QUALI SONO I GOSSIP GIUGNO 2024 DI CUI SENTIREMO ANCORA PARLARE?

Sono tanti i gossip Giugno 2024 che stanno facendo discutere, tra nuovi amori, coppie in crisi e molto altro ancora. A Hollywood si vocifera di un’amicizia speciale tra Joe Jonas e Demi Moore. Sarebbero in crisi, invece, Jennifer Lopez e Ben Affleck. Sul set di Bridgerton, intanto, è nato più di un amore tra colleghi diventati particolarmente intimi nella vita reale. Passando ai VIP italiani, Giulia De Lellis ha parlato per la prima volta della sua frequentazione con Giano Del Bufalo. Continuano gli aggiornamenti su Chiara Ferragni e Fedez, mentre il campione Jannik Sinner ha svelato di essersi fidanzato.

Pronte a scoprire tutti i gossip Giugno 2024 sui VIP italiani e stranieri di cui sentiremo ancora parlare nelle prossime settimane? Allora, basta temporeggiare e iniziamo subito.

GOSSIP GIUGNO 2024: IL SET DI BRIDGERTON HA FATTO NASCERE NUOVI AMORI

Bridgerton 3 sta tenendo con il fiato sospeso i suoi tantissimi fan, ma non tutti sanno che sul set sono nati amori che vanno ben oltre la finzione. Luke Thompson, che nella serie interpreta Benedict Bridgerton, è legato da qualche tempo alla collega Harriet Cains, che interpreta una delle sorelle di Penelope, Philippa. I due non hanno né confermato né smentito i rumors, ma alcuni scatti che li ritraggono insieme sembrano avvallare questa teoria romantica.

Anche l’altra sorella di Penelope, Prudence, ha trovato l’amore proprio sul set. L’attrice Bessie Carter ha intrapreso una relazione con Sam Philips, che il pubblico ha avuto modo di conoscere come Lord Debling.

JENNIFER LOPEZ E BEN AFFLECK SONO DAVVERO IN CRISI?

Ormai da settimane non si parla d’altro. Gli ultimi gossip Giugno 2024 alludono a una pesante crisi tra i Bennifer ossia Ben Affleck e Jennifer Lopez. La coppia, tornata insieme nel 2021 due decenni dopo un’intensa storia vissuta negli anni ’00, si è sposata nel 2022 ma sarebbe già ai ferri corti.

GOSSIP GIUGNO 2024: LA CRISI TRA JENNIFER LOPEZ E BEN AFFLECK PREOCCUPA I FAN

Ad alimentare i gossip, alcune foto che li ritraggono insolitamente distanti e poco sereni oltre che delle dichiarazioni sibilline che arrivano da misteriosi insider. Inoltre, J.Lo ha cancellato le date estive del suo tour negli Stati Uniti perché desidera stare quanto più tempo possibile in famiglia e questa decisione ha fatto scatenare i pettegolezzi.

Sembra che la coppia stia affrontando nuovamente importanti differenze caratteriali. Lui, stando a chi lo conosce bene, “odia l’attenzione mediatica“, mentre lei si trova perfettamente a proprio agio. Questa visione inconciliabile della fama e del rapporto con il pubblico potrebbe aver incrinato l’equilibrio tra i Bennifer. Come andrà a finire?

DEMI MOORE E JOE JONAS SEMPRE PIÙ VICINI

Il Festival di Cannes è terminato da alcune settimane, ma continuano a trapelare indiscrezioni sui vari eventi patinati che hanno costellato la kermesse e che hanno attirato tantissimi VIP. In particolar modo, sembra che Cannes sia stata galeotta per Demi Moore e Joe Jonas.

I due, recentemente avvistati in Costa Azzurra, sono diventati molto amici ma c’è chi scommette che possa esserci dell’altro tra loro. Una fonte ha riferito a Page Six: “Hanno stretto amicizia, hanno diversi amici in comune e si è creato un bel legame“.

Per il momento non è dato sapere se Demi Moore e Joe Jonas siano solo amici. Di certo c’è che entrambi risultano al momento single. Lui, dopo il divorzio da Sophie Turner, ha da poco archiviato anche la storia con la modella Stormi Bree, mentre la Moore non ha una relazione dal 2022.

