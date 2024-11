QUALI SONO LE MIGLIORI CREME CORPO PROFUMATE PER LASCIARE LA SCIA?

Le migliori creme corpo profumate che lasciano la scia sono ideali per chi vuole un profumo avvolgente e persistente che duri a lungo sulla pelle. Texture leggere o burrose, fragranze floreali o speziate, note dolci e profumi al miele: ogni miglior crema profumata che lascia la scia ha le sue caratteristiche uniche. Sol De Janeiro, Mugler, Byredo e molti altri: una selezione di marchi e creme profumate corpo persistenti che lasciano la scia per ogni stagione e personalità. Clarins crema corpo Eau Extraordinaire è un’ottima scelta per chi ama i profumi che sanno di pulito. Vaporizzare la fragranza medesima sulle stesse aree in cui è stata applicata la crema corpo crea un effetto a strati che aiuta a prolungare la scia.

Credits: Canva Library – Le fragranze che persistono a lungo non solo idratano e nutrono la pelle, ma donano anche un’aura di profumo che si fa notare

Per chi ama lasciare un’impronta inconfondibile ovunque vada, ecco una selezione delle 13 migliori creme profumate corpo capaci di avvolgere i sensi e lasciare una scia irresistibile. Pronte a scoprire insieme quali sono le migliori creme corpo profumate che lasciano la scia e come usarle al meglio per diffondere una traccia profumata al vostro passaggio? Cominciamo subito con il post, bellezze, seguiteci qui sotto!

#1 ELIZABETH ARDEN GREEN TEA HONEY DROPS CREMA CORPO AL TÈ VERDE E GOCCE DI MIELE

Una crema molto apprezzata per la sua persistenza è la Elizabeth Arden Green Tea Honey Drops Crema Corpo al Tè Verde e Gocce di Miele.

Elizabeth Arden, Crema Corpo al Tè Verde e Gocce di Miele, 500 ml. Prezzo: 19,80€ su Amazon.it





Questa crema corpo combina le proprietà antiossidanti del tè verde con le note fresche e leggere della sua fragranza, mentre le gocce di miele donano un’idratazione intensa. Perfetta per chi cerca una crema corpo profumata fresca, molto piacevole da indossare tutto l’anno e che lasci la scia.

#2 AESOP REJUVENATE INTENSIVE BODY BALM: IDRATAZIONE INTENSA E PROFUMO UNICO

Passiamo ora alla Aesop Rejuvenate Intensive Body Balm, un vero must-have per chi desidera idratazione duratura e un profumo persistente che lasci una scia inconfondibile.

Aesop, Rejuvenate Intensive Body Balm,120 ml. Prezzo: 66,25€ su Amazon.it

Questa crema profumata corpo che lascia la scia contiene oli essenziali di vaniglia, legno di sandalo e arancia dolce, un mix che la rende unica. La fragranza è avvolgente, sofisticata e un po’ esotica, perfetta per chi desidera qualcosa di originale. Grazie alla sua consistenza burrosa, questa crema corpo è perfetta per le giornate in cui si vuole un boost di idratazione e profumo che lasci la scia.

#3 MUGLER ANGEL LOZIONE CREMOSA AMBRATA GOURMAND: UN TOCCO DI DOLCEZZA ICONICA

Con Mugler Angel Lozione Profumata Ambrata e Gourmand si entra nel mondo delle fragranze intense e sensuali.

MUGLER, Angel, Crema Profumata Ambrata e Gourmand, 200 ml. Prezzo: 44,90€ su Amazon.it

Questa crema corpo profumata che lascia la scia è ispirata al celebre profumo Angel e offre note ambrate e gourmand che richiamano il caramello, la vaniglia e il patchouli. La sua consistenza cremosa si fonde con la pelle, regalando idratazione e un profumo che dura tutta la giornata. Questa lozione corpo è un’ottima opzione tra le creme profumate corpo che lasciano la scia più iconiche e persistenti.

#4 VICTORIA’S SECRET LOVE SPELL LOZIONE CREMOSA PROFUMATA: DOLCEZZA IN TUBETTO

Passiamo a una delle creme corpo più amate dai fan di Victoria’s Secret: Love Spell.

Victoria Secret, Love Spell Lozione profumata Tubetto, 236 ml. Prezzo: 24,20€ su Amazon.it

Questa crema profumata è un classico nel mondo delle lozioni corpo profumate che lasciano la scia, grazie al suo mix fruttato e floreale di fiori di ciliegio e pesca.

Una delle CREME PIÙ iconiche di Victoria’s Secret

Questa crema corpo è perfetta per un profumo giovanile, fresco e irresistibile.

Ideale per l’estate o per chi cerca un prodotto leggero che si assorba velocemente e lasci un piacevole profumo su tutto il corpo.

