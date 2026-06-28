QUALI COSTUMI INTERI ZARA COMPRARE PER L’ESTATE 2026?

La nuova collezione beachwear Zara riflette le principali tendenze di stagione e accoglie tanti costumi donna interi. Da sfoggiare al mare ma, opportunamente abbinati, adatti anche ad aperitivi e serate in spiaggia, vengono declinati dal brand in diversi modelli. I costumi interi monospalla vanno per la maggiore, insieme a quelli dotati di scollature profonde e impreziositi da applicazioni gioiello. C’è spazio anche per i ricami e per le trasparenze, nel segno di uno stile sensuale e iperfemminile. Via libera, poi, alle stampe: animalier e righe tra i pattern più in voga.

Tutte le foto sono di @zara.com

Avere un costume intero nell’armadio è sempre una buona idea. Fasciante al punto giusto, elegante e sempre molto cool, questo capo di abbigliamento non dovrebbe mai mancare all’appello durante la stagione estiva. Ormai tutte le migliori marche includono nelle loro collezioni costumi interi donna stilosi e pratici. Tra queste c’è sicuramente Zara, con una ricchissima selezione adatta a qualsiasi tipo di fisicità.

I costumi interi Zara Estate 2026 accontentano tutti i gusti e si rivolgono alle amanti dello stile beachwear glamour e ricercato. Il rapporto qualità-prezzo è più che soddisfacente, con prezzi che difficilmente raggiungono i 50 euro. Dai monospalla ai dettagli gioiello passando per i modelli monocromatici dai colori avvolgenti e quelli con stampe particolari, pronte a scoprire insieme una selezione dei più belli da avere? Allora, iniziamo.

I COSTUMI INTERI ZARA HANNO I COLORI DELLA TERRA E DEL TRAMONTO

Non solo costumi da bagno colori pastello, come suggerito dalle tendenze moda del momento, ma anche modelli dai toni caldi e avvolgenti che ricordano la terra e i tramonti infuocati dell’estate. Zara declina molti dei suoi costumi interi in tonalità vibranti come l’arancione e il terracotta, giocando con tessuti dai diversi finish. Il tessuto satinato, per esempio, è un leitmotiv della collezione Estate 2026.

Zara, Costumi Satinato con Ferretto. Prezzo: 35,95€ su zara.com





Ai colori caldi si abbinano dettagli metallici come le fibbie, che rendono i costumi ancora più raffinati ed eleganti.

Zara, Costume Halter Dettaglio Metallico. Prezzo: 35,95€ su zara.com

A proposito di finish, Zara firma anche splendidi costumi interi donna in tulle. Questi modelli, effetto mesh e dalle delicate trasparenze, possono essere indossati anche come body per il tempo libero in spiaggia.

Zara, Costume Asimmetrico Tulle Cut Outs. Prezzo: 35,95€ su zara.com

Le scollature profonde, come quella a V, caratterizzano molti dei nuovi modelli in catalogo. Tra i più belli e audaci, il modello rosso fuoco qui sotto.

Zara, Costume Tinta Unita Scollo a V Profondo. Prezzo: 35,95€ su zara.com

PAILLETTES E APPLICAZIONI GIOIELLO AFFOLLANO LA COLLEZIONE ESTATE 2026

Luccichii e glamour caratterizzano buona parte della nuova collezione costumi interi Zara Estate 2026. Per le amanti dei look sparkling segnaliamo questo modello in edizione limitata della capsule Marisa Berenson x Zara, interamente rivestito di paillettes verde prato.

Zara, Costume Halter Paillette Marisa Berenson. Prezzo: 39,95€ su zara.com

I COSTUMI CON APPLICAZIONI GIOIELLO SULLA SCHIENA PER UN LOOK SENSUALE E RAFFINATO

I costumi interi per questa stagione si fregiano inoltre di dettagli opulenti che rendono il look immediatamente chic e sofisticato. Anche il più semplice dei costumi interi neri, per esempio, può trasformarsi in un capolavoro di stile. La sorpresa è sul retro, con un incrocio di catene oro e pietre dure.

Zara, Costume Tinta Unita con Dettagli Gioiello. Prezzo: 45,95€ su zara.com

Le fibbie dalle forme geometriche, situate sulle spalle o sulla scollatura, donano luminosità e aggiungono al look da spiaggia quel twist classy irresistibile per ogni fashionista che si rispetti.

Zara, Costume Spallina Asimmetrica con Dettaglio Metallico. Prezzo: 39,95€ su zara.com

COSTUMI INTERI ZARA ESTATE 2026: LE STAMPE, DALL’ANIMALIER ALLE RIGHE

Non solo monochrome ma anche stampe particolari e originali. L’animalier è un classico senza tempo e continua a popolare la collezione Zara Estate 2026 donando un’allure wild ai costumi da bagno del brand low cost spagnolo. Il maculato, in particolar modo, continuerà a essere un must.

Zara, Costume Stampa Animalier. Prezzo: 35,95€ su zara.com

LE RIGHE TRA I PATTERN DI MAGGIORE TENDENZA PER QUESTA STAGIONE

Le righe, insieme ai pois, sono di grande tendenza per quest’estate. Zara non si fa sfuggire l’occasione e sceglie proprio le righe, coloratissime e di diverse dimensioni per uno dei suoi costumi interi più cool.

Zara, Costume Stampato a Righe. Prezzo: 35,95€ su zara.com

Per le estimatrici dello stile boho-chic sono i ricami floreali il pattern su cui puntare per questa stagione. I costumi ricamati di Zara, bianchi e con rifiniture a contrasto, mixano sapientemente stile contemporaneo e allure retrò.

Zara, Costume Ricamo Floreale. Prezzo: 39,95€ su zara.com

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Via Tenor

Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro speciale sui nuovi costumi interi Zara Estate 2026, tra modelli per tutti i gusti e per tutte le tasche selezionati accuratamente dal nuovo catalogo del brand. Si spazia dai modelli semplici e minimal a quelli caratterizzati da dettagli gioiello e stampe glam. Tanti i monospalla, così come i modelli impreziositi da trame mesh e paillettes. Come sempre vi passiamo la parola: quali di questi costumi interi preferite? Vi piacciono di più i monospalla o siete per il classico modello con bretelline? Vi piacciono più i modelli a tinta unita o quelli con stampe? Ditecelo nei commenti, un bacione dal TeamClio!