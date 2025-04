QUALI SONO LE MIGLIORI UOVA DI PASQUA DA REGALARE A GRANDI E BAMBINI?

Le uova di Pasqua sono diventate una tradizione del periodo e fanno contenti non solo i bambini, ma anche gli adulti. Simbolo della Pasqua , quelle di cioccolato sono golose e racchiudono all’interno sorprese divertenti o preziose. Le uova per i più piccoli sono ispirate ai loro personaggi dei cartoni preferiti. Anche i più grandi non resistono alle uova e spesso, come succede per quelle dei bambini, prendono spunto dalle serie tv o dai film. Se amate il cioccolato ci sono versioni artigianali con gusti irresistibili come quelli al pistacchio.

Credits: Foto Adobe Stock | M.studio

I regali più attesi del periodo sono le uova di cioccolato che con il passare del tempo sono sempre più golose e con sorprese incredibili. Siete indecise su quali uova di Pasqua regalare o regalarvi? Seguiteci nel post per sapere quelle da avere subito.

UOVA DI PASQUA PER BAMBINI E ADULTI

Tra i regali che non devono mai mancare a Pasqua ci sono di sicuro le uova di cioccolato, il dono più atteso a prescindere dall’età.

Le uova di Pasqua hanno sorprese divertenti adatte a tutte le età

Scartare l’uovo, scoprire la sorpresa e poi mangiare il cioccolato è una delle tradizioni più belle che fanno felici non solo i bambini, ma anche gli adulti. Da comprare online o direttamente in negozio, l’uovo di Pasqua non può mancare neanche quest’anno.

TOP 10 UOVA DI PASQUA PER BAMBINI

I piccoli non vedono l’ora di riceverle: le uova di Pasqua per bambini, nel corso degli anni hanno ampliato la scelta e si sono arricchite di personaggi spesso ispirati ai cartoni animati o ai fumetti.

UOVA DI PASQUA KINDER: LE PIÙ AMATE DAI PICCOLI

Quando si parla di uova di Pasqua, impossibile non pensare a quelle Kinder diventate ormai iconiche, merito del cioccolato al latte delizioso e delle sorprese di tendenza.

Kinder, Uovo GranSorpresa maxi Barbie. Prezzo: 15,99€ su amazon.it







Anche in occasione della Pasqua 2025 non deludono, tanto che si può scegliere il formato classico o quello maxi. Per quanto riguarda i personaggi? Avete l’imbarazzo della scelta tra Spiderman, Barbie e le principesse Disney, senza dimenticare quelle di Harry Potter e Stranger Things.

Kinder, Uovo GranSorpresa Maxi Stranger Things. Prezzo: 15,99€ su amazon.it

UOVO DI PASQUA BRAWL STARS: PER GLI APPASSIONATI DI VIDEOGIOCHI

Gli appassionati del videogioco che sta spopolando sugli smartphone saranno contenti di sapere che quest’anno potranno festeggiare con l’uovo di Pasqua Brawl Stars. L’uovo da 250 g realizzato in finissimo cioccolato al latte, contiene fantastiche sorprese e gadget a tema.

Dolce&Toys, Uovo di Brawl Stars. Prezzo: 18,90€ su amazon.it

L’ANIME CHE HA APPASSIONATO INTERE GENEAZIONI: UOVO DI PASQUA DRAGON BALL

Molto più di un semplice anime, l’uovo di Pasqua Dragon Ball è il regalo che divertirà i bambini, ma anche chi è cresciuto in compagnia dei suoi fumetti e del cartone. L’irresistibile bontà dell’avvolgente cioccolato racchiude sorprese speciali che rendono la Pasqua ancora più divertente.

