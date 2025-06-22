COSTUMI DA BAGNO BAMBINI 2025: TANTE PROPOSTE SUPER SIMPATICHE

Nelle nuove collezioni abbondano i costumi da bagno per bambini 2025. Molte le soluzioni mini me, quindi costumi identici a quelli di mamma e papà. Spiccano principalmente le stampe, soprattutto quelle astratte e multicolor. Non mancano ispirazioni legate all’estate italiana, come limoni e pomodori. Tra i nuovi costumi per bambini 2025 ce ne sono diversi con grafiche ispirate ai personaggi del cuore.

Credits: zara.com

Colori vivaci, elementi unici come applicazioni ricamate, disegni all over e design sempre più ricercati. Tuffiamoci nel favoloso mondo dei costumi da bagno per bambini 2025 e scopriamo i modelli più giusti per questa estate. Via col post!

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquistate uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

COSTUMI DA BAGNO BAMBINI 2025: SLIP E BOXER

Siete a caccia di un costume da bagno carino e simpatico per il vostro bambino? La scelta in genere ricade sempre su due tipologie: slip o boxer. Ci sono anche i parigamba, nient’altro che pantaloncini corti e aderenti, come culotte.

Calzedonia, Boxer in Fantasia Bambino Costume Formentera. Prezzo: 19,90€ su calzedonia.com





In ogni caso i brand offrono diverse soluzioni per affrontare l’estate con stile e comodità.

personaggi e non solo sui costumi per i bimbi

Non farete fatica a trovare costumi sfumati per bambini, con stampe ispirate a fotografie di paesaggi, ma anche più ironici, come elementi legati al mondo dei pirati.

Possono mancare quelli coi personaggi? Al di là dei soliti Spiderman e Batman, non mancano creazioni con disegni ispirati al mondo di Stumble Guys o Minecraft.

Zara, boxer Stumble Guys 6-14 anni. Prezzo: 17,95€ su zara.com

Sul fronte fantasie non mancano quelle classiche, come i costumi a righe per bambini, o simpatiche e colorate tavole da surf.

Tezenis, Costume Slip Stampato Bimbo. Prezzo: 6,99€ su tezenis.com

Vi ricordiamo che è anche possibile scegliere modelli coordinati, sia per vestire i fratellini con la stessa tipologia di costume da bagno, sia il papà. E, volendo, anche tutta la famiglia!

Calzedonia, Boxer Bambino Costume Formentera a Righe. Prezzo: 19,90€ su calzedonia.com

Tezenis, Costume Boxer Bimbo in Tela Stampata. Prezzo: 12,99€ su tezenis.com

Zara, costume fotografia. Prezzo: 16,95€ su zara.com

COSTUMI DA BAGNO BAMBINE 2025: INTERI, BIKINI E SLIP

Anche le bambine sono interessate dai tantissimi costumi da bagno firmati dai più amati e importanti brand del settore.

Calzedonia, Costume Due Pezzi Bambina Colorful Tropics. Prezzo: 19,90€ su calzedonia.com

le bimbe potranno vestirsi come le mamme

Basta dare uno sguardo alla collezione di costumi Calzedonia 2025 per rendersi conto che molti dei modelli “da grande” sono declinati anche nella versione baby.

Che cosa c’è di bello nel catalogo del marchio? Diverse soluzioni che vi conquisteranno e di ogni genere. Sul fronte bikini ci sono delle straordinarie creazioni con disegni tropicali dai colori vibranti.

Calzedonia, Costume Intero Bambina Rainbow Shades. Prezzo: 19,90€ su calzedonia.com

Cromie intense anche per i costumi interi da bambina, tra cui troviamo anche modelli cut out.

Calzedonia, Slip Mare Bambina Strawberries. Prezzo: 9,90€ su calzedonia.com

Se invece state per affrontare la sfida di togliere il pannolino o preferite qualcosa di più easy, allora scegliete i modelli a mutandina, generalmente pensati per le bimbe più piccoline.

Oltre a Calzedonia, ne troverete diversi anche nella collezione Zara, che firma delle simpatiche creazioni con stampe e maxi volants.

Zara, slip a fiori 1-6 anni. Prezzo: 9,95€ su zara.com

Zara, a tal proposito, vanta una collezione di costumi da bagno per bambine davvero simpatica e giocosa. Ci sono diversi costumi interi ispirati all’estate italiana, tra cui troviamo limoni e pomodori.

Zara, costume da bagno pomodori 2-6 anni. Prezzo: 16,95€ su zara.com

Zara, Hello Kitty costume Sanrio 6-14 anni. Prezzo: 19,95€ su zara.com

Zara, costume Peppa Pig 2-6 anni. Prezzo: 17,95€ su zara.com

Molto belli anche quelli dedicati a personaggi come Peppa Pig così come Hello Kitty.

Zara, bikini brillante 6-14 anni. Prezzo: 17,95€ su zara.com

Da non perdere i bikini con fasce monospalla e rivestimento in lurex.

Tezenis, Bikini Brassiere con Slip Bimba Sorrento Lemon. Prezzo: 12,99€ su tezenis.com

Brassiere e slip compongono i bikini per bambina Tezenis, che ne firma diversi abbelliti da fantasie che ritroviamo anche sui vestitini da spiaggia. Anche in questo caso troviamo limoni, disegni stratti e stampe vichy carinissime addolcite da succose fragoline applicate.

Tezenis, Bikini Brassiere con Slip Bimba Stampa Vichy. Prezzo: 12,99€ su tezenis.com

Troviamo anche dei deliziosi costumi interi per bambina, tra cui modelli super colorati, come quello effetto unicorno con deliziose conchiglie.

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Via Giphy

Ragazze, ora è il vostro turno e non vediamo l’ora di leggere le vostre opinioni, sapere cosa ne pensate dei nuovi costumi per bambini da indossare durante l’estate 2025 e i vostri modelli del cuore. Fateci sapere tutto nei commenti sui nostri social, un bacione dal TeamClio!