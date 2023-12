QUANDO USARE I PROFUMI PER AMBIENTI? ESISTONO PROFUMI PER AMBIENTI PERSISTENTI PER DAVVERO?

I profumi per ambienti sono un accessorio per la casa veramente indispensabile se ci piace vivere in un contesto confortevole e personalizzato! Infatti esistono tantissime fragranze per ambienti che riescono ad accontentare tutti i gusti e le necessità. Esistono profumi per ambiente persistenti in diversi formati, come per esempio i profumi per ambiente elettrici, con bastoncini, spray e così via. Le candele profumate per l’inverno (e non solo) sono un modo molto scenografico di profumare la casa, ma se cercate un’alternativa che non necessiti di fiamma e che sia sempre accesa, allora i profumi per ambienti sono ciò che fa al caso vostro. Alcuni sembrano profumi per ambienti di lusso, visto il prezzo non proprio economico: possono diventare perfetti regali!

Credits: Foto di Unsplash | Jessica Mangano

Per una casa cozy e confortevole, non c’è niente di meglio che scegliere un profumo per ambiente che ci rappresenti. Le fragranze per la casa sono dei modi, semplici ma efficaci, per rendere inconfondibile il clima della propria dimora e diventano parte dei nostri ricordi più belli. Chi non ricorda il profumo dell’ambiente della propria infanzia, per esempio? Per rendere casa propria il luogo più bello e magico i profumi per ambienti sono un’opzione fantastica, anche perché possono adattarsi al nostro mood. Vi aspettiamo nel post per scoprire i migliori, da comprare online e nei negozi.

PROFUMI PER AMBIENTI PERSISTENTI, COME SCEGLIERE LA PROPRIA FRAGRANZA?

Così come per il profumo personale anche per la scelta della fragranza per casa è importante prestare attenzione ad alcune caratteristiche che rendono più adatto un profumo per ambienti a una certa stanza rispetto ad altri.

Millefiori Milano, Spray profumato per ambiente sandalo e bergamotto. Prezzo: 14,45€ su amazon.it





In primis, infatti, per scegliere la migliore profumazione per ambienti è necessario chiedersi dove sarà utilizzata e per che scopo: vogliamo un profumo persistente in casa oppure ci accontentiamo di una scia quando decidiamo noi? Il profumo per ambienti sarà usato in una stanza dove si mangia, quindi dovrà essere più leggero e neutro, oppure in una sala relax dove può essere più profondo e durevole?

Bath & Body Works, Strawberry Snowflakes Ricarica per diffusore elettrico. Prezzo: 7,99€ su bathandbodyworks.it

LE FRAGRANZE PER LA CASA SONO DA SCEGLIERE IN BASE ALLA STANZA

Un grande classico è scegliere una profumo per ambienti alla vaniglia, patchouli, vetiver o spezie -in generale- per la zona giorno e una fragranza più fresca e agrumata per la toilette.

In camera da letto potete optare per un profumo per ambienti confortevole, ma se la stanza è molto piccola attente perché potrebbe essere too much dormire con il profumo sempre presente. Mal di testa in agguato!

I MIGLIORI PROFUMI PER AMBIENTI CON BASTONCINI

Cominciamo con le fragranze per la casa con bastoncini: si tratta di profumi per ambienti persistenti che hanno un’ottima performance specialmente negli ambienti medio-piccoli visto che lasciano una scia durevole ma non eccessiva.

L’importante è ricordarsi di girare i bastoncini del profumo per ambienti scelto per farli impregnare di fragranza al massimo e rinnovare il profumo: fatelo almeno ogni settimana.

Aromatika, Diffusore a Lamella Cashmere dolce. Prezzo: 17,99€ su amazon.it

Cocorrina, Diffusore Profumo Ambiente – Verbena di agrumi. Prezzo: 19,99€ su amazon.it

Tra i migliori profumi per ambienti con bastoncini di legno le marche TOP sono tantissime, dalla classica Yankee Candle fino a L’Erbolario, da Aromatika a Cocorrina, da Ava & May a Tesori d’Oriente. Se siete indecise, provateli tutti, piano piano, per capire quale rende meglio nel vostro ambiente di casa.

***Il post contiene link affiliati***

