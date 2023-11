QUALI SONO LE MIGLIORI OFFERTE DEL BLACK FRIDAY BEAUTY 2023?

Il Black Friday Beauty 2023 è finalmente arrivato e sono tante le offerte make-up e skincare di cui approfittare. Iniziamo dal Black Friday ClioMakeUp 2023: da oggi fino a domenica 26 novembre (compresa), saranno attivi sconti fino al 40% e, inoltre, sarà possibile usufruire di una speciale promozione sui nuovi pennelli PENCIL BRUSH e MEDIUM BLENDING BRUSH. Offerte super convenienti anche su Lookfantastic: troverete sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Non è da meno Sephora, con promozioni attive sia negli store fisici che online tra cui sconti al 25% sui bestseller make-up e skincare. Vi ricordiamo che la disponibilità dei prodotti può variare indipendentemente dal nostro controllo, anche molto velocemente. Per cui, vi consigliamo di tenere sempre d’occhio il vostro carrello.

Credits: Foto di Freepik.com | Drobotdean

Curiose di scoprire con noi tutte le offerte make-up e skincare da cogliere al volo in occasione del Black Friday Beauty 2023? Allora, iniziamo subito.

BLACK FRIDAY CLIOMAKEUP 2023: LE DATE E LE OFFERTE TOP

Da oggi, venerdì 24 novembre 2023, fino a a domenica 26 novembre 2023 compresa, riflettori puntati sull’attesissimo Black Friday ClioMakeUp 2023, con sconti fino al 40%.

Gli sconti non riguardano solo i bestseller ClioMakeUp, ma anche due irresistibili novità . I nuovi pennelli, PENCIL BRUSH e MEDIUM BLENDING BRUSH, disponibili a un prezzo speciale di lancio con sconto del 10% se acquistati insieme in bundle (34,20€ invece di 38,00€).





Ragazze, trovate tutte le informazioni sul Black Friday ClioMakeUp 2023 in questo post.

BLACK FRIDAY BEAUTY 2023: LE OFFERTE MAKE-UP DI LOOKFANTASTIC

Il Black Friday Beauty 2023 di Lookfantastic prevede sconti fino al 50% su tutte le migliori marche make-up e skincare, ma anche sui principali brand che si occupano di cura del corpo e dei capelli. Vi ricordiamo, inoltre, di aggiungere sempre al carrello il codice sconto esclusivo riservato alla nostra community, LFCLIO, per ottenere sconti ancora piĂą vantaggiosi.

Fa parte dei prodotti in offerta il famosissimo Clinique Almost Lipstick Black Honey, un cult del brand ormai da alcuni mesi diventato letteralmente virale.

Clinique, Almost Lipstick Black Honey. Prezzo: 21,27€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

Prezzo super conveniente anche per i nuovi rossetti liquidi MAC Love Me Liquid Lip Colour, a lunga tenuta e molto confortevoli.

MAC, Love Me Liquid Lip Colour. Prezzo: 20,61€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

Tra i brand in sconto su Lookfantastic c’è poi Lancôme. Se siete alla ricerca di una nuova palette di ombretti, date un’occhiata alla palette qui sotto: lo schema colori è in linea con il mood autunnale e la qualità delle polveri è eccellente.

Lancôme, Hypnôse Drama Palette. Prezzo: 37,49€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

Il Black Friday Beauty 2023 Lookfantastic permette di acquistare a prezzi vantaggiosi anche alcuni prodotti di Natasha Denona e Urban Decay.

Natasha Denona, Love Cheek Duo. Prezzo: 30,95€ in offerta su lookfantastic.it

Il celebre spray fissante Urban Decay All Nighter, per esempio, è disponibile in questo set da 2 davvero conveniente.

Urban Decay, All Nighter Double Dose. Prezzo: 35,55€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

LE SCONTISTICHE LOOKFANTASTIC DI CUI APPROFITTARE AL VOLO SULLA SKINCARE

Non mancano le offerte TOP a tema skincare. Iniziamo dalla detersione, con Emma Hardie Moringa Cleansing Balm, balsamo struccante con olio di Moringa che viene venduto insieme al suo panno struccante.

Emma Hardie, Moringa Cleansing Balm. Prezzo: 34,25€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

SU LOOKFANTASTIC, UN’AMPIA SCELTA DI PRODOTTI SKINCARE IN SCONTO

Per una detersione accurata e delicata vi consigliamo anche il balm struccante di Eve Lom, dall’inebriante profumo agli estratti naturali e oli essenziali stile Spa.

Eve Lom, Cleanser. Prezzo: 34,21€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

Su Lookfantastic, inoltre, sono disponibili a prezzi scontati alcuni dei bestseller di ESPA, come la Clean & Green Detox Mask per pelli miste e grasse, e vari cofanetti skincare firmati Origins come All Time Essentials, contenente il meglio della linea Ginzing.

Espa, Clean & Green Detox Mask. Prezzo: 21,27€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

Origins, All Time Essentials. Prezzo: 28,03€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

Se avete intenzione di investire un budget importante, approfittate degli sconti del Black Friday 2023 Lookfantastic per acquistare a un buon prezzo prodotti normalmente costosi come il siero viso Biotherm Life Plankton Elixir.

Biotherm, Life Plankton Elixir. Prezzo: 57,39€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

A base di probiotici, vitamina C e acido ialuronico, è un prodotto skincare estremamente versatile, adatto a tutti i tipi di pelle.

*** I link all’interno del post sono affiliati ***

Ragazze, non è ancora tutto. Girate pagina e continuate a leggere per scoprire le offerte Black Friday 2023 di cui approfittare da Sephora.