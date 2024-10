COSA FARE AD HALLOWEEN CON I BAMBINI NEL 2024: METE CHE PROPONGONO FESTE E RIEVOCAZIONI IN ITALIA, DA NORD A SUD

Ci troviamo nel pieno di uno dei periodi più affascinanti, misteriosi e magici dell’anno. L’Italia, con i suoi borghi suggestivi e suoi innumerevoli castelli, disseminati da Nord a Sud, è ricchissima di mete per celebrare la festa di Halloween. Una delle mete tradizionali, e sempre affascinanti soprattutto in questo periodo se vi state chiedendo dove andare ad Halloween con i bambini è sicuramente Triora, in Liguria, conosciuta anche come “Il Paese delle Streghe”, la “Salem d’Europa”. É stata una meta favolosa per Halloween con i bambini 2023 e lo sarà anche per quest’anno. Per un Halloween in castello con i bambini, il Castello di Pavone a Pavone Canavese, un comune della città metropolitana di Torino in Piemonte, ha organizzato per il 31 ottobre una serata con cena e visita notturna tra le sale del maniero. Al Castello di Gropparello, situato in provincia di Piacenza in Emilia Romagna, durante la notte delle streghe, grandi e piccini possono partecipare a uno (spaventoso) percorso tra il bosco e il castello, seguito da una deliziosa cena libera nella taverna medievale. Al Parco di Pinocchio a Collodi, in provincia di Pistoia in Toscana, torna la terza edizione del Carnevale Gotico – Halloween per i bambini con Pinocchio con attività che si aggiungono alle tradizionali del parco del burattino. Se siete di Roma o dintorni oppure vi trovate in zona e non sapete dove andare ad Halloween con bambini, al Castello di Lunghezza troverete ad accogliervi streghe, fantasmi, mummie e zucche, ma anche i personaggi delle fiabe. Oltre ad altre mete italiane per festeggiare Halloween con i bambini, vi sveliamo anche dove festeggiare H alloween in Europa con bambini.

Credits: Foto di Adobe Stock | Mystikal Forest

Durante il periodo di Halloween aleggia un’atmosfera magica, quasi incantata, dappertutto, ma ci sono dei luoghi in cui quest’aura misteriosa diventa ancora più sentita. In questo post abbiamo selezionato per voi favolose mete, tra antichi castelli e borghi suggestivi in Italia e all’estero, tra cui scegliere per coloro che stanno pensando a cosa fare e dove andare con i bambini ad Halloween 2024. L’argomento è ciò che fa per voi? Allora iniziamo.

LA NOTTE OSCURA DI TRIORA IN PROVINCIA DI IMPERIA

Una delle mete tradizionali, da visitare almeno una volta nella vita, per Halloween 2024 con i bambini è sicuramente Triora, un meraviglioso borgo medievale, situato nella Riviera Ligure di Ponente in provincia di Imperia, arroccato a circa 800 metri nella splendida Valle Argentina. Triora è conosciuta come “Il Paese delle Streghe”, la “Loudun italiana”, la “Salem Europea”: deve questi soprannomi all’alta concentrazione di processi per stregoneria che ebbero luogo qui sul finire del 1500.

Sarebbe, però, più corretto dire che Loudun è la Triora di Francia e Salem è la Triora del New England poichè il celebre processo alle streghe si svolse a Triora nel 1588.

Come ogni anno, Triora festeggia Halloween in grande stile con un programma ricco di eventi distribuiti tra il 31 ottobre e il 1 novembre. Halloween a Triora è una vera e propria esperienza per grandi e piccini,

Tra le strade di Triora





Il 31 ottobre si potrà partecipare a laboratori e workshop per bambini, a interessanti conferenze, per esempio sui Tarocchi, fino all’accensione del falò e musica live con le band Roommates e The Crimson Ghost in piazza Tommaso Reggio. I biglietti per Halloween a Triora non sono necessari perchè l’eventi è gratuito.

Venerdì 1 novembre prosegue la Festa di Halloween a Triora con altri appuntamenti tra sfilate in costume, spettacoli e mercatini in cui potrete trovare prodotti tipici, maschere, calderoni e bacchette. Se vi state chiedendo come fare la zucca di Halloween, qui potrete sicuramente imparare.

Il borgo medievale di Triora, con i suoi vicoli, con i suoi archivolti e con la sua tipica atmosfera medievale fa sì che leggende e storie magiche si facciano più vivide ed emozionanti.

Il suggestivo paesaggio

Tra le strade di Triora

DOVE DORMIRE A TRIORA

Dove dormire a Triora ad Halloween? Sono disponibili diversi tipi di soluzioni, tra hotel e Bed & Breakfast.

