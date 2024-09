FESTA DEI NONNI: UNA RICORRENZA PER “PREMIARLI”

La festa dei nonni ricorre ogni anno il 2 ottobre. Una ricorrenza per premiarli del lavoro che svolgono ogni giorno, o quando possono, con i nipoti, che a loro sono molto legati. La festa dei nonni è una festività civile diffusa in alcune aree del mondo ed è stata creata negli Stati Uniti nel 1978. La ricorrenza è opera della signora Marian McQuade, madre di quindici figli e nonna di quaranta nipoti. Lei promosse l’idea di una giornata nazionale dedicata ai nonni nel 1970. Anche in Italia si festeggia questa ricorrenza dedicata ai nonni, in cui si celebrano principalmente con lavoretti, disegni e poesie.

Credits: Foto di Adobe Stock| BalanceFormCreative

Ci sono tanti modi per dimostrare gratitudine e affetto ai propri nonni, persone importantissime sia per i nipoti che per i genitori. In genere a scuola i bimbi si adoperano per imparare poesie e filastrocche, realizzare disegni ad hoc o piccoli lavoretti, ma possono farlo anche a casa con l’aiuto di mamma e papà. Vediamo insieme delle idee per la festa dei nonni 2024. Via col post!

REGALI PER LA FESTA DEI NONNI 2024

I nonni amano donare amore e tempo ai nipoti, stare con loro, ascoltare dalle vocine dei più piccoli racconti e fantasie. Sanno accogliere la loro felicità ma anche la loro paura.

Non necessitano di doni, ma un’idea regalo pensata appositamente per loro sarà comunque un pensiero molto gradito, e probabilmente inaspettato.

Ecco perché, soprattutto per i nipoti più grandicelli, abbiamo pensato a una serie di regali per la festa dei nonni simpatici e divertenti ma anche molto cool.

Craftique, Festa dei Nonni Coperta in Flanella Viola 127×152 cm. Prezzo: 23,99€ su amazon.it





Per la nonna che dà sempre il massimo ma deve anche riposarsi, abbiamo scovato una coperta viola con la scritta “Non disturbare, nonna in ricarica”.

Sterling James Co, “Il Cucchiaio Magico Della Nonna” Cucchiaio di legno con Incisione laser. Prezzo: 12,99€ su amazon.it

In alternativa, per chi sta sempre ai fornelli e cucina divinamente c’è il cucchiaio in legno con incisione laser ad hoc.

QONCV, Portachiavi Nonno. Prezzo: 6,99€ su amazon.it

Per il nonno tuttofare abbiamo trovato un portachiavi con i vari attrezzi del mestiere e una dolce dedica.

Merclix, Cappello Baseball nonno. Prezzo: 12,99€ su amazon.it

Oppure, per quello più moderno e stiloso, un cappellino effetto vintage con la scritta “Super nonno”.

IDEE: COSA FARE INSIEME AI NONNI PER LA LORO FESTA

Credits: Foto di Adobe Stock| David Pereiras

Il 2 ottobre potreste trascorrere del tempo coi vostri nonni, senza dedicargli un pensiero specifico, ma solamente la vostra presenza.

un’attività insieme ai nonni è sempre una buona idea

Tra le idee per la festa dei nonni vi suggeriamo qualcosa di semplice e praticabile sia per i più piccini che per i più grandi. Una passeggiata al parco mangiando un gelato o una pizzetta, oppure un pomeriggio a casa giocando, ad esempio, uno dei più famosi giochi di società ossia il “Gioco dell’oca”.

Clementoni, il gioco dell’oca. Prezzo: 11,81€ su amazon.it

In alternativa potreste cucinare insieme, magari preparare un dolce o dei biscotti. In questo modo trascorrerete un magico pomeriggio, che vi lascerà ricordi indimenticabili.

LAVORETTI E DISEGNI PER LA FESTA DEI NONNI

In genere a scuola le maestre organizzano una giornata, o più di una, per realizzare dei lavoretti da consegnare ai nonni.

Credits: @annalisapedone89 via Pinterest – Lavoretto orologio a forma di cuore

Ma si possono creare delle belle opere d’arte anche a casa, basta solo un po’ di impegno e pochi elementi per realizzare qualcosa di unico.

Ecco allora dei cuoricini di cartoncino rosso, sui cui incollare dei cuoricini più piccoli scrivendo delle paroline, come “Gioia, pazienza, saggezza, amore”. Al centro posizionare un piccolo un fermacampione (un chiodino apribile, per intenderci) all’interno del quale mettere una freccetta di cartoncino su cui scrivere “I nonni ci regalano”.

Credits: @Lilly52431 via Pinterest – Piantine fai da te con impronte e fiori

ci sono tanti lavoretti facili per la festa dei nonni

Un’altra simpatica idea per un lavoretto per la festa dei nonni è quella di imprimere le impronte dei bambini su cartoncino. I più piccini, anche i bimbi di un anno, potranno farlo su un semplice foglio di carta bianca.

I più grandi potranno invece divertirsi creando qualcosa di più originale, come delle piantine con vaso e impronta verde della propria mano, su cui disegnare dei piccoli fiorellini, come nella foto.

FESTA DEI NONNI 2024: POESIE E FILASTROCCHE

Regali e lavoretti a parte, è sempre una buona idea quella di imparare una poesia o una filastrocca per la festa dei nonni.

I genitori dovranno trovarne una adatta all’età e alla facoltà di apprendimento, insegnandola con pazienza, imparando ad ascoltare i bambini, così da rendere più facile la comprensione.

Non sapete da dove iniziare? Ecco alcune idee!

Il girotondo dei nonni, di Rita Sabatini

Siete i nonni più bravi del mondo,

facciamo insieme un girotondo,

un girotondo pieno d’amore

per dirvi grazie con tutto il cuore.

Di seguito un’altra poesia per la festa dei nonni a firma di Gianni Rodari: Capelli bianchi.

Quanti capelli bianchi

ha il vecchio muratore?

Uno per ogni casa

bagnata dal suo sudore.

Ed il vecchio maestro

quanti capelli ha bianchi?

Uno per ogni scolaro

cresciuto nei suoi banchi.

Quanti capelli bianchi

stanno in testa al nonnino?

Uno per ogni fiaba

che incanta il nipotino.

Ecco una filastrocca per la festa dei nonni: I nonni, di Bruno Tognolini

Ci sono delle cose

che solo i nonni sanno,

son storie più lontane

di quelle di quest’anno.

Ci sono delle coccole

che solo i nonni fanno,

per loro tutti i giorni

sono il tuo compleanno.

Ci sono nonni e nonne

che fretta mai non hanno:

nonni e nipoti piano nel tempo insieme stanno.

Credits: Foto di Adobe Stock| Sanja

