QUALI SONO LE MIGLIORI CREME CORPO PROFUMATE PER L’AUTUNNO 2023?

Idratanti e nutrienti, ma anche super profumate le creme corpo profumate per l’autunno 2023 sono una coccola per la vostra pelle. idratazione e di morbidezza, sfruttano anche il potere Oltre a dare una piacevole sensazione die di, sfruttano anche il potere dell’aromaterapia. Si passa dalle fragranze agrumate e fresche, che ricordano ancora gli ultimi strascichi dell’estate, a lle profumazioni dolci e delicate caratterizzate da note di cocco, vaniglia, avena e rosa.

Credits: @Sora.Shimazaki | Pexels, Ecco quali sono le migliori creme corpo profumate dell’autunno 2023

Ormai lo abbiamo capito: la skincare è una coccola. Un momento che, oltre che a fare bene alla nostra pelle, dona beneficio alla nostra mente. Sentire e vedere una pelle subito più morbida, luminosa e compatta è sicuramente un piacere, ma anche il naso vuole la sua parte. Per questo esistono in commercio tantissime creme per il corpo che, oltre a idratare la pelle, sprigionano delle profumazioni deliziose. Le creme corpo profumate autunno 2023, in particolare, si caratterizzano per profumazioni fresche, su note di erbe e agrumi, ma anche da profumazioni più calde, dolci e avvolgenti alla vaniglia o al cocco. Volete farvi conquistare dagli aromi di questi prodotti? Allora cominciamo!

LA CREMA CORPO DI BOROTALCO: UN GRANDE CLASSICO PER UNA PELLE AL TOP

Ragazze cominciamo questa carrellata di creme per il corpo profumate per l’autunno 2023 con un grande classico: la crema Borotalco.

La crema Borotalco è un grande classico per gli italiani

Questo prodotto non ha bisogno di presentazioni, è nelle case degli italiani praticamente da sempre, ma noi lo abbiamo riscoperto recentemente e non potevamo non consigliarvelo per l’arrivo dell’autunno (e non solo). Sulla pelle lascia un delicato profumo di borotalco, fresco ma non pungente, e con note di coda agrumate e di fiori bianchi. La pelle appare subito vellutata e liscia già dalla prima passata.

Borotalco, crema vellutante al profumo di Borotalco, Prezzo: 8,49€ su amazon.it







LA CREMA CORPO PROFUMATA PER L’AUTUNNO 2023 DI LUSH

Le creme di Lush si caratterizzano per avere delle profumazioni buonissime e durature. Chi è entrato almeno una volta in un loro store potrà confermare. Per l’autunno 2023, la crema corpo profumata ideale è la Dream Cream. Una crema a base di avena e di lavanda, arricchita anche con acqua di rose. L’ingrediente chiave è proprio l’avena, fonte di vitamina B1, con azione calmante e antiossidante. Non unge, si assorbe velocemente e ha anche un potente effetto lenitivo.

Lush, Dream cream crema corpo all’avena e lavanda, Prezzo: 26,00€ su lush.it

LA CREMA SOUFFLÈ DI NIVEA

Una delle migliori creme corpo profumate per l’autunno 2023 è la Soufflè di Nivea. In assoluto un best seller grazie al suo ottimo rapporto qualità-prezzo. Ideale per chi ha la pelle secca, è una morbidissima crema soufflé arricchita da un’esotica fragranza al cocco e preziose perle d’olio di Monoi.

NIVEA, Soufflé Corpo Cocco & Olio di Monoi, Prezzo: 17,97€ su amazon.it

LA CREMA CORPO AGRUMATA DI COLLISTAR

Se, invece, amate i profumi freschi e agrumati, allora il prodotto che fa per voi è senza dubbio la nuova crema corpo agrumata di Collistar. Una specialità per il corpo dalla texture ultra-sensoriale che associa la leggerezza di una crema fluida alla ricchezza di un selezionato mix di oli dall’efficacia elasticizzante e riparatrice. L’estratto di cedro del Garda, ricco di vitamina C, ha un’azione illuminante e rivitalizzante, e lascia un fresco profumo agrumato. Facilmente assorbibile, dona immediata elasticità e comfort all’epidermide.

Collistar, Oleo-crema rivitalizzante ed elasticizzante, Prezzo: da 28,90€ a 23,12€ con il codice CLIO20 su sephora.it*

*Codice sconto CLIO20 dedicato alla Community ClioMakeUp. Offerta valida solo su sephora.it e su APP Sephora dal 4 aprile al 31 dicembre 2023. Sconto del 20% da partire da 49€ di spesa inserendo il codice CLIO20 a carrello. Offerta non cumulabile con buoni sconto in corso di validità. Offerta valida per la consegna secondo la modalità Click&Collect. Alcuni marchi potrebbero essere esclusi, per dettagli e condizioni visitare il sito sephora.it a questa pagina: https://faq.sephora.it/s/article/L-offerta-%C3%A8-valida-su-tutti-i-prodotti

Ragazze se volete scoprire quali sono le marche e le profumazioni delle altre creme per il corpo profumate autunno 2023, allora non vi resta che cliccare qui e andare a pagina 2.