CHERATOPIGMENTAZIONE: L’INTERVENTO DEL CAMBIO COLORE DEGLI OCCHI DIVENTATO VIRALE

La cheratopigmentazione consiste in un intervento che consente di cambiare il colore degli occhi. La gamma di sfumature disponibili sono quelle simili ai colori dell’iride, per un risultato il più naturale possibile. In poche parole si può passare dagli occhi marroni a quelli verdi o azzurri, giusto per fare un esempio. L’intervento è diventato super virale perché un ex concorrente di Temptation Island, Francesco Chiofalo, particolarmente attivo sui social. Chiofalo ha prima svelato che si sarebbe sottoposto all’intervento, poi ha mostrato i suoi due nuovi occhi di un azzurro artico.

Credits: Foto di Adobe Stock| apichat

Ma sottoporsi a un intervento di cheratopigmentazione è davvero indispensabile? A cosa serve? Quali sono i rischi? Come funziona e quali sono i costi? A questo punto non ci resta che addentrarci nell’argomento e sviscerarne tutti gli aspetti. Via col post!

COS’È LA CHERATOPIGMENTAZIONE?

Cheratopigmentazione è, innanzitutto, una parola che deriva del greco: kerato significa cornea.

Credits: Foto di Adobe Stock| Sohaib





l’intervento per cambiare colore degli occhi è soprattutto estetico

Si tratta di una nuova tecnica chirurgica di origine francese che, grazie a pigmenti medici biocompatibili, può correggere i difetti dell’iride e cambiare colore agli occhi.

Rivoluzione del mondo dell’oftalmologia, la cheratopigmentazione è al pari di un tatuaggio sulla pelle. Nasce non tanto a fini estetici, quindi come mero intervento di cambio colore degli occhi, ma terapeutici: un’operazione per riparare un trauma all’iride.

INTERVENTO CAMBIARE COLORE OCCHI: COME FUNZIONA LA CHERATOPIGMENTAZIONE?

Credits: Foto di Adobe Stock| Pixel-Shot

L’intervento (FLAAK – Femto Laser Estetica Anular Keratopigmentation) “consiste” – come riportato sul portale del Dr. Georges Baikoff – “nel creare un microtunnel nella cornea con un laser a femtosecondi per introdurre un pigmento colorato. Utilizza la stessa tecnologia laser della chirurgia refrattiva. Eseguita in anestesia locale, i suoi esiti sono identici a quelli della chirurgia della miopia. Il risultato è immediatamente percepibile e la ripresa delle attività è molto rapida.”

Credits: Foto di Adobe Stock| Christopher

Il pigmento di differente colore sarà collocato davanti all’iride, quindi il colore degli occhi di partenza resterà ma sarà nascosto sotto a quello nuovo.

Credits: Foto di Adobe Stock| MaryAnn

I pigmenti sono micronizzati e di buona stabilità e i colori disponibili sono molti. Tuttavia la tecnica nasceva, sempre a fini estetici, per correggere le opacità corneali di occhi non vedenti. Adesso, invece, si usa principalmente per cambiare colore di occhi sani e funzionanti.

L’intervento dura circa 15 minuti e non è complesso. Tuttavia non è sicuro al 100%.