Dolfin, Uovo Dragon Ball. Prezzo: 23,90€ su amazon.it

L’ICONICA TAVOLETTA AL LATTE SI TRASFORMA NELL’UOVO DI PASQUA GALATINE

La tavoletta al latte che ha “addolcito” l’infanzia nel momento in cui incontra la cioccolata dà vita all’irresistibile uovo di Pasqua Galatine. Se amate il cioccolato bianco, quello che fa per voi è l’uovo aromatizzato al miele e allo yogurt arricchito con granella di Galatine.

Galatine, Uovo cioccolato bianco. Prezzo: 15,29€ su amazon.it

Per chi non può fare a meno del cacao, invece c’è la versione con l’aggiunta di pezzetti di cioccolato fondente. Entrambi saranno una gioia non solo per il palato, ma anche per gli occhi grazie al misterioso contenuto.

Galatine, Uovo cioccolato bianco con scaglie di cioccolato fondente. Prezzo: 15,29€ su amazon.it

PRONTI ALL’AVVENTURA CON L’UOVO DI PASQUA ONE PIECE

Un anime, un cartone, un live-action e non poteva di certo mancare all’appello l’uovo di Pasqua One Piece. Le avventure di Monkey e la sua caccia al tesoro, si addolciscono ancora di più con il finissimo cioccolato al latte e le sorprese che vi lasceranno a bocca aperta.

Walcor, Uovo One Piece. Prezzo: 16,70€ su amazon.it

L’UOVO DI PASQUA HELLO KITTY VI STUPIRÀ CON SORPRESE INCREDIBILI

L’uovo di Pasqua Hello Kitty è un tripudio di dolcezza e il merito è dell’uovo da 240 g di cioccolato al latte che si scioglie in bocca. A far felici i bambini e non solo, ci pensa la sorpresa contenuta all’interno che si ispira proprio alla simpaticissima gattina con il fiocco rosso in testa. Non resta che collezionare tutti i gadget e rendere la Pasqua indimenticabile.

Walcor, Uovo Hello Kitty. Prezzo: 18,70€ su amazon.it

IL CAVALIERE OSCURO È IL PROTAGONISTA DELL’UOVO DI PASQUA BATMAN

Nella Pasqua 2025 il Cavaliere Oscuro lascia Gotham City per approdare nelle uova di Pasqua Batman. A renderlo protagonista dell’uovo di cioccolato è la Kinder che con la bontà dei suoi prodotti offre un’esperienza golosa e divertente al tempo stesso, grazie ai gadget ispirati all’uomo pipistrello e ai suoi nemici.

Kinder, Uovo Gransopresa Batman. Prezzo: 19,90€ su amazon.it

CON L’UOVO DI PASQUA FROZEN VIVRETE AVVENTURE “GLACIALI”

Da anni è diventato uno dei catoni più amati e non poteva di certo mancare tra le uova di Pasqua 2025: Frozen e i suoi simpatici protagonisti sono pronti a rendere questa festività unica. In compagnia di Elsa, Olaf, Anna e Fiocco di Neve in un attimo sarete trasportati nel magico mondo di Arendelle.

Kinder, Uovo Frozen. Prezzo: 19,99€ su amazon.it

UOVO DI PASQUA DELLE PRINCIPESSE: TUTTO L’INCANTO DEL MONDO DISNEY

Il mondo delle principesse da sempre affascina le più piccole e se quest’anno volete farle contente, a darvi una mano è l’uovo di Pasqua delle principesse Disney. Realizzato dalla Kinder, all’interno troverete le bellissime action figure di Ariel, Jasmine, Belle e Vaiana curate nei minimi dettagli.

Kinder, Uova principesse Disney. Prezzo: 12,99€ su amazon.it

TOP 10 UOVA DI PASQUA PER ADULTI

Le uova di Pasqua 2025 non sono pensate solo per i più piccoli, ci sono tantissime versioni per gli adulti e anche in questo caso lo stupore non manca.

UOVO DI PASQUA LINDT: UN CLASSICO INSOSTITUIBILE

Il cioccolato ha un aroma unico, tanto da essere diventato protagonista di fragranze golosissime che si possono assaporare con l’uovo di Pasqua Lindt.

