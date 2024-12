ADORAZIONE SU NETFLIX: LA NUOVA SERIE TV CHE STA RISCUOTENDO TANTI CONSENSI

Adorazione su Netflix è una nuova serie tv, uscita lo scorso novembre, che sta decisamente attirando l’attenzione. Nel corso di 6 episodi si svolge la trama del teen drama, basato su un fatto tragico accaduto in provincia di Latina, nel basso Lazio. La trama è basata sull’omonimo romanzo di Alice Urciulo ma non si tratta di una storia vera. Nel cast, oltre tanti ragazzi, ci sono anche Ilenia Pastorelli e Noemi. I brani che accompagnano gli episodi portano la firma di Fabri Fibra e Madame.

È diventato, nel giro di pochi giorni dal suo lancio, un vero e proprio caso da monitorare, che desta sempre più interesse. Si tratta della serie tv Adorazione su Netflix, un teen drama ispirato a un romanzo, ma non a una storia vera, che porta in scena i drammi di adolescenti e genitori. Scoprite insieme a noi qualcosa in più e se vale davvero la pena vederla: via col post!

TRAMA DI ADORAZIONE, LA SERIE TV TRA LE PIÙ VISTE SU NETFLIX

Tra le uscite Netflix di novembre 2024 c’è Adorazione, una serie tv di 6 puntate che travolge per la schiettezza del racconto, basato su un gruppo di adolescenti, sui loro drammi e su quelli dei genitori.

ADORAZIONE NON è UNA STORIA VERA

La storia è ambientata a Sabaudia, cittadina sul mare della provincia di Latina, nel basso Lazio. È estate, c’è un gruppo di ragazzi e ragazze che, di colpo, viene sconvolto da un tragico evento. Dopo la fine della scuola una loro compagna, Elena, scompare in cause del tutto misteriose.

Cosa è successo e quali sono i legami tra gli amici e la sedicenne sparita nel nulla. Tra bugie, misteri e gelosie si intreccia una storia che dovrà portare a galla la verità. Ogni personaggio farà quindi i conti con la propria vita, tra amicizie e contesto familiare.

IL CAST DI ADORAZIONE SU NETFLIX E LE MUSICHE

Come spesso accade per le serie tv con molti adolescenti, tanti sono gli attori emergenti alla primissima esperienza, o quasi. È il caso delle protagoniste Alice Lupparelli, che interpreta la scomparsa Elena, e Noemi Magnini, nel ruolo di Vanessa. Con loro anche Tommaso Donadoni, nella parte di Enrico.

Ben più noti i volti di Federico Russo, ex di Curon e de I Cesaroni, di Ilenia Pastorelli e della cantante Noemi. Al cast si aggiungono Beatrice Puccilli, Penelope Raggi, Luigi Bruno, Giulio Brizzi, Alessia Cosmo, Federica Bonocore, Barbara Chichiarelli, Claudia Potenza, Max Mazzotta, Mario Sgueglia, Biagio Forestieri, Michele Rosiello e Nicol Castagna.

La colonna sonora della serie tv e le canzoni sono curate da due pilastri della musica italiana. Fabri Fibra, in primis, ha composto il brano Adorazione. Figura anche un pezzo di Madame, dal titolo Ghost Town, che affronta il tema della provincia.

ADORAZIONE 2: CI SARÀ UNA SECONDA STAGIONE SU NETFLIX?

Visto il successo e i casi di serie tv similari, è possibile pensare a una seconda stagione di Adorazione. Tuttavia, al momento, non è stato ancora ufficializzato nulla.