Il SANTO GRAAL, situato a Triora, per esempio, è un bellissimo chalet che offre un salone in comune, un giardino e una cucina in comune. Nello chalet sono presenti due camere da letto, un bagno e tutto l’occorrente per un pernottamento confortevole: vanta ottime recensioni online dei visitatori.

Situato a Triora anche l’Incantesimo, un albergo che si affaccia sulle montagne, una posizione molto comoda per recarsi a tutti gli eventi organizzati per i giorni di Halloween.

VISITA GUDATA AL CASTELLO DI PAVONE A TORINO

Cosa fare ad Halloween con i bambini di più suggestivo di una visita guidata con un fantasma? Avete letto bene! Al Castello di Pavone a Pavone Canavese, un comune della città metropolitana di Torino in Piemonte, potrete passare una divertente (e spaventosa!) serata anche con i più piccoli.

Credits: @castellodipavone Via Instagram. Alcune immagini degli allestimenti

La serata al Castello di Pavone per Halloween, organizzata proprio per il 31 ottobre, si apre con un aperitivo delle streghe con “dolcetto o scherzetto”, seguito da una deliziosa cena a da una visita notturna tra i saloni del castello… con fantasma! La serata si concluderà con una festa danzante con oper bar e premiazione delle migliori maschere della serata.

Credits: @castellodipavone Via Instagram. Alcune immagini degli allestimenti

Per chi lo desidera, è possibile anche pernottare direttamente nel castello.

Credits: @castellodipavone Via Instagram. I dettagli dell’evento del 31 ottobre

UN’AVVENTURA MISTERIOSA NEL BOSCO DEL CASTELLO DI GROPPARELLO E AL CASTELLO DI RIVALTA A PIACENZA

Spostiamoci ora in Emilia Romagna, in provincia di Piacenza, precisamente al Castello di Gropparello. Al Castello di Gropparello Halloween si festeggia in grande stile!

L’intero Castello e parte del bosco, nella serata del 31 ottobre, saranno avvolti da luci, suoni, musiche e da un’oscura nebbia che accompagnerà i visitatori in un lungo percorso oscuro a cui seguirà una cena con buffet nella taverna medievale.

Credits: @castello_di_gropparello Via Instagram. Sulla pagina Instagram trovate tutti i dettagli sugli eventi dal 26 ottobre al 2 novembre

Anche in questo caso, è possibile soggiornare direttamente al castello.

Credits: @castello_di_gropparello Via Instagram. Un’immagine del suggestivo interno del castello

Il giorno successivo, dopo la nottata al Castello di Gropparello, potete spostarvi in un altro bellissimo castello, ovvero il Castello di Rivalta, anch’esso in provincia di Piacenza. Halloween al Castello di Rivalta si festeggia nel Villaggio delle Zucche.

Dalle 10:30 alle 12:00 ci sarà una visita guidata per adulti e bambini e, a seguire, il laboratorio cucina “I dolcetti di Halloween”, la caccia al tesoro di Halloween al Castello di Rivalta e la baby dance.

Credits: @castello_di_rivalta Via Instagram. In questa immagine una parte del castello

LA CACCIA AL TESORO DI MATERA IN BASILICATA

Un’altra meta davvero suggestiva e incantevole dove andare con i bambini ad Halloween è senza dubbio Matera, in Basilicata, conosciuta anche come la città dei Sassi, una delle città più antiche del mondo ancora abitate.

Nei giorni precedenti e anche proprio durante il 31 ottobre, la città si anima di eventi, il che rende sicuramente Matera una delle migliori mete dove andare con i bambini ad Halloween. Direttamente nel centro storico, per esempio, è stata organizzata una caccia al tesoro per Halloween a Matera tra le vie centrali, per una durata massima di due ore.

Credits: @paolo___66 Via Instagram. Una meravigliosa immagine in cui ammirare la bellezza di Matera

Molti anche i workshop per bambini durante i quali i piccoli potranno dare libero sfogo alla propria creatività e fantasia.

GIOCHI A TEMA AL PARCO DI PINOCCHIO COLLODI A PISTOIA

Il Parco di Pinocchio è un parco letterario ispirato alla fiaba Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi, situato proprio a Collodi, frazione del comune di Pescia, in Toscana.

Al parco, a partire da sabato 8 ottobre, è tornata la terza edizione del Carnevale Gotico – Halloween per i bambini per Halloween al Parco Collodi con attività che andranno ad aggiungersi alle tradizionali del parco del burattino.

Credits: @pinocchio.it. La locandina degli eventi

In diverse giornate, comprese il 26-27, il 31 ottobre e il 1-2-3 novembre, sono organizzate tante attività e giochi: ci sarà anche il Truccabimbi e il Trucca mostri per poter completare perfettamente i propri costumi a tema.

