QUALI SONO LE SERIE TV HORROR PSICOLOGICHE O DEL PARANORMALE PIÙ CONOSCIUTE E AMATE?

Le serie TV horror sono, per gli amanti del genere, assolutamente un must watch e non solo per Halloween. Che siano recenti o meno, si possono trovare sulle principali piattaforme di streaming, in TV oppure online. Alcune delle più famose e spaventose serie TV horror faranno venire un brivido a tutte noi, anche solo sentendole nominare. Conosciutissime le serie TV horror Netflix sono tra le più guardate di sempre, ma non dimentichiamoci anche di Amazon Prime Video, NOW, Sky, NBC, solo per nominarne alcune. Vedremo insieme le migliori serie TV horror di tutti i tempi e anche qualche nuova uscita per quest’anno.

Credits: Foto di Adobe Stock | deagreez

Se state cercando le serie TV horror 2024 da vedere assolutamente allora siete capitate nel post giusto. Abbiamo raccolto nel post anche le migliori serie horror di sempre, grandi classici che fanno rabbrividire ma che non si può fare a meno di guardare almeno una volta. Pronte a scendere con noi negli abissi delle serie TV spaventose? Vi aspettiamo qui sotto per parlarne insieme.

LE SERIE TV HORROR PIÙ FAMOSE DI TUTTI I TEMPI

Cominciamo la nostra “discesa agli inferi” con una selezione di quelle che, secondo gli amanti del genere, sono le migliori serie TV horror di tutti i tempi. Si tratta di telefilm paurosi che ormai sono entrati tra i TOP di sempre, vuoi per la tematica trattata, vuoi per il coinvolgimento emotivo che hanno suscitato nel loro pubblico.

LA CADUTA DELLA CASA DEGLI USHER

Più recente di altre che vedremo nel nostro post, questa serie TV horror 2023 è stata molto apprezzata e rimane un indiscusso must watch per gli amanti del genere. La Caduta della Casa degli Usher è una miniserie televisiva statunitense di Mike Flanagan, ispirata a una serie di racconti di Edgar Allan Poe, da vedere su Netflix.

Credits: @thehaunting Via Instagram – Horror vibes per questo poster dedicato alla chiacchieratissima serie TV Netflix







La trama? Un vero mistero: i figli dell’amministratore delegato di un’azienda farmaceutica iniziano a morire in modi misteriosi e brutali, e lui dovrà fare i conti con il proprio passato oscuro.

AMERICAN HORROR STORY

Questa fiction horror americana non segue una trama singola, ma segue una storia a stagione: è quindi una serie TV antologica. Il filo conduttore? il terrore più estremo e la superstizione. In Italia American Horror Story è disponibile su Disney+.

Un assaggio delle tematiche trattate? Paranormale, horror psicologico, gore e atmosfere gotiche: ideale se volete immergervi in un mondo paradossale e pauroso, con radici nella vita quotidiana.

SERVANT

Disponibile su Apple Tv+, Servant è una serie TV horror americana, ormai giunta alla quarta (e conclusiva) stagione.

Credits: @jakidoesthemovies Via Instagram – Una delle locandine di Servant

Tratta la storia di Dorothy e Sean Turner che dopo un lutto sconvolgente hanno “adottato” una bambola Reborn, Dorothy, per superare il trauma della morte del figlio Jericho. Se ne occupa la tata, Leanne. La trama si svolge attorno alla figura di un’entità paranormale che inizia a tormentare la famiglia; ma sarà proprio così?

SCREAM

Prende il nome (e la trama) dall’omonimo film: la serie TV Scream è una delle più apprezzate. Segue le vicende di un gruppo di adolescenti perseguitati, e poi uccisi, da un killer mascherato. Suspense e terrore sono gli ingredienti per una perfetta serata davanti allo schermo con questo telefilm disponibile su Netflix.

THEM (LORO)

Disponibile su Amazon Prime Video, Them (Loro) è una serie TV horror che esplora la bassezza dell’animo umano con l’espediente di entità ed eventi paranormali.

Credits: @wetheviewerspod Via Instagram – Già solo dal poster si può intuire quanto possa essere disturbante Them

Tutto comincia nell’America degli anni ’50, quando una famiglia afroamericana si trasferisce in un quartiere di soli bianchi a Los Angeles. Presto la nuova dimora rivelerà la presenza di forze malvagie, mentre i vicini di casa cercheranno di cacciarli dal quartiere.

THE WALKING DEAD

E chi non ne ha mai sentito parlare? Probabilmente uno dei grandi “classici” tra le serie TV horror paranormali, The Walking Dead è diventato un assoluto must watch per gli amanti del genere.

