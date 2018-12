Quante volte vi siete sentite dire: “Cosa ti regalo? Hai già tutto” ? Forse non molti sanno però che per noi beauty addicted i trucchi non sono mai abbastanza! Anche se abbiamo tanti rossetti, ombretti e mascara le new entries non guastano mai! A un occhio non esperto potrebbero sembrare tutti uguali, ma noi sappiamo bene che ogni prodotto beauty ha le sue particolarità e differenze, anche se fosse solo per una sfumatura di colore.

Nel post di oggi abbiamo quindi pensato di stilare una vera e propria wishlist beauty del TeamClio, nella quale noi ragazze vi racconteremo nel dettaglio tutti i nostri desideri in tema di makeup, capelli e skincare! Speriamo che questa lista possa esservi d’ispirazione per qualche regalo o anche per degli auto-regali! Siete pronte? Iniziamo subito!

SILVIA E LE PALETTE FIRMATE PAT MCGRATH

Nella mia beauty wishlist non possono mancare le palette firmate Pat McGrath: non ho mai provato nulla di questo brand e mi incuriosiscono molto tutti i prodotti ma, in particolare, vorrei testare la Mothership I. Al suo interno contiene tonalità neutre, ma non manca anche qualche tocco di colore come l’ombretto blu.

Pat McGrath, Mothership I Subliminal Palette. Prezzo: 125 $

Trovo il prezzo eccessivo, ma poterla ricevere come regalo di Natale mi farebbe saltare di gioia! Mi piacerebbe anche avere i rossetti, ma più per collezione che per poterli usare: trovo il packaging molto particolare e ideale da tenere in mostra su qualche mensola!

ANNA SOGNA UN ARRICCIACAPELLI E LA PALETTE DUSK EYESHADOW DI HUDA BEAUTY

La mia letterina a Babbo Natale include due prodotti beauty. Uno è l’arricciacapelli, o meglio “l’arricciaspiccia”, come lo chiamerebbe Ariel La Sirenetta! Nonostante io abbia i capelli corti adoro i look mossi e con un arricciacapelli che permetta di fare piccoli boccoli potrei sicuramente dare una nota più frizzante al mio taglio.

Abody, Ferro Arricciacapelli 5 in 1. Prezzo: 33,99 € su Amazon.it

Per ora sto usando una classica piastra sottile, ma il risultato è abbastanza deludente. Più che ricci i miei capelli assomigliano a dei serpentelli, un vero look “Inspiration Medusa”.

Altro prodotto presente nella mia beauty wishlist è la palette di Huda Beauty Desert Dusk Eyeshadow Palette. Sul web spopolano makeup tutorial realizzati con questi ombretti e devo dire che me ne sono innamorata! Le texture sembrano super pigmentate e i colori calzerebbero a pennello con i miei occhi verdi!

HUDA BEAUTY, Desert Dusk Eyeshadow Palette. Prezzo: 64,90 € su Sephora.it

LA WISHLIST BEAUTY DI CHIARA B, TRA BEAUTY-BOX, KIT E PROFUMO

Nel Natale che vorrei… beh c’è una wishlist bella lunga! Ho tante passioni diverse e tra queste c’è anche il beauty ovviamente. Da beauty addicted sotto l’albero mi piacerebbe trovare un abbonamento annuale per la beauty box di Lookfantastic. Sarebbe decisamente un regalo da “occhi a cuore”! Chi non vorrebbe ricevere una scatola al mese piena di prodotti di bellezza?

LOOKFANTASTIC, Abbonamento Annuale Beauty Box. Prezzo: 15,50 € al mese per 12 mesi su lookfantastic.it

La collezione Once Upon a night include sia prodotti per la skincare che per il makeup

Altro desiderio: mi sono innamorata della collezione natalizia di Sephora Once Upon a Night e, da “gufomane” quale sono, mi piacerebbe ricevere lo scaldino per le mani a forma di gufetto, che è anche all’interno del Kit incantevole per il corpo. Mi piacerebbe anche la tazza con sorpresa, di cui adoro la grafica, che contiene delle stelle effervescenti per il bagno.

SEPHORA COLLECTION, Once Upon a Night Kit incantevole per il corpo. Prezzo: 25,90 € su Sephora.it

SEPHORA COLLECTION, Once Upon a Night Tazza Sorpresa. Prezzo: 9,90 € su Sephora.it

Oltre ad amare gufi e tazze, sono una “maschera-dipendente“. Quindi un qualsiasi kit di maschere mi renderebbe la ragazza più felice del mondo: maschere viso, maschere per mani e piedi o maschere per capelli, in crema o in tessuto. L’importante è che siano maschere!

SEPHORA COLLECTION, Once upon a mask Cofanetto maschere in tessuto. Prezzo: 24,95 € su Sephora.it



Infine, quest’anno ho terminato ben 4 boccette dell’Eau de toilette La petite robe noir di Guerlain, quindi trovarlo sotto l’albero non mi dispiacerebbe per nulla. Mi sono innamorata delle sue note delicate di agrumi, rosa e muschi bianchi e non riesco più a farne a meno. Babbo Natale, per favore, lasciamene una boccetta da 100ml sotto l’albero!

GUERLAIN, La Petite Robe Noire Eau de Toilette. Prezzo 50ml: 80,50 € su Sephora.it

