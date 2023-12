A COSA SERVE IL FIOCCO NASCITA? SI PUÒ CREARE DA SOLE?

Il fiocco nascita fai da te e non è un modo molto dolce e raffinato per dare il benvenuto a un neonato appena venuto al mondo. Solitamente i fiocchi nascita bimba e bimbo raffigurano animali o bebè in fasce, e hanno applicazioni o ricami che recano anche il nome del piccolo appena nato. Il fiocco nascita serve per comunicare l’avvenuta nascita, appunto, del bebè e viene usato sia in ospedale fuori dalla stanza dove mamma e neonato “soggiornano”, sia a casa della nuova famiglia. Non è obbligatorio acquistare o creare un fiocco nascita fai da te, anche se è una tradizione nostrana molto diffusa (un po’ come il baby shower in America). Se voleste cimentarvi, sappiate che per fare un fiocco nascita da soli non è richiesto un gran dispendio di denaro, ma al contrario serve solo monta fantasia e del tempo da dedicare al progetto.

Credits: @ilfilotraledita, @aretababy_ e @martinarossibabycollection Via Instagram

Eccoci: siamo agli sgoccioli della gravidanza, e iniziamo a pensare alle ultime cose da comprare per l’arrivo del bebè. Insieme agli indispensabili per il nascituro, spuntano anche idee carine e delicate per celebrare i suoi primi giorni di vita con noi, come per esempio il fiocco nascita. Come suggerisce il nome stesso si tratta di una coccarda nascita o, spesso, di una creazione artigianale che riporta il nome del bimbo o della bimba venuti al mondo insieme a simpatici soggetti come peluche, stelline e cuori. Insomma, ragazze, se l’argomento vi interessa ora ne scopriremo di più: vi aspettiamo qui sotto nel post per vedere insieme cos’è il fiocco nascita nel dettaglio, come si crea un fiocco nascita fai da te e tanti spunti interessanti!

COS’È IL FIOCCO NASCITA E PERCHÉ È UN’IDEA CARINA PER DARE IL BENVENUTO AI NEONATI

L’origine del fiocco nascita è molto antica; pensate che sembra che già nell’antico Egitto esistesse l’usanza di intrecciare del tessuto per simboleggiare l’unione dell’umano e del divino. Da sempre, quindi, il fiocco indica l’unione di due elementi distinti che danno vita a un terzo elemento: la simbologia, quindi, associa il fiocco nascita proprio alla magica unione dei genitori che, insieme, danno vita al bambino, il nodo che unisce i due lembi del fiocco stesso.

Credits: @aretababy_ Via Instagram | Un fiocco nascita personalizzato per maschietto con mongolfiera





Negli anni, ovviamente, si è passati dal semplice fiocco per la nascita di un bambino a coccarde nascita più elaborate e anche a fiocchi nascita personalizzati creati artigianalmente con elementi cari al mondo dell’infanzia, come cuccioli, stelle, lune, cuori e così via.

Credits: @tatam__creazioni Via Instagram | Un’idea molto dolce per un fiocco nascita bambina

FIOCCHI NASCITA BIMBA E BIMBO, LE IDEE GIÀ PRONTE PER L’ACQUISTO PER CHI NON HA TEMPO

Se siete ritardatarie croniche, ragazze, oppure non sapete cucire o, ancora, preferite non investire troppo denaro in un fiocco nascita personalizzato artigianale, allora no problem: in commercio esistono anche fiocchi nascita bambina e bambino già pronti per l’uso. Li trovate più facilmente se online cercate la parola chiave “coccarda nascita“.

Mareli, Coccarda Nascita Bambina. Prezzo: 14,60€ su amazon.it

Mareli, Coccarda Nascita in Tulle decorato con nastrino a pois e raso. Prezzo: 19,20€ su amazon.it

LE COCCARDE NASCITA SONO IDEALI SE NON AVETE TEMPO PER LA PERSONALIZZAZIONE

Il bello di questi fiocchi nascita è che sono pronti subito, si possono appendere, sono leggeri e solitamente hanno anche una piccola pergamena su cui scrivere il nome del bambino o della piccola appena nati; in un certo senso sono, quindi, ugualmente personalizzabili!

THUN, Coccarda Nascita in Ceramica Personalizzabile con pennarello. Prezzo: 30,90€ su amazon.it

Ottima idea anche nel caso di una nascita prematura, oppure se i genitori hanno deciso di non conoscere il sesso del bebè visto che esistono anche fiocchi nascita neutri, su cui scrivere semplicemente il nome del nascituro con un pennarello, anche all’ultimo secondo!

Ragazze non abbiamo finito: vi aspettiamo a pagina 2 per scoprire, invece, come creare un fiocco nascita fai da te e come ricamarlo. Ci vediamo di là!