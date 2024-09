QUALI SONO LE DESTINAZIONI DOVE AMMIRARE IL FOLIAGE AUTUNNALE IN ITALIA?

L’Italia è ricca di destinazioni dove vedere il foliage in autunno che con i suoi incantevoli colori rende unico ogni paesaggio. nei boschi per ammirare la natura e la sua tavolozza di colori. Oltre ai borghi da visitare a settembre , potete organizzare delle passeggiatenei boschi per ammirare la natura e la sua tavolozza di colori. Il Trentino Alto Adige e la Valle d’Aosta, prima di coprirsi del bianco tipico della neve, vengono coperte da un’esplosione di sfumature del foliage. Le Langhe e l’Emilia Romagna sono ricche di vigneti in cui assaggiare i vini del posto ammirando le tonalità della natura. I parchi dell’Abruzzo e della Calabria non sono da meno, anche nei loro boschi il foliage assicura uno spettacolo difficile da perdere.

Credit: @caterinadf9, @forest_paola e @camminatepiacentine via Instagram | Qualche esempio mozzafiato di foliage in Italia

Uno dei fenomeni più affascinanti della natura è il foliage che tra settembre e novembre vede le foglie degli alberi abbandonare il loro caratteristico colore verde e tingersi con toni più caldi. Bordeaux, ocra, marrone, la tavolozza di sfumature e nuance sembra infinita e crea un’atmosfera fuori dal tempo. Questo fenomeno tipico delle campagne inglesi può essere apprezzato anche nel nostro Bel Paese, infatti ci sono tante destinazioni dove vedere il foliage in Italia in autunno che vi lasceranno senza parole. Siete pronti a immergevi nelle meraviglie della natura? Iniziamo subito.

#1 IN TRENTINO LO SPETTACOLO DEL FOLIAGE AUTUNNO È IMPERDIBILE

Una delle destinazioni più belle dove ammirare il foliage autunno in Italia è senza dubbio il Trentino Alto Adige. I sui paesaggi che in inverno si ricoprono di neve, diventano ancora più belli quando vengono “dipinti” con i colori caldi tipici della terra. Un luogo degno di nota è la Val di Funes, nel cuore della regione, circondata da monti che la rendono un posto incantato.

Credit: @altoadigedascoprire via Instagram | Il foliage della foto sopra rende unico il paesaggio, come potete vedere nella foto





Altra tappa da non perdere se vi trovate in Trentino è la Valle dei Mocheni con boschi composti da larici e abeti rossi. Durante l’autunno diventano ancora più colorati e regalano uno spettacolo unico.

Credit: @forest_paola via Instagram | Uno scorcio della bellissima Valle dei Mocheni e del suo foliage

#2 TRA LE DESTINAZIONI PIÙ BELLE PER VEDERE IL FOLIAGE C’È LA VALLE D’AOSTA

Anche i boschi della Valle d’Aosta offrono l’opportunità di ammirare il foliage grazie ai numerosi larici che in autunno si coprono di un giallo oro intenso.

Nei boschi della Valle d’Aosta è possibile ammirare il foliage in autunno

Gradazioni accese e vivide che vengono riprese anche da aceri e betulle in cui potete imbattervi facendo un giro nella valle di Brusson, a Châtillon o nella valle di Gressoney, ai piedi del Monte Rosa. Una meraviglia da non perdere in attesa di soggiornare in un romantico chalet durante il periodo invernale.

Credit: @valledaosta via Instagram | Gli alberi della foto in alto hanno colori accesi, tipici del foliage autunnale in Italia

#3 LE COLLINE DELLE LANGHE SONO SPETTACOLARI DURANTE IL FOLIAGE AUTUNNALE

Rimanendo al nord, le zone delle Langhe sono sicuramente tra i luoghi ideali per ammirare il foliage. Qui le colline poco alla volta, dalla fine di settembre, cambiano tonalità per virare verso una tavolozza fatta di rossi e di marroni.

Credit: @gtievoli via Instagram | Un albero dai meravigliosi colori autunnali

Questo è il posto ideale in cui organizzare escursioni, trekking e cogliere l’occasione per andare alla scoperta dei vigneti che caratterizzano il Piemonte.

Credit: @listrop_viaggi via Instagram | I bellissimi vigneti delle langhe in autunno

Se state quindi cercando un posto al nord per ammirare questi colori gioiosi e autunnali, le Langhe potrebbero fare al caso vostro.

