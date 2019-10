Avete voglia di indossare i body intimo? Lo capiamo, perché sono i must have che ogni donna dovrebbe avere nel guardaroba e di cui ci sono tanti modelli per realizzare look glamour, trendy e ricercati! Direttamente dallo streetstyle ma anche dagli outfit delle star possiamo individuare alcune idee di stile da copiare per essere bellissime in tutte le occasioni.

C’è chi lo indossa in modo del tutto semplice creando mood minimal ma comunque molto belli e interessanti. Altre, invece, realizzano delle composizioni insolite, particolari, difficili da copiare non tanto per l’abbinamento ma per ottenere un risultato finale davvero soddisfacente.

Ricordate, ragazze, il body intimo è un capo di lingerie che al momento sta vivendo una fase molto fortunata, perché è considerato un vero e proprio top da indossare con jeans, gonne o persino tailleur! Siete curiose e volete saperne di più? Continuate a leggere il post!

BODY INTIMO DONNA: LE PROPOSTE DA AVERE

A ogni donna il suo body ma, a dirla tutta, le differenze seppur sostanziali per l’effetto finale, sono piuttosto minime.

Sloggi, body modellante. Prezzo: da 39,95€ a 49,95€ su amazon.it





Guess, body a maniche lunghe. Prezzo: 59,95€ su amazon.it

Questi capi di lingerie, entrati di fatto negli armadi di (quasi) tutte le appassionate di moda e non solo, sono attillati, spesso modellanti, presentano il più delle volte una scollatura a v, sono dotati di coppe o ferretti per sostenere il seno e di solito vantano delle sottili bretelline regolabili, ma esistono delle alternative, come le maniche lunghe.

CAPI DI LINGERIE O ABBIGLIAMENTO? ENTRAMBI!

Il pizzo è il grande protagonista dei body intimo da donna, ma ci sono anche modelli completamente realizzati in cotone elasticizzato e morbido o in tulle trasparente. Tutte le donne possono indossare il body, la sola accortezza che si deve avere è se sfoggiarli nudi e crudi o se mostrarli delicatamente sotto i vestiti.

Passionata, body mesh. Prezzo: 30,47€ su amazon.it

Body nero e jeans a zampa. Credits: via Pinterest

Ma quali modelli scegliere e avere sempre a portata di mano nel cassetto della lingerie? Per avere qualcosa di semplice e realizzare facili e comodi look casual, fareste bene a scegliere un body nero liscio con bretelline molto sottili.

Tommy Hilfiger, body blu con pizzo. Prezzo: 60,13€ su amazon.it

Anche i modelli in pizzo non sono da meno, in particolar modo le proposte con dettagli in macramé, che coprono i punti giusti e conferiscono un tocco unico a elementi, come le maniche.

Silvian Heach, body a fasce. Prezzo: 69€ su amazon.it

Ci sono anche i body con logo, quei modelli sportivi, che potreste abbinare alla perfezione a pantaloni della tuta o a gonne di jeans con bottoni e sneakers! Non mancano, inoltre, i modelli a maniche lunghe, dritti e lineari o anche svasate, per realizzare outfit punk rock da vera dark lady.

Intimissimi, body in pizzo con collane. Credits: via Instagram @intimissimiofficial

Leg Avenue, body curvy a manica lunga. Prezzo: 40,57€ su amazon.it

LE STAR CHE NON SANNO RESISTERE AL FASCINO DEL BODY INTIMO

Neanche a dirlo, i body sono i capi di abbigliamento preferiti dalle star, anzi per la precisione dalle modelle! Le più richieste sembrano non riuscire a farne a meno e lo sfoggiano in tanti modi per creare look sempre cool e attualissimi, semplicemente da copiare o anche per trarre spunto.

Bella Hadid con look sporty. Credits: via Pinterest

Tra le più influenti troviamo la deliziosa Bella Hadid, con i suoi outfit sempre molto lineari, privi di fronzoli inutili ma decisamente e dannatamente sensuali. Insomma, voi lo abbinereste mai un body intimo a una tuta? Lei sì. E lo fa snocciolando un’altra delle regole d’oro che riguardano lo stile sporty! I suoi consigli sono semplicissimi da seguire: basta indossare una tuta, e un modello retrò in acetato con logo è l’ideale, mettere un body liscio con qualche piccolo dettaglio sui lati e dei sandali nude per regalarsi qualche centimetro in più in altezza. Facile, vero?

Kendall Jenner outfit. Credits: via Pinterest

Qualcosa di simile anche per Kendall Jenner, altra modella molto amata che adora indossare “giusto il necessario”. Non è un caso se la vediamo spesso indossare canotte, o in questo caso body, in cotone stretch minimali con jeans a vita alta, sneakers e qualche accessorio rock, dalla cintura con borchie al choker in vellutino.

Kourtney Kardashian, look bianco. Credits: via Pinterest

Look total white. Credits: via Pinterest

L’alternativa non è rappresentata da una modella ma sicuramente da un personaggio di spicco nel mondo (non solo) della moda. Si tratta di Kourtney Kardashian, che ha osato con un outfit più chic e meno casual delle altre sue “concorrenti”. Preferisce, infatti, i body in pizzo interamente ricamati, a collo alto e maniche lunghe, abbinati a pantaloni ton sur ton dal sapore maschile. Qualche accessorio chic e il gioco è fatto!

New Look, body blu. Prezzo: da 17,67€ a 21,86€ su amazon.it

Diesel, body logo bicolor. Prezzo: da 35,55€ a 36,23€ su amazon.it

Emporio Armani, body mesh con logo. Prezzo: 70,65€ su amazon.it

Ragazze, non abbiamo ancora finito! Nella prossima pagina potrete vedere tante altre interessanti informazioni sul mondo dei body intimo, in particolar modo quali sono le star che li adorano e come abbinarli per look al top! Continuate a leggere il post!