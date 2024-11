QUALI SONO I CAPPOTTI DONNA AUTUNNO INVERNO 2024 DI TENDENZA?

Non c’è stagione autunnale e non c’è inverno senza cappotto. I cappotti donna Autunno Inverno 2024 accontentano tutti i gusti. Le proposte delle migliori marche spaziano dai modelli classici – come il cappotto lungo elegante – a quelli più particolari. Il cappotto donna corto è l’ideale per tutti i giorni: pratico e versatile. Resiste il cappotto lungo a vestaglia, un evergreen senza tempo. Per chi apprezza la vestibilità comoda non c’è niente di meglio del cappotto oversize. Per quanto riguarda i colori nero, cammello e grigio sono i più facili da abbinare, ma non mancano i modelli declinati nei colori moda del momento.

Abbiamo selezionato per voi 11 cappotti donna Autunno Inverno 2024: corto, lungo, a vestaglia, piĂą avvitato oppure oversize, ce ne sono per ogni esigenza e per tutti i gusti. Pronti a scoprirli insieme? Allora, iniziamo subito.

IL CAPPOTTO CORTO PER LOOK CASUAL E COMFY

Quando le giacche di pelle non tengono più caldo a sufficienza è il momento di passare al cappotto. Tra i tanti modelli di cappotti Autunno Inverno 2024 si distingue il cappotto corto, adatto in particolar modo a chi ha una corporatura minuta ed esile. Le petite, infatti, tendono a sentirsi “infagottate” con addosso cappotti troppo lunghi e ampi.

L’ideale in questo caso è scegliere un cappotto corto avvitato, che segue le linee del corpo sagomandole ma senza fasciare così da poter indossare al di sotto anche capi di medio peso o maglioni di lana consistenti.

Allegra K, Cappotto Invernale Corto. Prezzo: 107,60€ – 110,04€ su amazon.it





IL CAPPOTTO CORTO DOPPIOPETTO STILE CABAN TRA I TREND DI STAGIONE

Un modello di cappotto corto che piace sempre moltissimo alle fashioniste – e che, a onor del vero, spopolerà anche in questa stagione – è il caban doppiopetto. Sceglietelo in un colore neutro per riuscire ad abbinarlo praticamente con tutto.

Pieces, Cappotto Corto Donna. Prezzo: 49,90€ – 57,60€ su amazon.it

Il cappotto corto può essere anche avvolgente e comfy, come il modello qui sotto. Un buon compromesso se si apprezzano cappe, mantelle e poncho ma si preferiscono i look particolari e ricercati.

Pinko, Cappotto Panno Double. Prezzo: 395,95€ – 400,00€ su amazon.it

CAMMELLO E GRIGIO: DUE COLORI MUST HAVE PER I CAPPOTTI LUNGHI AUTUNNO INVERNO 2024

I cappotti lunghi sono un grande classico del fashion e la scelta in termini di colori per l’Autunno Inverno 2024 è davvero vasta. Se avete intenzione di acquistare un solo nuovo cappotto vi consigliamo di puntare su nuance neutre ed evergreen.

Il cappotto donna cammello è un capospalla iconico. Questa tonalità di beige scuro sta benissimo sia con altri toni basic, come il nero o il blu, che con i toni caldi come il rosso e il marrone.

United Colors of Benetton, Cappotto Donna Lungo. Prezzo: 119,00€ su amazon.it

Insieme al cappotto lungo nero, il cappotto lungo grigio – specialmente se spigato o mélange – è un altro capospalla versatile da non farsi sfuggire per il periodo invernale. I modelli monopetto e dalla linea dritta sono estremamente duttili e si adattano a diversi tipi di fisicità .

S.Oliver, Cappotto Lana Lungo Donna. Prezzo: 89,03€ – 91,61€ su amazon.it

I MODELLI A VESTAGLIA PER UNO STILE ELEGANTE E SOFISTICATO

Quando si parla di cappotti lunghi Autunno Inverno 2024 è impossibile non pensare al cappotto a vestaglia, generalmente dalle linee morbide e con una bella cintura da stringere in vita.

Leif Nelson, Cappotto Donna Lungo Cintura. Prezzo: 69,99€ su amazon.it

IL CAPPOTTO A VESTAGLIA RESTA UN MUST INDISCUSSO

Dal color panna, elegantissimo e raffinato, all’inossidabile nero, la palette dei colori neutri è (anche in questo caso) quella che permette di giocare maggiormente con outfit e abbinamenti.

Only, Cappotto Lungo Modello Vestaglia. Prezzo: 49,49€ – 53,23€ su amazon.it

Se preferite un cappotto invernale a vestaglia colorato, fatevi tentare dall’irresistibile burgundy. Lo trovate ormai troppo inflazionato? Non sottovalutate il viola scuro e il color prugna, appartenenti alla stessa “famiglia” cromatica ma meno comuni.

Michael Kors, Cappotto Lungo Vestaglia. Prezzo: 434,51€ su amazon.it

I CAPPOTTI AUTUNNO INVERNO 2024 OVERSIZE E A UOVO

La vestibilitĂ over piace a moltissime donne, specialmente alle piĂą alte e slanciate. Basti pensare al grande successo riscosso dai parka Autunno Inverno 2024 e, piĂą in generale, a tutti i capispalla ampi che si rivelano a dir poco perfetti per vestirsi a strati.

Sarge, Cappotto Cashmere Rosa Donna Lungo Over. Prezzo: 81,33€ su amazon.it

Un cappotto oversize in lana declinato in una sfumatura particolare, come il rosa cipria per esempio, vi svolterĂ il look in mille occasioni e non vi farĂ passare inosservate.

Parlando di cappotto donna over, continuano a essere di grande tendenza tutti i modelli a uovo. Per l’Autunno Inverno 2024 vi suggeriamo di optare soprattutto per i cappotti di ispirazione retrò, con stampe come il check o il pied-de-poule.

Patrizia Pepe, Coat Oversize. Prezzo: 221,04€ su amazon.it

Cappotti di questo tipo, cozy e avvolgenti, vi permetteranno di sovrapporre piĂą strati di indumenti e di giocare con il layering se siete molto freddolose.

Pepe Jeans, Runna Cappotto Quadri Over. Prezzo: 116,99€ – 168,00€ su amazon.it

Bene, ragazze, questo era il nostro focus sui cappotti donna Autunno Inverno 2024 di tendenza, con modelli e colori per tutti i gusti e per tutte le tasche. Come sempre, la parola passa a voi: cosa ne pensate? Quali di questi cappotti vi piacciono di piĂą? Diteci tutto nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!