Non sapete qual è il periodo migliore per vedere il foliage in Italia? Come anticipavamo, da settembre avete buone probabilità di trovare uno spettacolo unico, anche in Piemonte. Più ci si dirige al sud, più dovete “ritardare” la vostra visita, visto che il clima è più mite.

#4 L’EMILIA ROMAGNA È UNA DELLE DESTINAZIONI DOVE AMMIRARE IL FOLIAGE IN ITALIA

In Emilia Romagna i luoghi dove vedere il foliage in autunno sono tanti perché è ricca di colline, vigneti e parchi in cui la natura è libera di esprimersi. A cavallo tra le province di Genova e Piacenza c’è la Val d’Aveto ricca di castagneti, faggi e querce che vi permetteranno di godere in pieno del fenomeno del foliage.

Credit: @camminatepiacentine via Instagram | Nella foto in alto il bellissimo spettacolo del foliage

Tra i borghi, quello di Castelvetro di Modena è circondato da colline quasi interamente coltivate a vigneti e in autunno si trasformano in uno spettacolo imperdibile, l’occasione giusta per assaporare anche i vini del posto.

Credit: @kataluma23 via Instagram | I vigneti offrono lo spettacolo del foliage

#5 LE ROMANTICHE ATMOSFERE DEL FOLIAGE IN ABRUZZO

In Abruzzo gli alberi e le vallate sono i protagonisti del foliage, in particolare nel Parco Nazionale della Maiella le zone in cui ammirarlo sono tantissime.

Il parco Nazionale della Maiella offre molte zone in cui ammirare il foliage

La foresta di Lama Bianca a pochi chilometri da Sant’Eufemia a Maiella, piena di faggi che svettano verso l’alto, vi faranno immergere all’interno di una palette di colori bellissima: un luogo ideale dove vedere il foliage in Italia.

Credit: @caterinadf9 via Instagram | In Abruzzo è possibile ammirare il folliage in moltissimi boschi

Nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, il Parco della Camosciara è il luogo ideale in cui fare trekking in un ambiento popolato di animali selvatici. In autunno, poi, la vegetazione dalle tinte calde vi sorprenderà passo dopo passo lungo tutto il percorso.

Credit: @itsonlyashoot via Instagram | La Camosciara è ideale per fare una passeggiata tra i boschi ammirando il foliage

#6 LA CALABRIA È LA DESTINAZIONE INASPETTATA IN CUI VEDERE IL FOLIAGE AUTUNNO

La Calabria è considerata da sempre una meta estiva, merito delle sue coste meravigliose, ma la regione è molto di più. Il suo territorio così variegato offre spunti sempre differenti a chi ha voglia di visitarlo e uno di questi è proprio il foliage.

I suoi quattro parchi nazionali – il Pollino, la Sila, l’Aspromonte e le Serre – sono mete davvero suggestive, ottime per il periodo autunnale. I boschi e i luoghi in cui ammirare il foliage in Calabria sono talmente tanti che è impossibile perdersi questo spettacolo della natura.

Credit: @pollinofantastico via Instagram | Il parco del Pollino con il suo foliage

#7 IL TRENO DEL FOLIAGE, L’ATTRAZIONE STAGIONALE CHE MOSTRA IL FOLIAGE AL NORD ITALIA

Attivo da qualche anno, ragazze, forse non ne avrete sentito parlare ma si tratta di un modo per vedere il foliage in Italia molto particolare, comodo e affascinante. Stiamo parlando del Treno del Foliage, una speciale linea ferroviaria attiva solo un mese l’anno, che collega la città di Domodossola con Locarno, in Svizzera. Se volete informazioni aggiornate sulle date di quest’edizione, vi consigliamo di visitare la pagina dedicata al Treno del Foliage.

Credits: @ilprandi Via Instagram | Un’immagine spettacolare del Treno del Foliage

Il treno attraversa paesaggi mozzafiato per circa 52 km con viste magnifiche sul paesaggio naturale, infiammato dai colori dell’autunno. I bambini sotto i 6 anni viaggiano gratis se non occupano posti a sedere, mentre fino ai 16 anni è prevista una riduzione della metà del prezzo del biglietto.

L’itinerario è veramente interessante, ed è possibile effettuare una tappa intermedia: un modo speciale per vedere il foliage in autunno in Italia da una prospettiva diversa!



