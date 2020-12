Siete in cerca di regali di Natale fashion 2020? Ce ne sono moltissimi e per tutte le tasche, così ognuno potrà scegliere quello più giusto per chi lo riceverà . Riuscire però a trovare quello perfetto non è sempre semplice, anzi non lo è praticamente mai a meno che non vi sia stato indicato.

Sul fronte abbigliamento è una mission impossible: non solo è complicato trovare il vestito più adatto, ma bisogna anche saper scegliere la taglia e il fitting. Non che con gli accessori la situazione sia migliore, ma ci sono alcuni evergreen che vanno sempre per la maggiore.

Non c’è niente da fare, per centrare il dono giusto, bisogna conoscere perfettamente una persona, essere attenti ai suoi desideri e inquadrare i suoi gusti, mettendo da parte i propri. Nel mentre che fate mente locale, vi suggeriamo una serie di regali di Natale fashion 2020 tra i quali potrete pescare quello perfetto per una persona cara. Continuate a leggere il post!

REGALI DI NATALE FASHION 2020: L’ABBIGLIAMENTO PIÙ COOL

Come premesso, regalare un capo di abbigliamento è davvero difficile, perché entrano in gioco diverse variabili, oltre al fatto che una cosa può piacere oppure no.

Certo è che se si conoscono i gusti e anche la taglia, si può scegliere un top. Una maglia è sempre un’ottima idea, perché rispetto alle gonne e ai jeans, le misure sono più semplici da centrare.

Only, maglione con maniche a palloncino. Prezzo: da 18,89€ a 27,98€ su amazon.it





Ecco perché un buon consiglio è quello di acquistare uno dei tanti maglioni invernali da donna, soprattutto quelli come le bluse con maniche a palloncino o lavorati con trecce e trafori.

Vila, pullover. Prezzo: da 20,63€ a 23,34€ su amazon.it

In alternativa ci sono le felpe, con o senza cappuccio, anche se in questo caso vi conviene scegliere un brand popolare, così da fare subito colpo, soprattutto se la persona che riceverà il regalo di Natale ama sfoggiare le marche e i loghi.

Levi’s, Standard Hoodie Felpa con Cappuccio Donna. Prezzo: 42,49€ su amazon.it

Se siete super sicure della taglia e del fitting, potreste anche investire su un bel giubbotto di tendenza, come i piumini super imbottiti, i modelli puff per intenderci. Ci sono diversi brand che nel catalogo ne hanno alcuni a prezzi decisamente contenuti.

Urban Classics, Ladies Hooded Puffer Jacket Giacca Donna. Prezzo: da 38,86€ a 64,90€ su amazon.it

REGALI DI NATALE 2020: SCIARPE E CAPPELLI PER RISCALDARLE IL CUORE

Il clima invernale e rigido ci costringe a coprirci, quindi optare per un caldo accessorio, possibilmente non troppo banale, è sempre un ottimo investimento.

Tommy Hilfiger, Feminine Beanie. Prezzo: 33,92€ su amazon.it

Per questo non possiamo fare a meno di consigliarvi un cappello, un bel beanie peluchoso tinto in un magnetico rosa Barbie. Se la vostra amica ama questa nuance e i candy look, farete un figurone!

Only, sciarpa donna. Prezzo: 18,77€ su amazon.it

SCIARPE E CAPPELLI SONO TRA I REGALI FASHION DI NATALE CHE VANNO SEMPRE BENE

Oppure una sciarpa, di quelle a quadrettoni e dai toni scuri e caldi, che non passano mai di moda.

E per chi ha le mani perennemente fredde e non sa come scaldarsele quando sta in giro, andranno benissimo un paio di guanti leggermente lunghi!

Pieces, guanti. Prezzo: 8,76€ su amazon.it

GIOIELLI DA DONNA: PREZIOSI SCINTILLANTI DA REGALARE

Cosa c’è di meglio di un bel gioiello? Se è vero che gli accessori rappresentano sempre una buona idea, in questa categoria non possiamo non inserire i preziosi. Di solito sono abbastanza onerosi ma sono molti i brand che firmano dei bijoux scintillanti a prezzi contenuti.

Swarovski, Pendente Duo Evil Eye, Azzurro, placcatura Mista. Prezzo: 63,99€ su amazon.it

Tra le varie proposte ci sono le collane di Swarovski, abbellite da pendenti di tendenza, così come gli orecchini di Emporio Armani con forme glamour e cristalli a contrasto.

Emporio Armani, Orecchini a Pendolo e Goccia Donna Argento. Prezzo: 73,49€ su amazon.it

Pandora, anello. Prezzo: 69,00€ su amazon.it

Ovviamente non mancano i gioielli di Pandora ma, per evitare di spendere una fortuna, vi consigliamo gli anelli del brand: con una spesa non particolarmente eccessiva, riuscirete a dare luce e ricevere un bel sorriso dalla vostra persona cara.

Ragazze, non abbiamo ancora finito! A pagina 2 troverete tante altre idee regalo di Natale 2020 fashion, tra cui le borse e una serie di proposte economiche. Continuate a leggere il post!