Come ogni mese, eccoci qui! I Flop Team Settembre 2021Â purtroppo non mancano, infatti anche in questo ultimo periodo i prodotti bocciati del TeamClio sono tanti e, nella maggior parte dei casi, parecchio deludenti!

Troverete, tra gli altri, prodotti make up difficili da struccare e poco confortevoli dopo l’applicazione, ma anche trattamenti skincare che non performano a dovere, una crema corpo profumatissima ma difficile da “gestire” a causa di un packaging poco funzionale e un bagnoschiuma decisamente poco entusiasmante.

Curiose di saperne di più, ragazze? Allora restate con noi per scoprire tutti i Flop Team Settembre 2021: via con il post!

FRANCESCA L. E LA MOUSSE CORPO DI ORGANIC SHOP CHE SCIVOLA TRA I FLOP TEAM SETTEMBRE 2021

Sappiamo tutte quanto sia difficile trovare una buona crema corpo per idratare la pelle in estate, soprattutto se la pelle non è poi molto secca. Ecco, è il mio caso e ho voluto cercare qualcosa di buono, di facile da applicare, di leggero e di rapido assorbimento. Ho scelto la Mousse corpo alla vaniglia biologia e orchidea di Organic Shop.

Organic Shop, Mousse per il corpo vaniglia biologica e orchidea. Prezzo: 3,19€ su ecco-verde.it





Il profumo è molto dolce ma non stucchevole e sulla pelle resta una piacevole fragranza senza disturbare, quasi impercettibile. Si assorbe anche abbastanza in fretta, il problema sta proprio nell’applicazione.

Il barattolo non è adeguato: quando lo si apre, fuoriesce gran parte del prodotto. È talmente liquida che cade sempre qualche “gocciolona” a terra. In poche parole, si fa fatica a metterla perché è più il prodotto che cade fuori di quello che si riesce ad applicare. Con un packaging diverso probabilmente l’esperienza sarebbe stata molto più piacevole, invece che catastrofica.

GIORGIA E LA MIST IDRATANTE CHE LASCIA LA PELLE APPICCICOSA

Per fissare il trucco o dare un boost di idratazione alla pelle del viso sappiamo quanto sia utile l’acqua termale spray oppure una mist idratante. Durante una delle mie ultime sessioni di shopping online mi sono lasciata tentare dall’acqua idratante Rose Soothing Facial Mist di Super Facialist.

Super Facialist, Rose Soothing Facial Mist. Prezzo: 12,99€ su pinkpanda.it

Tra gli altri, contiene anche estratto di aloe vera e ibisco, oltre alla rosa canina. Il profumo, se amate le fragranze alla rosa, è veramente buonissimo e molto intenso.

Quello che non mi fa amare questo prodotto è la sensazione che lascia sulla pelle dopo l’applicazione: la sento appiccicosa e quasi appesantita, e ho l’impressione che mi faccia uscire qualche brufoletto in più. Forse per le pelli estremamente secche è molto meglio, ma per chi ha la pelle mista non lo consiglierei.

ILARIA E LA MASCHERA VISO DALL’EFFETTO NON CONVINCENTE

Ho avuto modo di testare la Meso-Mask di Filorga grazie a un formato travel size. Si tratta di una maschera dermolevigante e illuminante, ideale per schiarire l’incarnato, levigare le rughe e ridurre i segni della fatica cutanea.

Filorga, Meso-Mask. Prezzo: 47,00€ su filorga.com

La mia pelle è tendenzialmente normale, con qualche macchia solare nella zona delle guance, quindi ho pensato che questa maschera potesse fare al caso mio per idratare la pelle e aiutarmi a schiarire un pochino le discromie cutanee.

In realtà , però, non ho riscontrato dei benefici visibili dall’uso di questa maschera: dopo l’utilizzo, la pelle risulta idratata, ma senza particolari effetti illuminanti e/o schiarenti. Per me quindi è un NI, ho provato sicuramente altre maschere, anche a costo minore, che mi sono piaciute molto di più: infatti non credo proprio che comprerei il formato intero.

MORGANA E IL SIERO VISO PURIFICANTE POCO PERFORMANTE

Per contrastare le imperfezioni che si sono presentate in questo periodo ho scelto di acquistare il Siero viso purificante di Biofficina Toscana. Si tratta di un prodotto specifico per pelli grasse e impure con estratti di bardana, ortica, salvia, achillea, oli essenziali di limone e rosmarino e vitamina E che può essere utilizzato su tutto il viso o in modo localizzato.

Biofficina Toscana, Siero viso purificante. Prezzo: 23,86€ su amazon.it

Ho inserito questo prodotto all’interno della beauty routine serale e l’ho utilizzato su tutto il viso. Si tratta di un siero liquido e trasparente contenuto in una boccetta di vetro dotata di pipetta che risulta comoda per prelevare la giusta quantità senza toccare il resto del prodotto.

UN SIERO VISO CHE NON PERFORMA ABBASTANZA E CHE LUCIDA LA PELLE

Questo siero ha un profumo fresco di limone e rosmarino che è molto piacevole da sentire durante la fase di applicazione. Purtroppo, nel mio caso non c’è stato nessun miglioramento sulle imperfezioni con l’utilizzo di questo siero ed inoltre, poco dopo averlo utilizzato, la mia pelle appare più lucida. Non è il primo prodotto di Biofficina Toscana che uso e normalmente mi trovo sempre molto bene, ma purtroppo questo prodotto non fa per me.

Ragazze, non è ancora tutto! Girate pagina e continuate a leggere per scoprire i Flop Team Settembre 2021 di Cristina, Francesca M., Angela e M.Teresa!