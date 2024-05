QUALI SONO LE SNEAKERS NERE DA AVERE PER LA PRIMAVERA 2024?

Nel vasto panorama delle sneakers 2024, le sneakers nere donna occupano un posto di rilievo e continuano a essere amatissime. Quelle bianche sono di norma le più acquistate nel periodo primaverile, ma c’è chi anche con la bella stagione preferisce i colori scuri per i propri look. Sono tanti i modelli tra cui poter scegliere. Si spazia dalle sneakers nere alte a quelle con platform, da quelle in tela a quelle in pelle o similpelle per look più eleganti e ricercati. Non mancano le sneakers nere particolari, impreziosite da dettagli quali borchiette e strass. A firmare le sneakers nere Primavera 2024 bestseller sono marche come New Balance, Nike, Converse e Superga ma non solo.

Credits: @alexandraguerrain, @lovinglo, @a_typelist Via Instagram

Abbiamo selezionato per voi 11 sneakers nere donna Primavera 2024 da comprare comodamente online su Amazon, approfittando di offerte convenienti tra novità e modelli evergreen che non passeranno mai di moda. Pronte a scoprirle insieme? Allora, iniziamo subito.

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquistate uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

SNEAKERS NERE PRIMAVERA 2024: I MODELLI IN TELA

Acquistare delle nuove sneakers Primavera 2024 è sempre una buona idea perché le scarpe da ginnastica risultano comodissime, versatili e possono essere indossate in molteplici occasioni prestandosi a tanti look diversi. Le sneakers nere donna resistono in cima alle preferenze delle fashioniste, affiancandosi a quelle bianche, perché sono stilose e facilissime da abbinare.

LE SNEAKERS NERE IN TELA SONO PARTICOLARMENTE ADATTE ALLA BELLA STAGIONE

I modelli in tela sono i più adatti alla stagione primaverile e possono essere indossate anche in estate. I piedi si mantengono freschi nonostante le alte temperature e, inoltre, queste calzature si lavano facilmente. Le Converse nere sono un must, nella variante bassa oppure alte a stivaletto.

Converse, Chuck Taylor All Star Hi. Prezzo: 45,00€ su amazon.it





Anche Levi’s propone scarpe da ginnastica nere in tela, tra l’altro molto convenienti, declinate nel classico modello flat.

Levi’s, Malibu Beach Sneakers Donna. Prezzo: 31,00€ su amazon.it

Se preferite le sneakers nere alte platform vi invitiamo a dare un’occhiata alle proposte di Superga. Per le amanti del total black, il modello qui sotto presenta tela e para in gomma nere.

Superga, 2790 Acotw Linea Up and Down Sneakers. Prezzo: 34,99€ – 35,50€ su amazon.it

Suola platform anche per le inossidabili Vans, nei toni del nero e del bianco. Sono un modello vendutissimo, che non passerà mai di moda, e sono super comode.

Vans, Ward Platform Sneakers Donna. Prezzo: 49,00€ – 61,04€ su amazon.it

NEW BALANCE E NIKE FIRMANO SNEAKERS NERE DONNA ORMAI CULT

Sono tanti i brand a proporre sneakers nere Primavera 2024 nelle loro collezioni. New Balance è uno dei marchi in assoluto più apprezzati dalle appassionate di sneakers complici le suole ergonomiche dei suoi modelli, che risultano comodi e a prova di mal di piedi e di schiena.

New Balance, 327 Sneakers Donna. Prezzo: 95,50€ – 123,80€ su amazon.it

Le chunky sneakers continuano a essere di moda, quindi tra i modelli da tenere d’occhio anche per i prossimi mesi spiccano anche le Nike Air Max nere.

Nike, Air Max Scarpe Donna. Prezzo: 80,00€ – 94,99€ su amazon.it

Super cool, si possono abbinare sia con look prettamente sportivi che con outfit dal sapore più ricercato. Immaginatele, per esempio, con un paio di jeans bootcut, una t-shirt e un blazer: un look da tempo libero pratico, informale ma di grande personalità

Ragazze, non è ancora tutto. Girate pagina e continuate a leggere per scoprire le altre sneakers nere per la Primavera 2024 che abbiamo selezionato per voi.