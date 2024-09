COSA FARE UN WEEKEND A SETTEMBRE?

Un weekend a settembre in Italia offre tante possibilità di svago per ricominciare belli carichi. Il rientro in ufficio e a scuola dopo la lunga pausa estiva è infatti sempre un po’ difficoltoso, ma lo si può alleggerire. Per ricominciare al meglio la routine e non farsi assalire dallo stress da rientro, il consiglio è quello di godersi il clima ancora mite con weekend di settembre, i colori che cambiano con il foliage in arrivo e le giornate che si accorciano, ma continuano a essere belle e si riempiono di appuntamenti legati alla nuova stagione. La nostra Italia in questo mese viene infatti attraversata dal profumo di mosto e si colora da nord a sud dei colori caldi e vibranti dell’autunno. Ecco perché si potrebbe trascorrere un weekend di settembre a fare la vendemmia, magari insieme ai bimbi! Così come ci piace l’idea di un fine settimana all’insegna del trekking, immersi nella natura della nostra Penisola che pian piano passa dal brillante verde estivo, ai caldi e avvolgenti colori autunnali.

Ragazze, siete ancora in tempo per approfittare di un weekend a settembre di viaggio: il nostro Bel Paese offre molte possibilità per approfittare della sua bellezza mentre si appresta a entrare nel vivo dell’autunno. Vi aspettiamo qui sotto nel post per i nostri consigli per un weekend settembre: dove andare, le destinazioni top, il trekking ma anche quale sentiero escursionistico e che passeggiata nel bosco organizzare.

SETTEMBRE, TEMPO DI VENDEMMIA PER TRADIZIONE

Weekend di settembre richiama automaticamente l’idea di autunno e di vendemmia. Sappiamo però che l’attività della vendemmia ha un tempo molto più lungo, che varia da regione a regione a seconda del clima. Generalmente si inizia ad agosto e si termina a ottobre, sebbene ci siano uve tardive che si raccolgono a novembre. È a settembre però che l’uva viene raccolta in diverse zone d’Italia e ci piace l’idea di trascorrere un weekend a settembre a fare la vendemmia, alla riscoperta di questa antica tradizione.

La vendemmia è infatti un’attività radicata nella nostra storia, che ci riporta con la memoria ai nostri nonni e che una volta veniva fatta unicamente da chi coltivava la vigna, insieme a lavoratori stagionali. Oggi però c’è un grande ritorno dell’amore per la vita in campagna (anche chi non ha mai neanche coltivato il basilico sul balcone), è attratto da quest’attività così antica e piena di tradizione.

TANTE CANTINE OFFRONO LA POSSIBILITà DI PARTECIPARE ALLA VENDEMMIA

Dal Monferrato alle Langhe, dalla Val di Non alla Val d’Orcia, passando per l’Oltrepò Pavese e arrivando in Sicilia, ci sono tantissime cantine e aziende agricole che, nei weekend di settembre, aprono le porte anche a chi non è vignaiolo, permettendo a chiunque di prendere parte alla vendemmia. Tutti possono impararne i rudimenti e godere, anche se per poco tempo, di quell’atmosfera magica e unica tipica della vigna.

UN WEEKEND DI SETTEMBRE A VENDEMMIARE CON I BIMBI

Quell’atmosfera magica è inoltre adatta a tutti, bambini compresi! Anzi, avvicinare i bambini alla tradizione della vendemmia è sia istruttivo che divertente e rende unico un weekend di settembre, mese in cui i più piccoli possono sentire un po’ di nostalgia delle lunghe vacanze appena terminate. Inoltre, vendemmiare con i bambini è un’esperienza davvero bella e preziosa; da un lato è un’attività faticosa che insegna un antico mestiere, e dall’altro ci riavvicina al valore delle cose semplici, fatte con calma e passione come si faceva una volta.

Per i bimbi è poi molto divertente! Muniti di stivali di gomma, cestino e forbici, possono imparare a raccogliere correttamente l’uva, per poi levarsi le scarpe e correre nei tini a saltellare a piedi nudi per schiacciare i chicchi, sporcandosi tutti e inebriandosi con il profumo di mosto.

