State programmando il vostro prossimo viaggio e state pensando alle vacanze in baita? La montagna vi aspetta con antiche e robuste strutture di legno e pietra, dagli ambienti rustici ma confortevoli, per consentirvi relax e armonia.

Ma, prima di scoprire dove sono le più belle, isolate e caratteristiche, vediamo un momento cos’è una baita. Si tratta di una costruzione molto semplice e lineare tipica delle zone alpine e in genere montane. Rispetto a uno chalet, la differenza sta nei comfort: la prima non ne ha o ne ha molto poche, la seconda è invece una residenza più lussuosa e piena di agi.

In ogni caso, per chi vuole entrare pienamente a contatto con la natura e vivere quei posti che sono serviti da ricovero a pastori e malgari, il consiglio è quello di scegliere una soluzione più rustica. Tuttavia, si tratta pur sempre di godersi qualche giorno di riposo, quindi perché non contemplare una residenza più agevole ma comunque montana? Vediamo allora tra le tante vacanze in baita sparse principalmente nel Nord Italia, dal Trentino Alto Adige al Piemonte, qual è quella perfetta per questo inverno!

VACANZE IN BAITA IN TRENTINO ALTO ADIGE: VALLE DEI MOCHENI E RONCEGNO

Che ne dite di un bel viaggio in Trentino Alto Adige? In questa regione ci sono diverse località dove rilassarsi in una magnifica struttura di montagna. Tanto per cominciare, potreste pensare a delle vacanze in baita nella Valle dei Mocheni.

Conosciuta anche come Valle del Fersina, si trova nella provincia di Trento ed è caratterizzata da imponenti cime del gruppo del Lagorai. I comuni più noti di questa zona sono Sant’Orsola Terme, Fierozzo e Frassilongo ma anche Civezzano e Pergine Valsugana.

Restiamo ancora in zona perché qui è possibile organizzare anche delle stupende vacanze in baita a Roncegno, nella zona della Valsugana.

Si tratta di un centro piccolo ma caratterizzato da un’area termale ideale per la fangoterapia e balneoterapia.

Oltre ad affittare una deliziosa baita in Trentino e godervi l’ambiente rustico delle quattro mura domestiche, potrete anche avventurarvi per i numerosi sentieri, da percorrere a piedi, assicurandovi delle sessioni di trekking, in sella a una mountain bike oppure a cavallo.

VACANZE IN BAITA IN PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

Nella zona di Cuneo, oltre a programmare un viaggio nelle Langhe, vi suggeriamo di fare un salto in baita, anzi nelle baite, in particolar modo quelle immerse nella Valle Maira, a due passi dalla Francia.

Qui si trova un vero e proprio villaggio di piccole baite tipiche con tanti giochi all’aperto, quindi l’ideale per chi sta programmando qualche giorno di riposo insieme ai bambini. Tuttavia non mancano sentieri romantici da godersi in coppa e scenari paesaggistici di una natura spietatamente bella e incontaminata.

Spostandoci in Valle d’Aosta ecco che troviamo delle comode baite anche vicine alla città. In verità non sono strutture particolarmente rustiche, anzi tutt’altro. Possono essere delle vere e proprie suite caratterizzate da un arredo in stile alpino e dotate di tutti i comfort esistenti.

Tuttavia è possibile comunque godersi il relax che la natura circostante offre e anche tutti i vantaggi dei grandi centri abitati, non troppo distanti.

Molto bello anche il centro termale di Pré-Saint-Didier. Nei dintorni, dove troverete anche diverse località sciistiche valdostane, chalet in legno che vi faranno perdere il fiato e vi instilleranno l’idea di non voler più tornare alla vita di sempre!

E visto che siamo a pochi passi dalla Francia, vi suggeriamo anche di spostarvi lungo il confine per scovare nelle località vicine al Monte Bianco, tante altre baite caratteristiche, alcune delle quali persino isolate e da raggiungere anche a piedi. In questo modo non riuscirete a non isolarvi da tutto e tutti!

