I PROFUMI ALLA CAMELIA SONO ELEGANTI E RAFFINATI

Tra i profumi floreali, i profumi alla camelia sono tra i più apprezzati per i loro raffinati accordi che sanno di pulito. Indossarli è come essere avvolti da una nuvola profumata impalpabile e discreta ma al tempo stesso chiaramente percepibile, anche dall’esterno. Le fragranze alla camelia sono, infatti, leggermente talcate e sublimano l’odore naturale della pelle. Sono tanti i profumi donna alla camelia tra cui poter scegliere, a partire dalle proposte dei migliori brand di nicchia. Non mancano le fragranze più commerciali firmate da brand come L’Erbolario e Bottega Verde. Facili da reperire, vantano comunque ottime performance in termini di intensità e durata. Anche su Amazon si trovano profumi alla camelia economici che vale davvero la pena provare, vere e proprie “chicche” poco conosciute e proprio per questo tutte da scoprire.

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Un fiore bellissimo che nel linguaggio dei fiori si fa portavoce di valori estremamente positivi quali bellezza, compostezza, devozione e stima. Non è un caso, quindi, che i profumi alla camelia siano molto apprezzati da chi ricerca dal profumo che indossa eleganza, raffinatezza e grazia. Ce ne sono tantissimi in commercio, per tutti i gusti e di tutte le fasce di prezzo. Pronte a scoprire insieme una selezione dei migliori da provare? Allora, iniziamo.

DI COSA PROFUMA LA CAMELIA?

La maggior parte delle camelie in natura non ha un profumo particolarmente intenso. Gli addetti ai lavori della profumeria, quindi, ricreano in laboratorio il loro odore enfatizzandolo per renderlo più deciso.

Aggiungono ad accordi fioriti (come quelli di rosa e gelsomino) tocchi cipriati, agrumati e freschi.

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I profumi alla camelia generalmente sono persistenti ma discreti, sanno di buono e di pulito risultando sempre molto eleganti e raffinati.

Chiunque desideri essere avvolto da una scia fiorita ma anche talcata, può trovare nella camelia una nota olfattiva ricca di potenzialità. Un fiore che, a onor del vero, viene impiegato anche nella formulazione di molti profumi unisex proprio perché versatile e dall’aroma equilibrato. Buona parte delle fragranze in commercio a base di camelia sono, però, pensati esclusivamente per la donna.

PROFUMI ALLA CAMELIA DI NICCHIA: ACQUA DI PARMA ED ELLA K.

La camelia è un fiore legato a doppio filo al mondo della bellezza. Basti pensare all’olio di camelia giapponese, per esempio, ricco di benefici e proprietà per la cura della pelle.

La camelia è anche l’ingrediente di molti profumi di nicchia, tra cui Acqua di Parma Camelia. Si tratta di un profumo unisex che combina note quali bergamotto, mandarino, pepe rosa, camelia, gelsomino, salvia, muschio e benzoino.

Acqua di Parma Signatures of the Sun Camelia Eau de Parfum. Prezzo: 153,68€ su amazon.it

Camelia K è uno dei profumi alla camelia più venduti in profumeria nonché uno dei più particolari. Firmato dal brand Ella K, si rifà all’idea di una camelia selvatica. Le note olfattive principali sono zenzero, dragon fruit, mandarino, camelia, fiori d’arancio, gelsomino, vaniglia e patchouli.

Ella K, Camelia K Eau de Parfum. Prezzo: 275,00€ su 50-ml.it

LE PROPOSTE DI BOTTEGA VERDE E L’ERBOLARIO

Concentriamoci a questo punto su profumi alla camelia più economici e commerciali. Camelia di Bottega Verde è una raffinatissima eau de toilette che combina tra loro camelia, neroli, magnolia, muschio e legno di sandalo.

Bottega verde, Camelia Eau de Toilette. Prezzo: 12,99€ su amazon.it

UN PROFUMO FLOREALE CON ACCORDI SPEZIATI INEBRIANTI

Chiunque ami i prodotti beauty floreali apprezza le fragranze fiorite de L’Erbolario, dall’ottimo rapporto qualità-prezzo. L’Erbolario Camelia, tra i bestseller del marchio, abbina note di testa speziate e agrumate con un cuore di camelia e geranio e note di fondo ambrate vanigliate avvolgenti e irresistibili.

L’Erbolario, Camelia Profumo. Prezzo: 30,90€ su amazon.it

LE FRAGRANZE ECONOMICHE E POCO CONOSCIUTE DA PROVARE

Su Amazon sono disponibili tanti profumi alla camelia economici e meno conosciuti che, però, meritano ugualmente attenzione o comunque sicuramente l’occasione di essere provati e “annusati”.

Acqua di Bolgheri La Camelia è perfetto per l’estate perché abbina alla camelia note come cocco e ylang-ylang. Fanno parte della piramide olfattiva anche iris, vaniglia, sandalo e muschio bianco.

Dr. Taffi Acqua di Bolgheri, La Camelia Eau de Parfum. Prezzo: 48,00€ su amazon.it

Monotheme Camelia è un altro profumo alla camelia disponibile su Amazon a un prezzo davvero piccolo. Questo gioiellino è fresco e al tempo stesso avvolgente, una fragranza equilibrata e proprio per questo versatile. Le note olfattive principali sono agrumi, camelia e ambra.

Monotheme, Camelia Eau de Parfum. Prezzo: 16,90€ su amazon.it

Durance Camélia Eclatant svela le sfumature più luminose ed energizzanti della camelia. Molto interessante l’apertura, con note di bergamotto, fiore di pero e foglie di violetta. Seguono note di cuore fiorite alla camelia, alla gardenia e al gelsomino, con note di fondo di tuberosa, muschio e vaniglia.

Durance, Camélia Eclatant Eau de Parfum. Prezzo: 44,90€ su amazon.it

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Via Tenor

Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro speciale sui profumi alla camelia che vale la pena provare, con tante proposte di nicchia, commerciali e low cost dalla scia inebriante e avvolgente. Come sempre la parola passa a voi: cosa ne pensate? Avete mai provato questo tipo di nota floreale? Siete più da profumo floreale fresco o preferite i fiori abbinati ad accordi più intensi? Ditecelo nei commenti, un bacione dal TeamClio!