Dalla Lombardia alla Campania, passando per la Toscana, il Lazio e tutte le altre stupende regioni della nostra Penisola, ci sono tantissimi eventi organizzati per fare la vendemmia a settembre con i più piccoli. Il nostro consiglio è quello di cercare direttamente online sui siti delle regioni, per vedere cosa viene organizzato in occasione della vendemmia con i bambini. La Lombardia, ad esempio, è molto attiva e propone tante visite guidate e laboratori per i bambini, che terminano anche con l’attestato di “vignaiolo per un giorno”.

TREKKING A SETTEMBRE: CAMMINARE DA NORD A SUD GODENDOSI L’AUTUNNO

Oltre a vendemmiare, ci piace anche l’idea di organizzare un weekend a settembre in Italia all’insegna del trekking. L’autunno è infatti un mese ideale per fare lunghe camminate. Chi l’ha detto che è una stagione triste e malinconica? I colori sono stupendi, il clima settembrino è ancora mite e l’atmosfera è magica. Per trascorrere un bel weekend settembre di trekking in mezzo alla natura, bastano un paio di scarpe da trekking, indumenti comodi, un impermeabile d’emergenza e la voglia di camminare tranquilli attraverso percorsi più o meno difficili, alla scoperta dell’Italia a piedi.

Per godersi a pieno un fine settimana di trekking a settembre, vi consigliamo di cercare percorsi non troppo distanti da dove vivete, in modo da evitare ore e ore in auto per raggiungere la meta dove fare trekking. In Italia abbiamo infatti percorsi escursionistici bellissimi in ogni regione, dalle Alpi della Valle d’Aosta e del Trentino, alle escursioni nelle bellissime Marche e in Abruzzo, fino ad arrivare alle camminate lungo le coste della Sicilia o della Sardegna. Ovunque siate e che siate esperti camminatori o principianti, un weekend di trekking in Italia è un’esperienza unica, che permette di scoprire e vivere luoghi stupendi.

DOVE FARE TREKKING A SETTEMBRE IN ITALIA?

I PAESAGGI DELLE DOLOMITI SONO TRA I PIù SUGGESTIVI PER FARE TREKKING

Le Dolomiti sono per esempio tra gli scenari più suggestivi! Uno degli itinerari più ambiti è l’escursione sulle Tre Cime di Lavaredo, percorso di circa 6 ore e di media difficoltà, quindi per camminatori un po’ esperti. Così come è per super esperti il trekking sulla Marmolada, la regina delle Dolomiti. Per chi invece è solo appassionato e cerca un percorso semplice, il cammino lungo il Lago di Braies, alle pendici delle Dolomiti, è relativamente facile, richiede un paio d’ore ed è un luogo incantevole in ogni periodo dell’anno.

Ma non ci sono solo le stupende Dolomiti. L’Italia regala percorsi di trekking stupendi da nord a sud! Molto bello è per esempio il percorso di trekking de La Morra, con le sue dolci passeggiate sulle colline coltivate delle Langhe. Questo borgo medievale è uno dei punti più panoramici, tanto da meritarsi l’appellativo di Balcone delle Langhe. Raggiungibile tramite sentieri di varie difficoltà, è molto consigliato in autunno per godersi il foliage e magari anche una bella visita a una cantina.

Altri percorsi bellissimi si trovano nelle Cinque Terre, ma anche in Toscana e in Abruzzo. Sulla Costiera Amalfitana c’è il cosiddetto Sentiero degli dei, che regala un panorama mozzafiato su Capri e sui faraglioni. Anche la Sicilia e la Sardegna regalano percorsi di trekking davvero suggestivi. Ad esempio in Sardegna c’è il Selvaggio Blu, uno dei sentieri più spettacolari e difficili del nostro Paese.

Se meditate un bel weekend settembre all’insegna del trekking, cercate ovviamente percorsi adatti alle vostre capacità e, se non siete esperti, optate per itinerari organizzati. Inoltre, tenete sempre conto se sono presenti dei bimbi: per loro meglio scegliere percorsi ad hoc.

CONSIGLI PER UN WEEKEND DI SETTEMBRE TREKKING CON I BIMBI

Quando i compagni per un weekend di trekking a settembre in Italia sono i bimbi, meglio scegliere percorsi più semplici e adatti a tutti. A seconda dell’età dei piccoli camminatori, potrete scegliere sentieri differenti. E quando i bimbi sono molto piccoli, munitevi di fasce e marsupi portabebè per trasportarli (se volete saperne di più sul babywearing, leggete il nostro post dedicato).