THE WALKING DEAD È UNA DELLE SERIE TV HORROR PIÙ FAMOSE DI SEMPRE

Ispirata al fumetto omonimo di Robert Kirkman, tratta la storia di un vice-sceriffo che si risveglia da un coma in un mondo post-apocalittico, dove le persone sono state trasformate in zombie a causa di un virus fuori controllo. Parte così alla ricerca della sua famiglia e svilupperà alleanze con i superstiti; sicuri, però, che siano i non-morti la minaccia più grande? Scopritelo su Disney+.

SERIE TV HORROR NETFLIX, LE PIÙ CULT DI SEMPRE

Probabilmente la piattaforma di streaming più conosciuta al momento, anche grazie ad alcuni titoli che sono diventati un simbolo e un vero cult per gli amanti delle serie TV horror Netflix. Non perdiamo tempo e scopriamo subito i telefilm paurosi più conosciuti disponibili qui.

SQUID GAME

La seconda stagione era tra le più attese serie TV horror 2024, ma vedrà la luce nel nostro paese probabilmente solo l’anno prossimo. La prima è stata la serie TV drama più vista in assoluto su Netflix, lo sapevate?

Credits: @red_hood_412 Via Instagram – Era stata annunciata la stagione 2 per questo dicembre 2024, ma sembra che sarà rimandato tutto al prossimo 2025 per Squid Game

Squid Game, quindi, è un vero cult per gli appassionati del genere. Parla di un gioco sadico “a premi”, dove vengono coinvolte 456 persone: in palio c’è un montepremi da capogiro, ma sul piatto della bilancia c’è da mettere la propria sopravvivenza.

MONSTER

Uscita nel 2022, Monster Netflix non è esattamente “horror” sulla carta, ma poi capirete perché l’abbiamo inclusa qui. La prima stagione di questa serie TV spaventosa Netflix, infatti, parla della storia di Jeffrey Dhamer, nel cui appartamento sono stati trovati resti smembrati di diverse vittime; la seconda, invece, è l’ultima serie TV Netflix 2024 più chiacchierata. Intitolata Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez tratta la vicenda di due fratelli che hanno ucciso i propri genitori.

La parte più sconvolgente? Sono entrambe storie vere.

THE MIDNIGHT CLUB

Basata sull’omonimo romanzo di Christopher Pike, The Midnight Club è una serie TV paranormale, ricca di misteri e stranezze. Ci troviamo in una struttura per malati terminali, dove un gruppo di otto ragazzi comincia a incontrarsi a mezzanotte per raccontarsi storie spaventose. Gli otto stringono un patto: il primo a morire dovrà mandare un segno dall’aldilà. Arriverà?

MIDNIGHT MASS

Miniserie horror Netflix, Midnight Mass tratta la tematica del fanatismo religioso e del paranormale. In una remota isola, Crockett, iniziano a prendere piede una serie di eventi inspiegabili. “Miracoli” che avvengono dopo l’arrivo del nuovo sacerdote, Padre Paul, inviato al posto dell’anziano ex prete dell’isola, Monsignor Pruitt. Una discesa verso l’oscurità, che ci chiede di distinguere bene e male.

THE HAUNTING OF HILL HOUSE E THE HAUTING OF BLY MANOR

Sono rispettivamente la prima e seconda stagione della serie TV horror Netflix The Hauting e, come prevedibile, trattano il tema di due case infestate, ispirandosi a due differenti romanzi dell’orrore.

Credits: @meglio.essere.serie Via Instagram – Il famosissimo poster dedicato alla serie The Haunting of Hill House

In The Hauting of Hill House si assiste alla tragedia di una famiglia che, solo dopo diversi anni, riesce a svelare il mistero dietro un evento traumatico che l’ha divisa.

Nella seconda stagione, The Hauting of Bly Manor, assistiamo a una storia altrettanto spaventosa quando la protagonista inizia a confondere sogno e realtà, paranormale e non, dopo un trauma che l’ha portata proprio a Bly Manor. Il finale è struggente e inaspettato.

STRANGER THINGS

Non esattamente “horror”, ma sicuramente paranormale e distopica: come potevamo non inserire anche Stranger Things in quest’elenco delle migliori serie TV Netflix spaventose? Tutto inizia negli anni ’80 con la fuga di una ragazzina, Undici, da un misterioso laboratorio dove ha trascorso tutta la sua vita e in cui era oggetto di esperimenti che sfruttavano i suoi poteri telecinetici. Nel frattempo sparisce Will, un bambino della stessa città di Hawkins. La soluzione? Trovatela voi, ma sarà… “sottosopra”.

HORROR E PARANORMALE, LE SERIE TV DA VEDERE SE AMATE IL GENERE

Se siete arrivati fin qui amate le serie TV horror paranormali: quali sono le migliori, secondo gli amanti del genere? Abbiamo provato a raccogliere qualche titolo: cominciamo subito qui sotto con i telefilm paranormali più apprezzati.

