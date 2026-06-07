QUALI SONO LE MIGLIORI CREME CORPO ALLA CAMELIA?

Le creme corpo alla camelia abbinano fragranze irresistibili e proprietà di trattamento. Sono tante le marche che includono nelle loro collezioni creme corpo a base di questo ingrediente, un fiore amatissimo e molto impiegato in cosmesi. Si spazia da Bottega Verde e L’Erbolario a Nature’s e Organic Shop. C’è spazio anche per formulazioni ricche e texture corpose, come burri e oli, perfette per le pelli molto secche e disidratate. Molti brand propongono creme corpo formulate prevalentemente con ingredienti di origine naturale e vegan. Le creme corpo alla camelia non sono sempre profumate. Molto dipende dalla presenza in formula di profumazioni aggiunte e di oli essenziali che ne intensificano la scia e la persistenza sulla pelle durante la giornata.

Credits: Foto di Adobe Stock | Say Hope

Se siete alla ricerca di una nuova crema corpo per la vostra bodycare routine, le creme corpo alla camelia potrebbero fare al caso vostro. Idratanti, nutrienti e spesso gradevolmente profumate, lasciano la pelle morbida e levigata avvolgendola con una fragranza floreale delicata ed elegante. Pronte a saperne di più e a scoprire insieme quali sono le migliori da acquistare? Abbiamo selezionato per voi alcune delle più quotate, diverse tra loro per caratteristiche e per fascia di prezzo in modo da soddisfare qualsiasi esigenza. Allora, ragazze, iniziamo.

LA CAMELIA VANTA INNUMEREVOLI BENEFICI PER LA CURA DELLA PELLE

Quando si parla di creme corpo alla camelia è opportuno soffermarsi sulle proprietà dell’olio di camelia, un vero e proprio elisir di bellezza. Leggero e a rapido assorbimento, è ricco di acido oleico, polifenoli e vitamine A, B ed E che idratano la pelle in profondità e contrastano l’invecchiamento restituendo elasticità e morbidezza oltre che stimolando la produzione di collagene.

UN INGREDIENTE NATURALE CHE IDRATA, NUTRE E PREVIENE L’INVECCHIAMENTO

L’olio di camelia è consigliato soprattutto alle pelli secche e mature e può essere usato con soddisfazione anche sulle smagliature che, con utilizzo costante, risultano molto meno evidenti.

Credits: Foto di Adobe Stock | Brandy





i profumi alla camelia sono molto apprezzati dalle estimatrici delle fragranze floreali ma è risaputo che, in natura, la camelia non ha un odore molto forte. Questo viene perlopiù riprodotto in laboratorio aggiungendo a note fiorite di rosa e gelsomino accordi cipriati e agrumati freschi e raffinati.

BOTTEGA VERDE E L’ERBOLARIO FIRMANO DUE OTTIME CREME CORPO ALLA CAMELIA

Bottega Verde propone Camelia & Retinolo, un burro corpo dalla consistenza morbida e fondente che ricompatta e leviga la pelle. Un prodotto composto per il 95% da ingredienti di origine naturale, adatto a tutti i tipi di pelle e dal profumo delicatissimo.

Bottega Verde, Burro Corpo Camelia & Retinolo. Prezzo: 12,99€ su amazon.it

L’Erbolario Camelia Crema Profumata per il Corpo è formulata con estratto di camelia e abbina alle proprietà di questo ingrediente i benefici di olio di girasole biologico, olio di oliva e proteine del lino. La profumazione, in questo caso, è molto più presente e avvolgente. Se vi piacciono le creme corpo floreali molto profumate, come le creme corpo alla peonia, è il prodotto che fa per voi.

L’Erbolario, Camelia Crema Profumata per il Corpo. Prezzo: 26,98€ su amazon.it

LE PROPOSTE DI NATURE’S, ORGANIC SHOP E THE BODY SHOP

Tra le migliori creme corpo alla camelia naturali e con buon Inci si distingue Nature’s Camelia Intensa. Dalla texture fluida e leggera, contiene burro di karité biologico e olio di camelia biologica. La fragranza è avvolgente e persistente complice l’impiego di oli essenziali quali olio di rosa damascena, bergamotto e limone.

Nature’s, Camelia Intensa. Prezzo: 27,00€ su amazon.it

Organic Shop firma questa crema corpo alla camelia con il 98% di ingredienti naturali e vegan. Viene presentata come rassodante perché sfrutta le proprietà elasticizzanti dell’olio di camelia combinate con altri 5 oli naturali.

Organic Shop, Crema Corpo Camelia & 5 Aceites. Prezzo: 10,29€ su amazon.it

Per le pelli davvero secche e disidratate c’è bisogno di un booster di nutrimento dall’azione intensiva. Su Amazon spopola Acemelia, un balsamo di camelia All-in-One utilizzabile su viso e corpo. Grazie all’azione sinergica di olio di camelia bio e altri oli naturali ed essenziali nutre, protegge, idrata e rigenera la pelle. La formula combina anche olio di tamanu, borragine e calendula insieme a estratto di iperico, centella asiatica e burro di karité.

Acemelia, Balsamo All-in-One. Prezzo 29,97€ su amazon.it

LA CAMELIA GIAPPONESE COME INGREDIENTE CHIAVE DELLA BODYCARE

La camelia giapponese è una delle varietà di camelia più impiegate in cosmesi. The Body Shop ne sfrutta le proprietà per la formulazione di Japanese Camellia Cream, parte della linea Spa Of The World. Dal finish vellutato, questa crema lascia la pelle davvero morbidissima. La fragranza è delicata e rilassante, proprio come per i prodotti da Spa.

The Body Shop, Spa of The World Japanese Camelia Cream. Prezzo: 33,53€ su amazon.it

LA CAMELIA GIAPPONESE ISPIRA MOLTI TRATTAMENTI PER LA CURA DEL CORPO E AIUTA CONTRO LE SMAGLIATURE

Non è una crema corpo ma un olio. Elemis Japanese Camellia Body Oil Blend è uno dei migliori prodotti corpo alla camelia attualmente in commercio. Contiene olio di camelia giapponese che tonifica la pelle e restituisce una sensazione di assoluto comfort nel segno di levigatezza e morbidezza. Pur essendo un olio non unge, perché ha una texture piuttosto secca, e risulta quindi facile da applicare durante il giorno. Ricco di collagene vegetale, aiuta anche a ridurre notevolmente le smagliature.

Elemis, Japanese Camellia Body Oil Blend. Prezzo: 40,80€ su amazon.it

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquistate uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

*** Il post contiene link affiliati ***

Ragazze, se vi è piaciuto questo post, leggete anche questi:

1) LE MIGLIORI CREME CORPO AL PATCHOULI

2) COS’È IL LAYERING PROFUMI

3) QUALI SONO LE MIGLIORI CREME CORPO ALLA ROSA?

Via Tenor

Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro focus sulle migliori creme corpo alla camelia, inebrianti e profumate ma soprattutto incredibilmente ricche di proprietà benefiche per la pelle. Come sempre vi passiamo la parola: cosa ne pensate? Vi piacciono le creme corpo profumate? Avete mai provato dei cosmetici a base di olio di camelia? Diteci tutto nei commenti, un bacione dal TeamClio!