, scelta della zucca e intaglio sono le attività principali da svolgere nell’arco della giornata all’interno del pumpkin patch prescelto. Un divertimento per tutta la famiglia, soprattutto per i bambini, ma anche gli adulti saranno super coinvolti. Perché andare in un campo di zucche? Per passare una giornata diversa e per assaporare i colori dell’autunno. Sarà una giornata diversa dal solito, dove si potranno incontrare anche tante nuove persone. Segnerà un momento unico che resterà vivo nella memoria di tutti. Andare in un campo di zucche potrebbe anche diventare un’attività da fare ogni anno, come una tradizione familiare.

Credits: Foto di Unsplash| Gerda

I campi di zucche attendono tutti. Prenotato il biglietto, non bisognerà fare altro che recarsi sul posto e partecipare a tutte le attività in programma, senza dimenticare di rilassarsi un po’. Laboratori, giochi, esperienze e tanto altro insieme all’intaglio della zucca, una delle attività cardine di questi posti magici e incantevoli.

Siete pronti per immergervi nei pumpkin patch e fare tutte le attività proposte? Allora scoprite insieme a noi quali sono e dove si trovano i campi di zucche autunno 2023 in Italia. Via col post!

CAMPI DI ZUCCHE AUTUNNO 2023 IN CAMPANIA: NON SOLO IL GIARDINO DI PIGNATARO MAGGIORE

Se pensiamo ai campi di zucche, probabilmente il più famoso e frequentato in questi anni è quello di Pignataro Maggiore.

Il Giardino delle zucche in provincia di Caserta. Credits: @ilgiardinodellezucchepp via Instagram





Il Giardino delle zucche è curato e gestito con amore e dedizione dalla famiglia italo-americana Turino.

a caserta c’è il campo di zucche più famoso d’italia

Quest’anno apre le sue porte dal 23 settembre al 1° novembre ed è aperto non solo nei weekend (a settembre), ma anche il resto della settimana (tranne il lunedì a ottobre).

Non troppo distante c’è La terra delle zucche a Eboli nell’Oasi Vivinatura. Curato dall’associazione Ma dove vivono i cartoni, è giunto alla sesta edizione. Tante le attività che attendono i più piccini, tra cui il labirinto di fieno e la vasca di mais, senza dimenticare i laboratori di intaglio e il giro in trattore.

Ma questa edizione sarà una Pumpkin Fest in pieno stile bavarese. Lo Strambosco, così si chiama il parco, sarà aperto dal 7 ottobre al 1° novembre.

CAMPI DI ZUCCHE AUTUNNO 2023 IN LAZIO E IN ABRUZZO

Ci spostiamo nel Lazio, non troppo distanti dalla Capitale.

Fattoria della zucca a Prima Porta. Credits: @fattoriadellazucca via Instagram

Ma restiamo sul fronte zucche perché ci sono ben due campi da visitare e in cui trascorrere una splendida giornata. Uno di questi è la Fattoria delle zucca nel parco di Veio a Prima Porta, frazione capitolina. Tanti i laboratori organizzati che attendono tutti dal 16 settembre al 1° novembre.

Nell’azienda agricola Torre in Pietra Carandini c’è il pumpkin patch le Zucche di Barbabianca. Qui vi attende una fattoria con animali, giochi in legno, labirinto e laboratori con area food, il tutto aperto dal 23 settembre fino al prossimo 31 ottobre.

Anche in Abruzzo c’è finalmente un campo di zucche, curato da Le Fate di Pezza. L’evento si svolgerà, per ora, il 22 ottobre a Castilenti, nel Teramano. Si tratta del primo pumpkin patch d’Abruzzo, che prevede – previa prenotazione – una serie di attività come laboratori, caccia alla zucca, truccabimbi e baby dance con area food truck e tanto divertimento.

Ragazze, non è finita qui perché a pagina vedremo altri campi di zucche in Italia per l’autunno 2023. Continuate a leggere il post!