CABINET OF CURIOSITIES

Una vera e propria collezione di otto storie spaventose che sfidano il concetto stesso di “horror”: a cura di Guillermo del Toro, Cabinet of Curiosities vi travolgerà in un misto di splatter, puro terrore, gore, magia e ambientazioni grottesche. Assolutamente da non perdere.

JU-ON: ORIGINS

Una miniserie horror Netflix molto amata da chi cerca un horror “puro e semplice”, un terrore tremendo e cristallino.

Credits: @bangzoom Via Instagram – Lo sentite anche voi il brivido per Ju-On: Origins? Noi sì

Parliamo di Ju-On: Origins, una serie TV horror giapponese che segue la storia di un ricercatore del paranormale che si imbatterà in una casa infestata da un’oscura, e maligna, presenza. C’entrerà forse la storia (quasi irripetibile) che ha coinvolto una madre e suo figlio?

MARIANNE

I telefilm giapponesi e coreani fanno davvero paura, ma se fossimo in voi non sottovaluteremmo anche questa serie TV francese spaventosa sul serio. Marianne segue le vicende di una scrittrice di romanzi horror che, dopo essersi presa una pausa dalla scrittura, scopre che il demone delle sue storie (proprio Marianne) è incredibilmente reale. Più che mai.

LE TERRIFICANTI AVVENTURE DI SABRINA

Sabrina: Una vita da strega fa quasi sorridere, vero? Ebbene, cambierete subito idea con questa serie TV paurosa, quasi sconvolgente per chi conosce la versione “edulcorata”. Le Terrificanti Avventure di Sabrina è un remake gotico e spaventoso dell’originale: siate pronti a demoni, messe nere, spiriti, demoni e tanto sangue.

THRILLER PSICOLOGICI CHE DIVENTANO VERE SERIE TV HORROR

Attenzione, però: la paura non passa solo dal paranormale, anzi. Le serie TV horror psicologici sono forse ancora più spaventose, visto che trattano temi più “comuni” e con cui si può venire a contatto con maggiore facilità. Vediamo le più famose dentro cui immergersi per un brivido estremo.

RATCHED

Un thriller ricco di suspence, Ratched racconta la storia inquietante di un’infermiera, Mildred, trasferitasi in California proprio per lavorare in un centro per chi è affetto da disturbi psichiatrici.

Credits: @ratchednetflix Via Instagram – Mildred, di spalle, nella locandina di Ratched

Qui vengono attuate pratiche (ormai superate) di estrema crudeltà, per “curare” i pazienti stessi. Nella serie TV horror su Netflix seguirete le vicende di Mildred, che rivela un animo più oscuro di quanto si possa pensare.

IT (MINISERIE)

Se il film vi ha fatto tremare e creato un trauma adolescenziale, eccovi qui la sua versione “extended” se così vogliamo chiamarla.

LA MINISERIE SU IT IL CLOWN È SUPER SPAVENTOSA

La serie TV IT, ispirata all’omonimo libro di Stephen King e successiva pellicola, è composta di sole due puntate, ma molto intense. Pronti da sfidare Pennywise?

THE WATCHER

È ispirata a una storia vera, e forse è per questo che la serie TV thriller psicologico fa così paura.

Credits: @thewatchernetflix Via Instagram – Vi sentite già osservati? Forse dovreste

The Watcher narra le vicende di una coppia che, dopo aver comprato la casa dei sogni, inizia a essere perseguitata da lettere anonime e da un’altrettanto ignoto “osservatore”.

YELLOWJACKETS

Se avete amato Lost, allora anche questo survival drama potrebbe davvero coinvolgervi. Yellowjackets tratta la storia di una squadra di calcio femminile che, negli anni ’90, è vittima di un incidente aereo in una zona sperduta in Ontario. Costruita seguendo diverse linee temporali, questa serie TV horror Sky vi catturerà.

HANNIBAL

E come non concludere con una serie TV spaventosa, forse al livello di IT come “traumi” causati agli ignari primi telespettatori? Parliamo di Hannibal, telefilm che si ispira -come si può facilmente intuire- ai romanzi di Thomas Harris. Stavolta il protagonista cannibale Hannibal Lecter diventa quasi la nemesi dell’agente di FBI, Will Graham, con cui collabora per risolvere alcuni enigmi.

Piaciuto il post? Allora leggete anche:

1) ADAM BRODY OGGI, LA SUE EVOLUZIONE

2) NOBODY WANTS THIS, LA SERIE NETFLIX DI CUI PARLANO TUTTI

3) LA VITA DI BRITNEY SPEARS DIVENTERÀ UNA BIOPIC?

Via Tenor

Ed eccoci anche oggi alla fine del nostro post. E voi, avevate già stilato una lista delle serie TV horror da vedere assolutamente? Fateci sapere cosa ne pensate delle nostre proposte, o se avete altri suggerimenti per la community, commentando sulla nostra pagina Facebook. Un bacione dal TeamClio!