UNA NOTTE TETRA, DENSA DI INCANTESIMI E MAGIA AL BORGO A MOZZANO, LUCCA

Credits: @halloweenborgoamozzano via Instagram. Sulla pagina Instagram trovate tutti i dettagli e le informazioni sugli eventi in programma

Halloween è una cosa seria. il 31 ottobre la Festa di Halloween a Borgo a Mozzano, Lucca, inizia, con ingresso gratuito, in attesa di una notte tetra, densa di incantesimi e di magia. Si tratta della XXIX edizione della più grande Halloween Fest d’Italia: ci saranno con eventi spettrali e festeggiamenti mozzafiato perchè Borgo a Mozzano ad Halloween si trasforma in una destinazione da brivido per vivere il lato oscuro di questa festa.

Dalle ore 16 ci sarà l’Halloween Kid Party con laboratori creativi per bambini sin dal pomeriggio per terminare nella famosa “Caccia alla Zucca”.

HALLOWEEN DA BRIVIDI NELLE SEGRETE DEL CASTELLO DI LUNGHEZZA A ROMA

Oltre a sapere dove mangiare la migliore carbonara a Roma, in questi giorni è comune domandarsi cosa fare con i bambini ad Halloween a Roma. Domenica 6 ottobre, il 1 novembre e il 3 novembre i bambini potranno incontrare i protagonisti delle fiabe e anche, ovviamente, personaggi spaventosi come mostri, fantasmi e streghe per festeggiare Halloween al Castello di Lunghezza durante l’evento il “Chiave Magica”.

Credits: @fantasticomondodelfantastico Via Instagram. I personaggi della famiglia Addams interpretati al Castello di Lunghezza

Il maestoso Castello nasconde e rivela i suoi segreti come, per esempio, il dott. Frankestein al lavoro, la cripta del Conte Dracula e anche i passaggi segreti.

GIORNATA DI HALLOWEEN A GRAZZANO VISCONTI

Grazzano Visconti ad Halloween si veste a festa: già l’Halloween a Grazzano Visconti 2023 era stato un successo e si preannuncia fantastico anche quest’anno. Il borgo neo-medievale di Grazzano Visconti, immerso dell’Emilia Romagna, giovedì 31 ottobre 2024 celebra Halloween.

Credits: @grazzanoviscontiofficial Via Instagram. Una suggestiva immagine notturna del Castello

Nella notte degli spiriti, delle streghe dei vampiri e dei mostri il borgo si prepara ad accogliere i visitatori in una spaventevole e tenebrosa atmosfera con ragnatele, fiaccole, zucche e scheletri La festa di Halloween a Grazzano Visconti è un’esperienza da brivido per tutte le età tra le mura del maniero e nell’area circostante. Nel borgo i visitatori troveranno, oltre a spettacoli e a intrattenimento, anche tanti ristoranti e stand gastronomici a partire dalle ore 16.00.

IL VILLAGGIO DELLE ZUCCHE AL CASTELLO DI MALPAGA IN PROVINCIA DI BERGAMO

Oltre ai campi di zucche in Italia, dal 5 al 27 ottobre vi segnaliamo il Villaggio delle Zucche al Castello di Malpaga in provincia di Bergamo. Il Castello di Malpaga ad Halloween si veste di un’atmosfera incantata nel villaggio a tema con oltre 5.000 zucche da poter scegliere e portare con voi per decorare le vostre case e tavole autunnali oppure da intagliare e trasformare in spaventose lanterne per la notte del 31 ottobre.

Credits: @castellomalpaga.it. Un’immagine del Villaggio delle Zucche al Castello

E PER CHI VUOLE FESTEGGIARE HALLOWEEN CON I BAMBINI IN EUROPA?

Per chi vuole festeggiare Halloween in Europa con bambini c’è davvero una vastissima scelta. Tra le mete in Europa per Halloween con i bambini c’è sicuramente l’Irlanda: qui si tiene, infatti, il “The Spirits of Meath Halloween Festival”, nella contea di Meath e in altre località d’Irlanda con tanti eventi per grandi e piccini.

Credits: @spiritsofmeath.ie. La locandina dell’evento

Anche in Germania Halloween con i bambini è una cosa seria: vi consigliamo di visitare l’Europa Park ad Halloween, il parco divertimenti più grande di tutta la Germania, a pochi chilometri dall’antica e verde città di Friburgo.

Infine, una delle mete per Halloween con i bambini in Europa è Stoccolma. A Stoccolma ad Halloween avviene l’accensione di migliaia di candele nel suggestivo cimitero di Skogskyrkogßaringarden (Cimitero nel Bosco), per ricordare chi non c’è più. Il sito dal 1994 fa parte del patrimonio mondiale dell’UNESCO per la sua unicità: si trova in mezzo a un bosco di pini di 100 ettari che si illumina per incanto grazie alla luce delle candele.