Le uova della lindt hanno gusti classici e innovativi

Il cioccolato dal sapore inconfondibile conquista con i suoi gusti tradizionali come quello al latte, fondente o alle nocciole.

Lindt, Uova al cioccolato al latte. Prezzo: 18,90€ su amazon.it

Lindt, Uova al cioccolato fondente al 70%. Prezzo: 20,18€ su amazon.it

Se però vi piace sperimentare ci sono quelli al tiramisù e al caramello salato, ma è assolutamente da provare l’uovo al cioccolato al latte con scaglie di cocco: fresco e goloso allo stesso tempo, vi trasporterà in luoghi esotici un morso dopo l’altro.

Lindt, Uovo di Pasqua cioccolato al latte con scaglie di cocco. Prezzo: 12,80€ su amazon.it

UOVO DI PASQUA MARE FUORI: PER RIVIVERE LA SERIE

Le storie dei protagonisti hanno appassionato i fan che ora potranno riviverle con l’uovo di Pasqua Mare Fuori. Bauli celebra la serie tv con sorprese dedicate ai momenti più iconici e intensi vissuti dai personaggi accompagnati dalla bontà del cioccolato al latte. Una combo da non farsi sfuggire.

Bauli, Uovo Mare fuori. Prezzo: 31,90€ su amazon.it

LE AVVENTURE DELLA TERRA DI MEZZO APPRODANO NEL’UOVO DI PASQUA SIGNORE DEGLI ANELLI

I Ringer, gli appassionati della saga, potranno divertirsi a scartare l’uovo di Pasqua Signore degli Anelli e vivere le avventure che hanno reso celebre la Terra di mezzo. I più fortunati, poi, potranno scovare all’interno un bellissimo anello in argento rodiano.

Witor’s, Uovo Il Signore degli Anelli. Prezzo: 10,49€ su witors.it

UOVO DI PASQUA FERRERO ROCHER: RACCHIUDE LA BONTÀ DEL CIOCCOLATINO

Ferrero Rocher non ha bisogno di presentazioni, tanto meno l’uovo di Pasqua dedicato al cioccolatino che ha conquistato intere generazioni. Per chi ama andare sul classico c’è la versione al cioccolato al latte.

Ferrero Rocher, Uovo di Pasqua al cioccolato al latte. Prezzo: 14,99€ su amazon.it

Chi invece ama farsi stupire può provare l’uovo di Pasqua Ferrero Rocher al cioccolato bianco e granella di nocciole. A renderlo ancora più buono sono le 6 specialità Ferrero incluse.

Ferrero Rocher, Uovo di Pasqua al cioccolato bianco. Prezzo: 14,99€ su amazon.it

UOVO DI PASQUA VENCHI: PER VERI GOURMET

Come il cioccolato anche le uova di Pasqua Venchi sono realizzate con prodotti di qualità e materie prime scelte con attenzione. Quelle al cioccolato al latte o fondente sono un grande classico a cui è difficile dire di no.

Venchi, Uovo gusto cioccolato extra fondente 70%. Prezzo: 33,00€ amazon.it

Se avete un animo gourmet, allora Pasqua è il momento giusto per sperimentare con uova ricoperte di granella di nocciola o mandorle. Nel caso in cui non riusciate proprio a decidere, arriva in aiuto la versione mignon al cioccolato bianco e mandorle, pistacchi e nocciole del Piemonte per un viaggio all’insegna della bontà.

Venchi, Uovo Chocoviar gianduia con granella di nocciola. Prezzo: 44,00€ su amazon.it

Venchi, Uovo di cioccolato mignon Gusto Gourmet. Prezzo: 14,11€ su amazon.it

UOVO DI PASQUA BAULI: PER GRANDI E BAMBINI

Tra le uova che accontentano tutti i gusti ci sono quelle della Bauli. Oltre a poter scegliere tra il cioccolato al latte, fondente o alla nocciola, ci sono anche varietà con sorprese pensate per lui o per lei.

