QUALI SONO I MIGLIORI PROFUMI DELL’ESTATE 2026?

I profumi per questa stagione sono brezze fresche e frizzanti ma non solo, troveremo anche diverse fragranze più dolci ma sempre non stucchevoli e molto portabili. Tra le ultime uscite dei profumi estate 2026 ci sono tantissime acque profumate, più light e versatili, da usare sia sul corpo che sui capelli. Non solo le “classiche” da supermercato, anzi: sono molti i brand da profumeria che hanno lanciato la propria versione di eau parfumée, e nel post scoprirete i più chiacchierati. Vedremo anche qualche proposta interessante tra i migliori profumi di nicchia. Per chi invece ama il low cost, magari perché adora cambiare spesso fragranza, sarà felice di trovare diverse idee per profumi estivi economici!

Credits: Foto di Adobe Stock | Maryna

Tra i migliori profumi per l’estate 2026 non c’è che l’imbarazzo della scelta. Tra novità, bestseller di sempre e proposte di nicchia ed economiche, per venire incontro a ogni gusto ed esigenza, siamo certe che troverete la fragranze che vi accompagnerà questa stagione. Cominciamo subito, vi aspettiamo qui sotto nel post!

ACQUE PROFUMATE ESTATE 2026, SE AMATE LE FRAGRANZE LEGGERE

Il fenomeno dell’anno sono sicuramente le acque profumate. Per corpo e capelli, sono letteralmente esplose come tendenza bodycare e, diciamolo, sono anche perfette per le giornate in cui fa molto caldo e non ci piace avere sul corpo una profumazione eccessivamente forte o che lascia la scia.

LE EAU PARFUMÉE DELL’ESTATE 2026 SONO VERI E PROPRI PROFUMI PENSATI ANCHE PER CORPO E CAPELLI

Anche se sono più leggere, sono dei veri e propri profumi estivi, proposti dalle maison de parfum più conosciute e disponibili, quindi, anche per i “nasi” più esigenti!

Se vi piacciono le fragranze fresche, per esempio, vi consigliamo di dare uno sguardo alla nuova linea di Fenty Skin, Allover Body Mist. La versione Green Raspberry ha una composizione molto studiata, tutt’altro che semplice! In testa troviamo lampone e more, con cassis, mentre il cuore è più floreale con the bianco e rose; il fondo rimane frizzantino grazie alla presenza di succosa pesca.

Fenty Skin, Allover Body Mist Green Raspberry – Mist per il corpo. Prezzo: 32€ su sephora.it





Ô Oui Juicy Hair & Body Mist di Lancôme interpreta al massimo lo spirito libero vacanziero, diventando un profumo per l’estate 2026 intrigante e piacevole. La rosa si mixa al fresco litchi insieme a lampone e vaniglia: un incontro inaspettato e travolgente.

Lancôme, Ô Oui Juicy Hair & Body Mist – spray corpo. Prezzo: 29€ su sephora.it

Born in Roma Caramel Crush è una delle ultime uscite di Valentino nel mondo delle fragranze per corpo e capelli ed è già amatissimo. Avvolta nell’iconico flacone, questa mist è un inno alla dolcezza, ma mai esagerata. Caramello, rosa damascena e vaniglia bourbon sono le tre assolute protagoniste, per una nuvola zuccherina al sapore di toffee.

Valentino, Born In Roma Caramel Crush – Acqua profumata per capelli e corpo. Prezzo: 49€ su sephora.it

Chi ama le note ambrate e gourmand allora adorerà questa mist per capelli e corpo di Calvin Klein: Satin Cream, una proposta pensata per chi cerca una profumazione intensa ma comunque con un fondo rinfrescante. Le sue note? Ribes nero, panna montata e musk.

Calvin Klein, Satin Cream Hair & Body Perfume Mist. Prezzo: 26€ su sephora.it

ULTIME USCITE PROFUMI 2026 PER L’ESTATE, LE PROPOSTE TRA CUI SCEGLIERE

Scopriamo ora i nuovi profumi estate 2026, uscite recentissime che si prenderanno spazio nei nostri cuori!

Ha due “sorelle” ma lei è forse la più chiacchierata: parliamo della proposta di Mugler, una Eau de Toilette fresca e accattivante che si ispira ai mocktail più apprezzati. Starlicious Pineapple Musk si distingue per i suoi succosi accordi di cocco e ananas, velati da muschi avvolgenti e rinfrescanti allo stesso tempo. Contiene anche una perlescenza che le dona un effetto nacré veramente super estivo!

Mugler, Starlicious Pineapple Musk – Eau de toilette 75ml. Prezzo: 59€ su sephora.it

Chi ama i profumi di nicchia si fermi qui: Tropikalys Karma di Lorenzo Pazzaglia è il profumo estate 2026 da provare all’istante, ancora prima di finire di leggere il nostro post! È un’istantanea della stagione, un vero e proprio smoothie tropicale che è allo stesso tempo luminoso e cremoso. Le note sono tantissime (vi consigliamo di guardare la pagina del profumo qui sotto linkata per scoprirle tutte!) ma le più caratteristiche sono sicuramente il cocco, la papaya, l’accordo di mango, la pesca flambé, il platano, la mirra, la vaniglia muschiata.

Lorenzo Pazzaglia, Tropikalys Karma – Extrait de Parfum. Prezzo: 145€ su 50-ml.it (disponibile anche il campioncino da 2ml al costo di 6€)

I PROFUMI IN OLIO HANNO UN’OTTIMA PERSISTENZA SULLA PELLE IN ESTATE

Chi ama i profumi in olio amerà questa nuova uscita estate 2026 di Roger&Gallet, dal prezzo anche molto interessante. Le varianti dell’olio profumato del brand sono ben 4, anche se oggi vi proponiamo questa tutta dedicata all’intensa freschezza floreale del gelsomino. Jasmine Lollipop è una vera e propria caramellina di fiori che include anche note di pera e caramella berlingot.

Roger&Gallet, Olio Profumato – Jasmine Lollipop 15ml. Prezzo: 21,50€ su amazon.it

PROFUMI ESTIVI ECONOMICI DA ANNUSARE ALMENO UNA VOLTA

Abbiamo raccolto per voi anche tanti profumi economici per l’estate 2026: ve li lasciamo qui sotto, buono shopping!

Zara, Elegantly Tokyo Eau de Parfum 100ml. Prezzo: 35,95€ su zara.com

Le Monde Gourmand, Le Beach – Eau de Parfum 30ml. Prezzo: 32€ su sephora.it

Maison Matiné, Bain de Midi – Eau de Parfum 15ml. Prezzo: 25€ su 50-ml.it

Elizabeth Arden, Green Tea Strawberry Basil Eau de Toilette. Prezzo: 20,30€ su amazon.it

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Via Tenor

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