Quando iniziano ad essere più grandicelli, la vera sfida è mantenerli motivati e non rendere la gita un’imposizione. Per evitare i “quanto manca?” è sempre utile che ci siano coetanei nel gruppo e che la passeggiata preveda un po’ di attività: racconti durante il percorso, raccolta di frutti di bosco o castagne, osservazione di animali o delle tracce che hanno lasciato e via dicendo.

Inoltre i bambini adorano l’acqua e, anche con la stagione autunnale, percorsi di trekking di settembre “dolci” e che conducono a laghi, cascate e corsi d’acqua, piaceranno molto. Ad esempio, in Trentino c’è il cosiddetto “Viale dei Sogni”, un percorso che permette di raggiungere i laghetti di Coredo e Tavon e un grande parco giochi. È una passeggiata pianeggiante con anche numerose panchine dove potersi fermare ad ascoltare il rumore del ruscello. Oppure, tra Toscana e Romagna, c’è il percorso per arrivare alle cascate di Acquacheta. Facile da fare e con poco dislivello, è un percorso molto bello e le cascate all’arrivo sono d’effetto!

QUALE SENTIERO ESCURSIONISTICO PROVARE UN WEEKEND DI SETTEMBRE

Settembre è uno dei mesi migliori per un’escursione autunnale in montagna (anche se, come sempre, è bene controllare sempre le previsioni meteo per evitare spiacevoli -e pericolose- sorprese).

Come muoverci per scegliere il sentiero escursionistico migliore, però? Prima di tutto, ragazze, dovete essere molto obiettive rispetto al vostro livello di partenza: infatti tutti i sentieri escursionistici sono divisi in base alla difficoltà, per cui vi consigliamo di controllare la classificazione sentieri CAI. Esistono diverse sigle che indicano i vari livelli: il più semplice è T “turistico”, seguito da E “escursionistico”, per poi a salire fino alle ferrate per esperti scalatori.

Per quanto riguarda i percorsi e i sentieri escursionistici per un weekend di settembre adatti a tutti, il nostro tip è di consultare gli info point o i siti dedicati delle varie regioni italiane, per fare il punto della situazione.

In generale, possiamo consigliarvi alcuni percorsi facili e fantastiche camminate per settembre! Un esempio è la Via dell’Amore che porta da Riomaggiore a Manarola, un percorso semplice con una vista mozzafiato sul mare delle Cinque Terre: se avete in programma un viaggio in Liguria una tappa imperdibile.

In alta quota, non c’è che l’imbarazzo della scelta: alcuni sentieri semplici da fare in autunno sono anche nel Piano del Valasco in provincia di Cuneo, ancora poco turistici e “battuti”, per un weekend settembre in montagna in serenità. Il Trentino Alto Adige è sempre una meta TOP anche con i bambini, così come il Friuli Venezia Giulia.

PASSEGGIATA NEL BOSCO, L’IDEA MAGICA PER UN FINE SETTIMANA D’INIZIO AUTUNNO

Che sia per raccogliere le castagne oppure semplicemente per godere della magia dell’autunno, una passeggiata nel bosco è una destinazione meravigliosa per il vostro weekend di settembre. Infatti qui si respira aria purissima, ma non solo: si riesce anche a immergersi appieno nella natura e nella sua bellezza mentre si veste di caldi colori per la stagione in arrivo.

Così come per i sentieri e le escursioni papabili, anche per quanto riguarda le passeggiate nelle foreste e nei boschi italiani non c’è che l’imbarazzo della scelta. Dal canto nostro possiamo suggerirvi alcuni boschi famosi per la semplicità dei propri percorsi e il fascino: Parco del Respiro a Fai della Paganella, Il sentiero dello spirito del bosco a Canzo (CO), il Bosco delle Meraviglie a Sant’Ambrogio di Torino.

Ragazze, se vi abbiamo fatto venire voglia di partire per un weekend di settembre in Italia a vendemmiare o a fare trekking, date un’occhiata agli altri consigli di viaggio in serbo per voi:

Ragazze, siete mai andate a vendemmiare? Vi piace l'idea di far provare questa esperienza ai più piccoli? E cosa ne dite delle nostre idee per un weekend all'insegna del trekking? Se siete appassionate, quali percorsi consigliate? Ne conoscete alcuni anche per i bimbi?