Bauli, Grandi Firme per Lei. Prezzo: 31,70€ su amazon.it

Poi gli appassionati di serie Tv possono regalarsi l’uovo ispirato alla serie Mercoledì ed entrare nel mondo della protagonista con gadget divertenti.

Bauli, Uova di cioccolato Mercoledì. Prezzo: 22,40€ su amazon.it

UOVO DI PASQUA DELLE SQUADRE: DALL’INTER AL NAPOLI

I tifosi avranno l’opportunità di festeggiare la loro squadra preferita non solo allo stadio ma anche scartando le uova al cioccolato dedicate.

Balocco, Uovo ufficiale dell’Inter. Prezzo: 21,50€ su amazon.it

Dalla Roma alla Juventus, passando per l’uovo di Pasqua dell’inter o del Napoli, ci sono davvero tutti i campioni della serie A con regali sorprendenti e cioccolato delizioso.

Crispo, Doppio Uovo di Pasqua del Napoli. Prezzo: 46,90€ su amazon.it

PREDILIGI LE UOVA DI PASQUA ARTIGIANALI?

Il periodo delle feste è l’occasione per coccolarsi o coccolare le persone e per farlo a volte bastano le uova di cioccolato artigianali preparate con prodotti di qualità.

UOVO DI PASQUA AL PISTACCHIO: IL TRIONFO DEL GUSTO

La bontà del pistacchio e la dolcezza del cioccolato danno vita a ricette irresistibili e ne è la prova l’uovo che conquisterà gli appassionati del genere con il suo gusto inconfondibile.

Cioccolato Gourmet, Uovo diamante cioccolato bianco e pistacchio caramellato. Prezzo: 31,40€ su amazon.it

Per assaporare ancora di più il gusto della frutta secca potete scegliere l’uovo con copertura di pistacchio e quello con un’irresistibile farcia, sempre al pistacchio.

Caraci, Uovo artigianale con cioccolato e copertura di pistacchio. Prezzo: 39,97€ su amazon.it

PER CHI AMA I GUSTI DECISI: UOVO DI PASQUA FONDENTE

Il cioccolato fondente ha un gusto intenso ed è fonte di energie e l’uovo può diventare il regalo ideale per gli amanti di questo tipo di cioccolato. Non dovete far altro che scegliere tra varie intensità come 65% e 70% per un effetto extra.

Vialetto, Uovo di cioccolato fondente extra 72%. Prezzo: 21,59€ su amazon.it

Oltre a provare la versione pura, il cioccolato aromatizzato è quello più gettonato: buonissimo ad esempio è quello arricchito con scorzette di arancia candita.

Majani, Uovo di cioccolato fondente e arancia. Prezzo: 49,00€ su amazon.it

UOVO DI PASQUA CIOCCOLATO BIANCO: PER I PIÙ GOLOSI

Oltre al cioccolato al latte, quello bianco è tra i più amati dai grandi e dai bambini perché ha un gusto delicato. Per renderlo accattivante spesso viene aromatizzato, la combo ideale è quella con la frutta secca come mandorle, nocciole o pistacchi.

Vialetto, Uovo di cioccolato bianco, mandorle e pistacchi. Prezzo: 21,59€ su amazon.it

Per chi vuole una variante innovativa, interessante è quello al cioccolato bianco e ciliegie che vi regala un’esperienza di gusto, oltre a essere un’esplosione di sapori.

Autore cioccolato, Uovo al cioccolato bianco e ciliegia. Prezzo: 31,30€ su amazon.it

Bene ragazze, siamo arrivate alla fine del nostro viaggio tra le uova di Pasqua, avete scelto quelle che regalerete quest’anno? Avete già deciso quale vi farete donare? Lasciateci un commento sui social. Un bacione dal TeamClio.