#5 BYREDO GYPSY WATER BODY CREAM: UNA FRAGRANZA MISTERIOSA E AVVOLGENTE

Byredo Gypsy Water Body Cream è perfetta per chi ama profumi misteriosi, intensi e fuori dal comune.

Byredo, Gypsy Water Body Cream, 200 ml. Prezzo: 111,50€ su Amazon.it

Con note di bergamotto, limone e pino, questa crema corpo profumata evoca l’atmosfera bohemien di viaggi lontani. La texture di questa lozione corpo ricca ma leggera si assorbe rapidamente, rendendola una delle creme corpo ideali per chi desidera lasciare una scia profumata senza appesantire la pelle.

#6 PARFUMS DE MARLY DELINA BODY CREAM

La Delina Body Cream di Parfums De Marly è un vero gioiello nel mondo delle creme corpo profumate che lasciano la scia floreali e lussuose.

Parfums De Marly, Delina Body Cream. Prezzo: €83,00 su Notino.it

La sua fragranza è unica e sofisticata, grazie a note floreali e leggermente speziate. Con petali di rosa, rabarbaro, lychee e vaniglia, questa crema corpo dona alla pelle un profumo femminile, persistente e ipnotico. La consistenza ricca e vellutata è perfetta per idratare anche le pelli più secche.

#7 BIANCO LATTE BY GIARDINI DI TOSCANA: LA BODY CREAM PROFUMATA CHE LASCIA LA SCIA DOLCE E RASSICURANTE

Per chi ama le fragranze cremose e avvolgenti, Bianco Latte by Giardini di Toscana è una crema corpo profumata da provare.

Giardini Di Toscana, crema Bianco Latte for Unisex. Prezzo: 61,87€ su Amazon.it

Questa crema corpo ha un profumo dolce e rassicurante, perfetto sia per donne che per uomini. La fragranza di latte e panna richiama un’atmosfera di coccole e comfort, rendendola ideale per chi cerca una crema corpo delicata ma memorabile, che lascia la scia.

#8 CREMA CORPO TROPICALE SOL DE JANEIRO: BRAZILIAN BUM BUM CREAM

Iconica e irresistibile, la Sol De Janeiro Brazilian Bum Bum Cream è una delle creme corpo iconiche più amate in tutto il mondo.

Sol De Janeiro, Brazilian Bum Bum Cream. Prezzo: 43,99€ su Amazon.it

Con il suo profumo tropicale di pistacchio e caramello, questa crema corpo profumata è perfetta per chi vuole sentire l’energia del Brasile sulla propria pelle. Il suo potere idratante e levigante la rende adatta anche per zone specifiche come le gambe e i glutei. Perfetta per chi desidera una crema corpo che lasci una scia dolce e avvolgente e che sappia di estate tutto l’anno!

#9 CLARINS CREMA CORPO EAU EXTRAORDINAIRE TRA LE MIGLIORI CREME CORPO PROFUMATE CHE LASCIANO LA SCIA

Clarins Crema Corpo Eau Extraordinaire è perfetta per chi ama le creme corpo con un profumo fresco e leggero, ma distintivo.

Clarins, crema corpo Eau Extraordinaire. Prezzo: 48,00€ su Clarins.it

Clarins Crema Corpo Eau Extraordinaire lascia la pelle morbida e profumata per ore, la texture si assorbe velocemente, rendendola ideale per chi non ama affatto le creme appiccicose. Gli ingredienti principali includono burro di karité, squalano, olio di nocciola e vari estratti naturali, che rendono questo prodotto ideale per chi ama un profumo leggero ma persistente. Perfetta per chi cerca creme corpo profumate che lasciano la scia senza essere invadenti.

#10 L’ERBOALRIO CREMA CORPO PROFUMATA MÉHARÉES

L’Erbolario Crema Corpo Profumata Méharées è una delle opzioni italiane che non può mancare tra le creme corpo profumate che lasciano la scia.

L’Erbolario, Crema Corpo Profumata Méharées, Cruelty Free, Made in Italy 200 ml. Prezzo: 22,95€ su amazon.it

Con un profumo speziato e orientale, ispirato ai deserti e alla sabbia calda, questa crema per il corpo ha note di mirra, ambra e spezie. La sua fragranza calda e avvolgente è perfetta per chi desidera un profumo intenso e ricercato.

#11 TESORI D’ORIENTE CREMA CORPO PROFUMATA CHE LASCIA LA SCIA AL MUSCHIO BIANCO

Una delle creme corpo più iconiche in assoluto, accessibili e che lasciano la scia è la Tesori d’Oriente crema corpo profumata muschio bianco.

