PROFUMI SPIAGGIA: DALLE NOTE FRESCHE DEL MARE A QUELLE AVVOLGENTI DELLE CREME SOLARI

I profumi da spiaggia hanno quelle tipiche note che ci fanno pensare all’estate. In un attimo, dopo averli vaporizzati, ci sembra di stare in vacanza, allontanando i pensieri che scandiscono la routine quotidiana. Ci sono quelli contraddistinti da note marine, fresche e leggere. E poi ci sono le fragranze dolci, anzi dolcissime, come quelle a base di cocco, “ingrediente” tipico di diversi solari. Alcuni lasciano anche un velo scintillante sul corpo, per risaltare l’abbronzatura.

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Dai brand di profumi più blasonati, anche di nicchia, a quelli che firmano ottime acque profumate, per lasciare una scia raffinata ma leggera, soprattutto quando fa più caldo. Scoprite insieme a noi i migliori e più buoni profumi da spiaggia, da indossare questa estate al mare. Via col post!

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PROFUMI SPIAGGIA: LE FRAGRANZE DI NICCHIA CHE SANNO D’ESTATE

Iniziamo subito scoprendo quali sono i profumi di nicchia che sanno di mare, d’estate e soprattutto di spiaggia, quindi che possiamo “abbinare” al nostro costume da bagno (e non solo).

Byredo, Bal d’ Afrique Eau de Parfum. Prezzo: 165€ su 50-ml.it





Tra questi ci sono i profumi Byredo e, in particolare, Bal d’Afrique, una fragranza legnosa e unisex, elegante e vibrante, che ha lo scopo di farci pensare a Parigi.

anche i profumi di nicchia si “vestono” d’estate

Le sue note sono calde e romantiche, con fiore d’arancio africano e legno di cedro marocchino. Non manca il vetiver che si unisce ai fiori talcati.

Francesca Bianchi ci conduce per mano sulla spiaggia con il suo Sex and the Sea, un estratto orientale che ha come punto di partenza proprio l’essenza della pelle bruciata dal sole, salata e sudata.

Francesca Bianchi, Sex and The Sea Extrait de Parfum. Prezzo: 118€ su 50-ml.it

Partendo dall’elicrisio, Francesca Bianchi ha lavorato su un accordo ambrato speciale. La tintura di zibetto ha rafforzato l’atmosfera intima-umana, mentre una speciale molecola di ambra grigia ha aggiunto un tocco minerale salato.

Giardini di Toscana, Borabora Eau de Parfum. Prezzo: 125€ su 50-ml.it

Borabora è il nome del profumo da spiaggia di Giardini di Toscana, dolce e unisex, è un turbine di fragranze avvolgenti tra cui tiarè, ylang-ylang, gelsomino e rosa, con note di cocco e vaniglia, che regalano emozioni intense.

Comptoir Sud Pacifique, Aloha Tiare Eau de Toilette. Prezzo: 103€ su 50-ml.it

Comptoir Sud Pacifique ci propone Aloha Tiare, un profumo fiorito pe donne, rinfrescante ed esotico. Contiene note di frangipane e fiori di tiarè, con patchouli, loto e cocco.

DA GUERLAIN A PRADA, I PROFUMI ESTIVI DA SPIAGGIA PIÙ BUONI

Ci sono poi alcuni profumi che, anche nella loro versione più classica e best seller, si vestono d’estate e si rendono adattissimi per la spiaggia.

Guerlain, Guerlain Aqua Allegoria Mandarine Basilic – Eau de Toilette. Prezzo: 105€ su sephora.it

Tra questi troviamo la linea Aqua Allegoria di Guerlain, nella versione Mandarine Basilic. È allegra ed energica ma anche molto raffinata. L’essenza di mandarino, frizzante e multisfaccettato, si unisce alla freschezza aromatica del sentore di anice del basilico, fino al tè verde e un fondo di note legnose.

Anche Prada firma una raffinata e buonissima fragranza da spiaggia. Si chiama Les Infusions Rhubarbe ed è un profumo floreale e fruttato.

Prada, Les Infusions Rhubarbe – Eau de Parfum. Prezzo: 179€ su sephora.it

A base di rabarbaro, contiene anche muschi e agrumi, per creare un effetto avvolgente per una personalità giocosa e frizzante.

Tom Ford, Eau de Soleil Blanc- Eau de parfum. Prezzo: 116€ su sephora.it

Eau de Soleil Blanc è la proposta chic a firma Tom Ford. Un profumo ispirato al sole, che segue la luce, che sa di abbronzatura. Elegante con note lussuose, contiene ambra, dal potere ipnotico, ma anche cocco, pistacchio e bergamotto.

PROFUMI SPIAGGIA: LE ACQUE PROFUMATE, LEGGERE E BUONISSIME

D’estate molte persone preferiscono alleggerire il make-up così come i profumi. Ecco perché sono sempre più in voga le acque profumate per il corpo, da usare anche sui capelli. Quali sono le migliori per la spiaggia?

Sol de Janeiro, Cheirosa 48 Perfume Mist – Spray profumato corpo e capelli. Prezzo: 38€ su sephora.it

le acque profumate sono ideali per l’estate

Di sicuro le fragranze Sol de Janeiro rappresentano un’ottima scelta! Tra queste vi consigliamo Cheirosa 48, fruttata, seducente e scintillante, presenta un sensuale bouquet floreale ambrato, che vuole ricordare le notti d’estate.

Anche Nuxe firma un’acqua profumata molto buona e pensata proprio per chi trascorre l’estate al mare (o vorrebbe). L’Acqua deliziosa profumata di Nuxe svela note frizzanti di arancio dolce, un cuore di cocco e fiori di tiarè fino a un accordo sul fondo di vaniglia e muschio.

Nuxe, Eau Délicieuse Parfumante. Prezzo: 16,35€ su amazon.it

Proprio per l’estate Hawaiian Tropic, famoso per i suoi meravigliosi e profumatissimi solari, porta in scena una collezione di acque profumate da spiaggia. Beach Dreams edizione shimmer ricorda un’isola tropicale e frutti esotici. Impossibile resisterle nel suo particolare flacone iridescente!

Hawaiian Tropic Beach Dreams, Spray Profumato, 250 ml. Prezzo: 12€ su amazon.it

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Via Giphy

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