A CHI STA BENE IL MASCARA BORGOGNA E QUALI SONO I MIGLIORI?

Tra i mascara colorati, il mascara borgogna è sicuramente uno dei più amati e, di conseguenza, anche uno dei più venduti. Dopo aver compreso a chi sta bene e se questa tipologia di nuance può risultare donante, tutto sta nell’individuare il prodotto giusto. I migliori mascara borgogna attualmente in commercio appartengono a diverse fasce di prezzo. Si spazia dai mascara borgogna economici ai prodotti medium cost, come quelli di Maybelline e L’Oréal. Non mancano ovviamente le proposte che portano la firma delle migliori marche dell’alta profumeria, da Charlotte Tilbury a Chanel.

Abbiamo selezionato per voi i migliori mascara borgogna tra cui poter scegliere l’alleato ideale per uno sguardo al TOP. Pronte a scoprirli insieme con tanti consigli su come sfruttare al meglio questo prodotto make-up così particolare e raffinato? Allora, iniziamo subito.

A CHI STA BENE IL MASCARA BORGOGNA?

I mascara colorati non sono di certo una novità e, negli ultimi anni, complice anche il boom dell’armocromia, stanno riscuotendo sempre più consensi. Il classico mascara nero, così come quello marrone, è un must insostituibile, ma truccarsi con un mascara colorato donante e in grado di valorizzare le caratteristiche di ognuna di noi regala al look una marcia in più.

Il mascara borgogna è un bestseller e sta vivendo un momento di grande popolarità. Il trend Red Wine Make-up, d’altronde, ha spopolato lo scorso inverno e non sembra destinato a scomparire in vista dei prossimi mesi. Il borgogna, varietà violacea di rosso scuro molto chic, è intrigante ed elegantissimo.

Credits: @nails_art_things Via Instagram – Make-up per occhi verdi con mascara borgogna nei toni del viola e dell’oro





IL MASCARA BORGOGNA STA BENISSIMO A CHI HA GLI OCCHI VERDI, MA NON SOLO

Se vi state chiedendo a chi sta bene il mascara borgogna, vi anticipiamo subito che questa nuance è molto versatile e dona a tante tipologie di iride. In primo luogo, sta benissimo a chi ha gli occhi verdi che risultano valorizzati appieno dal contrasto con la nuance burgundy.

Credits: @dollupbeauties Via Instagram – Il mascara borgogna è diventato virale sui social

Il mascara borgogna, tuttavia, può essere utilizzato con soddisfazione anche da chi ha gli occhi scuri (castani o neri). Più azzardato l’abbinamento con gli occhi azzurri molto chiari, ma come sempre quando si parla di make-up è tutto molto soggettivo.

Credits: @hartyyy Via Instagram – Uno dei mascara borgogna più apprezzati in rete è quello di Maybelline: in foto, l’applicazione

Il mascara borgogna può essere utilizzato per completare qualsiasi tipo di make-up: naturale, improntato sui toni nude per occhi e labbra, oppure più intenso e deciso, con eyeliner grafico e labbra bold.

MIGLIORI MASCARA BORGOGNA ECONOMICI, DA MAYBELLINE AD AVRIL

Iniziamo a scoprire insieme quali sono i migliori mascara borgogna di fascia economica e partiamo proprio da Maybelline. Come anticipato, il brand firma uno dei migliori prodotti della categoria. Stiamo parlando del Ciglia Sensazionali Sky High nella tonalità Burgundy Haze, una delle ultimissime novità del marchio. Questo prodotto ha un punto di borgogna praticamente perfetto. La formula è quella dell’iconico Ciglia Sensazionali: super volumizzante e facile da stratificare.

Maybelline, Lash Sensational Sky High Mascara Bundle (Various Shades). Prezzo: 30,45€ su lookfantastic.it (attualmente esaurito, ma controllate il link per verificare la disponibilità)

Se siete alla ricerca di un mascara borgogna più tendente al viola, vi consigliamo di dare un’occhiata a L’Oréal Paradise Extatic nella tonalità 02 Forbiden Berry. Come il nome fa intuire, si ispira ai frutti di bosco ed è un ottimo mascara volumizzante e allungante.

L’Oréal, Paradise Mascara Extatic – 02 Forbidden Berry. Prezzo: 15,00€ su amazon.it

Vanta buone recensioni anche il mascara allungante di Avril nella colorazione Prune, un color pugna intenso e deciso molto scuro. Allunga le ciglia e le separa una a una, conferendo allo sguardo definizione e intensità.

Avril, Mascara Allongeant – Prune. Prezzo: 8,13€ su avril-bio.it

Come tutti i prodotti Avril, è un mascara bio con buon Inci ed è completamente organico