Tesori d’Oriente, Crema Corpo Profumata Muschio Bianco, muschiata e ambrata, 300 ml. Prezzo: 4,69€ su Amazon.it

Con il suo profumo fresco e pulito, questa crema corpo regala una sensazione di comfort e leggerezza. Ideale per chi vuole un prodotto idratante ma leggero, perfetto da applicare dopo la doccia per mantenere la pelle fresca e profumata.

#12 THE BODY SHOP CREMA IDRATANTE MANGO

The Body Shop crema idratante mango è una scelta irresistibile per chi ama i profumi tropicali.

The Body Shop, Crema idratante mango, 200 ml. Prezzo: 24,00€ su Amazon.it

Con la sua fragranza dolce e fruttata di mango, questa crema corpo dona una sensazione di freschezza e energia immediata. La texture è leggera e si assorbe velocemente, lasciando una scia dolce e piacevole. Perfetta per le giornate estive o per chi ama i profumi vivaci.

#13 ALYSSA ASHLEY CREMA CORPO ALLA VANIGLIA

Per chi ama i profumi gourmand, Alyssa Ashley Crema Corpo alla Vaniglia è una delle creme profumate corpo che lasciano la scia ideali.

Alyssa Ashley, Crema Corpo alla Vaniglia, 750 ml. Prezzo: 12,90€ su Amazon.it

La sua fragranza di vaniglia è dolce e rassicurante, perfetta per chi cerca una crema avvolgente e calda. La consistenza cremosa e nutriente di questa crema profumata corpo che lascia la scia rende la pelle morbida e lascia una scia dolce e deliziosa, ideale per chi ama le fragranze zuccherine e delicate.

CONSIGLI PRATICI PER ALLUNGARE ANCORA DI PIÙ LA PERSISTENZA DELLE CREME CHE LASCIANO LA SCIA

Avete trovato la crema corpo profumata dei vostri sogni, quella che lascia la scia e vi fa sentire incredibili per ore? Perfetto! Ora, vediamo qualche trucchetto per fare in modo che il profumo delle migliori creme corpo che lasciano al scia duri davvero a lungo sulla pelle e si senta anche a fine giornata.

QUANDO È MEGLIO APPLICARE MIGLIORI CREME CORPO PER LASCIARE LA SCIA?

Ill momento ideale per applicare le migliori creme corpo profumate che lasciano la scia è subito dopo la doccia, quando la pelle è ancora umida. Questo aiuta a trattenere l’idratazione e permette alla fragranza di fissarsi meglio.

Credits: Canva Library – Quando la pelle è ancora umida, assorbirà meglio la crema e il profumo durerà più a lungo

Provate a tamponare la pelle con un asciugamano senza asciugarla del tutto, e poi spalmare la vostra crema preferita tra le migliori creme profumate corpo che lasciano la scia.

DOVE APPLICARE LE CREME PERSISTENTI PER MASSIMIZZARE IL RISULTATO SCIA PROFUMATA?

Se vi state chiedendo dove applicare le creme corpo per enfatizzare la fragranza, la risposta è semplice: applicate la crema per il corpo nelle zone “calde” del corpo, come collo, polsi, décolleté e dietro le ginocchia.

Credits: Canva Library – Mettere un po’ di crema nei punti strategici accentuerà la persistenza del profumo

Sì, proprio lì! Queste aree aiutano a diffondere la fragranza della crema corpo in modo naturale, sfruttando il calore del corpo.

PROFUMO E CREMA = LA COMBO PERFETTA

Per una scia davvero intensa, abbinate la miglior crema corpo profumata che lascia la scia al vostro profumo preferito, meglio ancora se della stessa linea o con note uguali. I set di profumi spesso includono una crema idratante abbinata con lo stesso profumo o neutra, pensata per esaltare la fragranza senza alterarne le note.

Victoria Secret, Love Spell Crema Corpo + Acqua Profumata Corpo. Prezzo: 59,99€ su Amazon.it

Stratificare crema e profumo intensifica la scia

La stratificazione della fragranza consiste nell’applicare diversi prodotti con lo stesso profumo o note simili per potenziare e prolungare la fragranza.

Mettete la crema corpo e poi una spruzzatina di profumo nelle stesse zone. In questo modo, si crea una stratificazione che intensifica la fragranza. Ad esempio, se amate i profumi dolci e caldi, provate una crema corpo alla vaniglia e un profumo con note di ambra o legni orientali: la scia sarà garantita.

Ragazze, per oggi siamo arrivate alla fine del post sulle migliori creme corpo profumate che lasciano la scia. A questo punto siamo curiose di conoscere la vostra opinione: qual è la vostra preferita? Ne avete altre da suggerirci? Per farlo, lasciate un commento sui social. Un bacione dal TeamClio!