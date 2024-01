COS’È IL FANTASANREMO E COME GIOCARE?

Il Fantasanremo è un gioco divertente e appassionante che gli amanti della kermesse canora non possono assolutamente perdere. Fra pochi giorni il Festival di Sanremo aprirà i battenti e con questa competizione potrete essere i protagonisti della manifestazione rimanendo comodamente a casa. Proprio come succede con il Fantacalcio dovete creare la vostra squadra formata in questo caso dai cantanti. Per acquistare gli artisti che preferite, avete a disposizione una somma fittizia composta da monete chiamate Baudi. Nel corso delle serate verranno attribuiti dei punti detti bonus e malus che vi faranno aumentare o diminuire il punteggio.

Credit: @amadeusonoio via Instagram – Anche quest’anno Amadeus condurrà il Festival di Sanremo

La manifestazione che unisce la maggior parte degli italiani davanti al teleschermo sta per iniziare. Da qualche anno a rendere ancora più frizzante il Festival di Sanremo non ci sono solo le canzoni e i cantanti, ma anche un gioco che ha conquistato in pochissimo tempo tutti gli appassionati e non della kermesse. Avete mai sentito parlare del Fantasanremo? Che siate esperte o è la prima volta che ascoltate questo termine e vi siete incuriosite, vediamo che cos’è e come funziona il gioco. Iniziamo subito con il post.

DOVE È NATO IL FANTASANREMO

Ragazze, il Festival di Sanremo, guidato per la quinta volta da Amadeus è sempre più vicino. Anche se non siete tra quelle che fanno il conto alla rovescia di sicuro una “sbirciatina” alle nuove canzoni e al look dei protagonisti è impossibile non darla.

Credit: @amadeusonoio via Instagram – Nella foto in alto il palco del teatro Ariston







In questa edizione c’è nuovamente un motivo in più per non perdersi l’appuntamento e si chiama Fantasanremo. Il gioco è nato nelle Marche, per la precisione nella frazione Corva di Porto Sant’Elpidio in provincia di Fermo, per merito di un gruppo di appassionati del Festival.

Credit: @fantasanremo via Instagram – Nella foto in alto un post ironico realizzato dai creatori del Fantasanemo

Gli amici per anni si sono ritrovati in un bar per giocare a quello che può essere definito un mix tra Fantacalcio e un fantasy game.

Il Fantasanremo è nato grazie a un gruppo di amici appassionati del Festival

Nel 2021, poi, hanno deciso di approdare sul web e creare un sito dedicato che in breve tempo ha attirato milioni di persone che così si sono sentite partecipi del Festival di Sanremo anche se non erano addetti ai lavori o si trovavano al teatro dell’Ariston.

IN COSA CONSISTE IL GIOCO CHE HA CONQUISTATO IL WEB

Il motivo per cui piace tanto il Fantasanremo è che ogni giocatore può creare la sua squadra virtuale ideale. I partecipanti dovranno comporre un team con cinque artisti e tra questi bisognerà scegliere un capitano. Una volta formata la squadra non resterà che dargli un nome.

Credit: @fantasanremo via Instagram – Nella foto in alto un post dei creatori del Fantasanremo che “mette in guardia” sulla chiusura delle iscrizioni

Nonostante all’inizio della kermesse manchino ancora alcune settimane, le iscrizioni al Fantasanremo sono state aperte già dal 27 dicembre 2023 sul sito ufficiale. Se avete intenzione di prenderne parte è arrivato il momento di iniziare a pensare al vostro team, perché la data di chiusura delle iscrizioni è il 5 febbraio, il giorno prima dell’inizio della 74esima edizione del Festival di Sanremo.

Ragazze, non abbiamo ancora finito. Il Fantasanremo vi ha incuriosito e state pensando di partecipare? Allora se girate pagina vi diremo nello specifico come funziona e cosa sono i bonus e i malus. Continuate a leggere.