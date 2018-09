Dal 6 al 16 settembre 2018, si è tenuto in Canada il Toronto Film Festival, altrimenti conosciuto con la sigla Tiff. È il secondo festival del Cinema, per grandezza e importanza, dopo quello di Cannes. Durante questa manifestazione vengono proiettate dalle 300 alle 400 pellicole e non vi sono né premi né vincitori. In occasione del Tiff, diverse personalità del mondo cinematografico e dello star system in generale, calcano il red carpet con outfit originali e ricercati.

Oggi vorremmo vedere insieme a voi, i look di 9 celebs che hanno partecipato al Toronto International Film Festival 2018 e che ci hanno stupito. Prima tra tutte la regina delle passerelle Lady Gaga, che per l’occasione ha sfoggiato addirittura ben 5 outfit diversi. Vi è poi stata la classe innata di Julia Roberts e la passionalità della grande Penélope Cruz. Per questi e molti altri look, continuate a leggere il post!

VIOLA DAVIS, UN TOCCO AFRO AL TORONTO FILM FESTIVAL

Originalmente elegante è il look di Viola Davis. L’attrice in occasione del Toronto Film Festival ha deciso di indossare un lungo e semplice abito nero arricchito da un collare dai colori e le forme che rimandando alla cultura africana. I capelli acconciati in un afro libero e selvaggio.

Per quanto riguarda il trucco ha delineato l’occhio con della matita e ombretto nero, aggiungendo poi qualche ciglia finta.

Ha scelto però di concentrare tutta l’attenzione sulle sue labbra naturalmente carnose, sulle quali sfoggiava un intenso rossetto rosso!

JULIA ROBERTS, LA CLASSE NON È ACQUA

La bella attrice si è presentata ai Tiff 2018, con un look altamente di classe. Anche lei ha deciso di andare sul sicuro, scegliendo un lungo abito nero, dalle maniche a tre quarti.

La particolarità del vestito indossato da Julia, erano le aperture poste sul fianco, che conferivano all’outfit quel giusto tocco di sensualità.

Pochi gioielli a parte qualche anello e gli orecchini color smeraldo ai lobi, che si intravedevano tra i capelli sciolti e setosi che circondavano il viso della Roberts. Infine sugli occhi un ombretto ramato e un leggero eye-liner. Sulle labbra un rossetto rosato dall’effetto altamente naturale!

OLIVIA WILDE, SENSUALE E MAI VOLGARE

L’attrice Olivia Wilde, ha scelto per il Toronto International Film Festival un lungo abito nero dallo scollo profondo, firmato Alexandre Vauthier.

In vita, una grossa cintura a dare luminosità all’outfit.

CONTINUA IL TREND DEL BOB CON RIGA CENTRALE

Contrariamente a molte sue colleghe, Olivia ha scelto di sfoggiare uno smokey eyes intenso e drammatico, illuminato da una luce ramata posta al centro della palpebra mobile.

Sulle labbra un rossetto nude e naturale, per non distogliere l’attenzione dai suoi bellissimi occhi verdi.

SALMA HAYEK, LA SENSUALITÀ DAL SAPORE MESSICANO

Salma Hayek, per i Tiff 2018 ha optato per un outfit vivace e passionale! Ha scelto infatti un abito rosso a balze, che richiama alla memoria il suo paese natio, il Messico.

Ai piedi dei decolté neri aperti in punta. I capelli corvini sciolti in morbide onde.

Per quanto riguarda il make up l’attrice, che vanta origini libanesi, ha optato per un ombretto scuro per intensificare lo sguardo e delle labbra lucide rosate!

AMANDLA STENBERG, DA HUNGER GAMES AL RED CARPET DEL TORONTO FILM FESTIVAL

Abbandonati i panni della piccola Rue di Hunger Games, Amandla Stenberg si sta facendo strada con decisione nel mondo del cinema.

Per il red carpet del Toronto Film Festival, ha scelto di liberare il suo stile afro, impreziosendolo con una corona di forcine.

AMANDLA IN LINGUA ZULU VUOL DIRE ‘POTERE’

Ha poi deciso di osare con l’outfit, scegliendo un abito di volant floreale sul quale ha indossato un corpetto silver. Giustamente i gioielli indossati erano pochi.

Infine ha optato per un trucco semplice e fresco, perfetto per la sua età. Sugli occhi un punto luce e un filo di mascara mentre sulle labbra, un gloss rosato!

